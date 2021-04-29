周嘉洛鐵定1255集離開《愛回家》 下月頂替王祖藍做男一演古裝喜劇《痞子殿下》
文：東方新地 ｜圖：周嘉洛IG、王祖藍微博、新傳媒圖庫
《愛回家》迷不捨周嘉洛
近日網上流傳一張《愛回家之開心速遞》第1255集劇本的照片，劇本上寫住1255集「再見安仔」，預計播出日期是5月31日播出，安仔倒數約一個月便要「離家」。劇迷對周嘉洛外闖拍新劇表示高度關注，雖然未知是暫別還是永別，但劇迷都相當緊張，留言大叫不捨，又問「咁 Bonnie點呀？」、「Bonnie戲份咪會少咗？」、「廢青安去外國讀書？」、「唔會話佢病意外嗰啲咁sad啩？」等，議論紛紛。
《愛回家》監製預告周嘉洛會開心離開
《愛回家》監製林建祥亦證實「再見安仔」劇本是周嘉洛最後演出的一日，並對網民消息靈通感到相當驚訝，不過監製證清周嘉洛只是暫別，但何時回家卻未有落實日期，劇迷對安仔如何「離家」感到相當關心，監製林建祥則表示不會太傷感，會以開心形式帶出他的離開。
而周嘉洛回覆傳媒查詢時則表示「希望唔係永別」，似乎自己都未知能否再回家，提到即將開拍的古裝喜劇《痞子殿下》，周嘉洛表示將於5月頭開工，並多謝兩劇監製安排很妥善，不會讓他兩劇同時拍攝。對於早前一度傳出曹永廉突然搶閘變男一，拍住七年無拍劇的伍詠薇，而周嘉洛被迫坐歪變男三，講到似層層，周嘉洛對此未有透露太多，只表示會按照公司安排，自己會盡力演好新角色。
《痞子殿下》監製陳耀全對傳聞指被網民封為年輕人偶像的曹永廉變男一，感到莫名其妙，他指周嘉洛鐵定是男主角，飾演王子角色，而朱敏瀚則演男二，在劇中對功夫很著迷，功夫了得練得一身肌肉，所以騷肌少不了，又指曹永廉是飾演鏢局的二當家，並親證伍詠薇未有加盟新劇，女主角則是陳瀅，女二是JW王灝兒，近日陳瀅亦有透露即將開拍古裝，被監製嫌肥下令減肥。
網民拒接受：無咗廢青，吸引力下降
王祖藍帶挈周嘉洛做新劇男主角
無綫首席創意官王祖藍月前正式履新，協助曾志偉處理綜藝科事務。有指祖藍為專心職務，辭演本身已度期拍攝的新古裝喜劇《痞子殿下》，角色將改由祖藍欽點的周嘉洛頂上，帶挈周嘉洛躍升新劇男主角。
上位做男主角
王祖藍月前正式上任做無綫首席創意官，協助副總經理曾志偉進行綜藝節目改革。其實祖藍年多前已經度好檔期，回巢無綫拍攝新古裝喜劇《痞子殿下》。不過近來他由於要出任無綫首席創意官一職，希望專注做好管理工作，所以決定辭演，角色將改由周嘉洛頂上。據知周嘉洛將暫別《愛‧回家》，預計最快7月才會以廢青安身份再跟大家見面。對於將要暫別《愛·回家》及上位做男主角一事，周嘉洛接受訪問表示暫時未收到確實通知，並說：「我隨心隨緣啦，一切聽從公司指示。」
網上晒十指緊扣相 轉頭上同性友人車
25歲仔周嘉洛曾在兩年前的生日在社交網上載神秘十指緊扣相……唔好咁緊張，其實周嘉洛名草未有主，拖實隻手仔係周媽媽嚟！未有拖拍，出街玩都可以有好兄弟陪嘅，早前喺電視台開完工，周嘉洛匆匆忙忙講住電話，之後出去電視城左望右望，似等人，然後見佢上咗個同性友人的貨Van。
好兄弟做司機 陪shooping兼送返工
原來男性好友好神心去到電視城門口接埋嘉洛仔一齊走，然後去九龍灣megabox行街、買衫、逛完Ikea再喺Ikea醫埋肚都係兩支公拍住上，買完食飽hea夠，友人又車嘉洛仔返回電視城繼續開工，原來男友人係陪嘉洛攝一攝個空檔，認真唔話得喎！
無綫力棒做馬國明第二 25歲「廢青安」大起底
馬國明外形唔差形象健康，有觀眾緣入晒屋，仲係最佳男友，人又孝順，在無綫小生中馬國明認第二，冇人敢認第一，不過馬明有接班人喇！25歲的周嘉洛在「萬千星輝頒獎禮2019」奪得「最佳男配角」，憑《愛．回家之開心速 遞》「金城安」一角爆冷奪獎，人氣急升行運行到落腳趾尾，雖然劇中角色是典型廢青，現實中的周嘉 洛卻是個有理想的正氣暖男，似足馬明純品正直，同樣實而不華愛母至上，唔同嘅係周嘉洛冇天然呆兼且為人鬼馬多一分調皮，社交人際亦比馬明活躍。被無綫力捧成為馬明第二，真係飲得杯 落，不過千祈唔好似馬明要等足廿年先攞視帝！
周嘉洛棄讀大學做TVB小生
周嘉洛自小已對演戲有興趣，學生時期已在香港學校戲劇節得過三次「傑出演員 獎」的他，中三之後曾到澳洲升學，後來選擇回港棄讀大學，15年加入第28期藝員訓練班，畢業後首個正式角色便是《愛·回家之八時入席》的余日潼，不過開始為人認識是在《愛·回家之開心速遞》中飾演的金城安，貼地又搞笑的演繹吸納不少粉絲。金城安「安仔」一角，本來已是劇中金叵羅萬千寵愛，現在戲份被加重日日拍到無停手，劇集一星期播足七日，周嘉洛曝光率高企，成為當旺小生。
高層點名要力捧 被讚乖仔似馬明
劇中的周嘉洛被定型是家中的裙腳仔、廢青，與他現實生活中的性格大不同，有指周嘉洛似足初出道的馬明，為人正面樸實，與台前幕後都保持非常好的關係，難怪被劇中阿媽滕麗名、公公劉丹及兩個阿姨（呂慧儀及蘇韻姿）錫到燶，鏡頭前後都似足一家人，雖然有指周嘉洛攞獎後被批評未夠資格，但他早已被高層點名是可造之材要力捧。知情者透露：「當家小生買少見少，個個紅咗彈起就有離心，嘉洛個底夠乾淨，似足馬明，一入行就簽無綫，咁快畀獎佢除咗因為套劇受歡迎之外，公司都要捧新血上位，揀都揀啲聽教聽話有潛質，嘉洛形象正面，仲被指有星爺影子，觀眾一定受落，佢同馬明一樣唔係行靚仔路線，有演技同入屋就得啦！」