周嘉洛鐵定1255集離開《愛回家》 下月頂替王祖藍做男一演古裝喜劇《痞子殿下》

周嘉洛憑《愛回家》的金城安而入屋，更在前年《萬千星輝頒獎典禮2019》中獲得「最佳男配角」，有指無綫有意捧他為首組成千禧五虎撼ViuTV的MIRROR。備受重用的周嘉洛，更獲首席創意官王祖藍欽點，頂替他拍攝古裝喜劇《痞子殿下》，首當男一的周嘉洛要暫別《愛回家》。近日網上流傳《愛回家》「再見安仔」劇本，經監製證實安仔在1255集後便「離家」。

文：東方新地 ｜圖：周嘉洛IG、王祖藍微博、新傳媒圖庫