周嘉洛

周嘉洛曬超正腹肌+麒麟臂震撼網民 搞怪表情神似Mr. Bean 更撞樣1藝人？

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29歲周嘉洛早前更有份組成「TVB六星」為台慶拍宣傳片，不過片中三男三女只得他著得最密實，冇機會騷肌，私下密密練出一身肌肉的他，近日就忍唔住在IG大玩半裸照放題，即時睇到網民嘩嘩聲！

周嘉洛 大騷健美身形

周嘉洛在社交平台上發放了7張沙灘半裸照，展現了他健美的胸肌、腹肌和麒麟臂，可見他平日花了不少時間去做運動，他更搞笑表示：「型到盡頭便是7th pic」一路睇落去，原來周嘉洛貼出的第7張相，是他戴上一副疑似過細的泳鏡後，雙眼變成「豆豉眼」的照片，加上他「依起棚牙」的笑容，更令人爆笑。

周嘉洛 周嘉洛曬肌之餘不忘搞笑。（圖片來源：IG@kalok_）
周嘉洛曬肌之餘不忘搞笑。（圖片來源：IG@kalok_）

網民大讚：正到頂唔順

網民都紛紛大讚周嘉洛超型，又指他第7張相有著名喜劇角色Mr. Bean（戇豆先生）的感覺，亦有網民指他這張相驚變楊明：「型得嚟可以令人睇到笑，唔係人人做到」、「咁型得唔得㗎」、「點解唔著三角泳褲呀」、「又靚仔又大隻點搞啊」、「正到頂唔順呀」等。

好友朱敏翰都有留言讚他：「很可以。」何廣沛笑言：「咁fit你玩晒～」蔣祖曼亦話：「咁靚仔點攪呀？」胡蓓蔚就笑指：「覆機（腹肌）」亦有網民關心是誰幫周嘉洛手揸機拍攝。

周嘉洛 有網民話周嘉洛張相撞樣Mr. Bean。（圖片來源：《Mr. Bean》劇照）
有網民話周嘉洛張相撞樣Mr. Bean。（圖片來源：《Mr. Bean》劇照）
周嘉洛 有網民話佢戴咗泳鏡慘變楊明！（圖片來源：《黑色月光》截圖）
有網民話佢戴咗泳鏡慘變楊明！（圖片來源：《黑色月光》截圖）

周嘉洛回憑：只係陽光作怪

對於網民和好友們的盛讚，周嘉洛在回覆傳媒時，表示照片攝於一個月前，其實完全冇特別，直言自己好瘦，只係陽光作怪，令他的腹肌睇落更澎湃，他又解釋今次發佈相片純粹是想「77哋」搞吓笑，並指如果大家見到他真人，就知他的身形根本和平時一樣，並冇變成健壯的「大隻仔」。

周嘉洛 周嘉洛近年愛上做運動，經常打拳和健身。（圖片來源：IG@kalok_）
周嘉洛近年愛上做運動，經常打拳和健身。（圖片來源：IG@kalok_）
周嘉洛 成功練出一身健美腹肌。（圖片來源：IG@kalok_）
成功練出一身健美腹肌。（圖片來源：IG@kalok_）

與郭柏妍丁子朗組TVB六星受重點力捧

周嘉洛早前與郭柏妍、丁子朗、吳偉豪、游嘉欣及戴祖儀組成「TVB六星」，一齊為TVB拍攝台慶宣傳片，這六位都是上位中的小生、花旦，相信將會是TVB明年重點力捧的對象，不過片中睇三位小生的打扮，丁子朗和吳偉豪都有曬出健碩的麒麟臂，只得周嘉洛打扮最為密實。

周嘉洛 這六位新星組合最後生係24歲的游嘉欣。（圖片來源：TVB）
這六位新星組合最後生係24歲的游嘉欣。（圖片來源：TVB）
周嘉洛 三位小生中周嘉洛打扮最密實。（圖片來源：TVB）
三位小生中周嘉洛打扮最密實。（圖片來源：TVB）
周嘉洛 同露腰又曬腿的郭柏妍更形成好大對比。（圖片來源：TVB）
同露腰又曬腿的郭柏妍更形成好大對比。（圖片來源：TVB）

周嘉洛由最佳男配角到入圍視帝十強

現年29歲的周嘉洛近年事業一路高升，繼以處境劇《愛·回家之開心速遞》中「金城安」一角，在2019年憑24歲之齡成為歷屆最年輕的「最佳男配角」得主後，2022年又以《痞子殿下》「紀威」一角，再次刷新紀錄，成為歷屆最年輕的「最受歡迎電視男角色」得主。今年初，他憑藉《寵愛Pet Pet》中的「汪聲仁」一角，不僅進入「最佳男主角」最後十強，還同時入圍了「大灣區最喜愛TVB男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」獎。

周嘉洛 久未「回家」的周嘉洛，今年7月曾短暫回歸為《愛回家》拍攝新MV和片頭，更與吳偉豪乘機谷胸搶鏡。（圖片來源：TVB）
久未「回家」的周嘉洛，今年7月曾短暫回歸為《愛回家》拍攝新MV和片頭，更與吳偉豪乘機谷胸搶鏡。（圖片來源：TVB）

攬實陳瀅合照疑公開放閃戀情浮面？！

陳瀅（Jeannie）在10月22日踏入35歲生日，在她分享的生日船P照中，除了個人照和大合照，仲影了不少即影即有靚相，並以九宮格模式曬出這些相片，當中有張合照被她放在正中間，就是她被緋聞男友周嘉洛攬到實的合照，令網民猜測她有意公開宣示主權。

陳瀅 相中周嘉洛從後攬實陳瀅，陳瀅亦後挨實對方。（圖片來源：IG@missjni）

相中周嘉洛從後攬實陳瀅，陳瀅亦後挨實對方。（圖片來源：IG@missjni）

JW助攻 洩甜蜜慶生照

此外陳瀅好友JW（王灝兒）亦有分享為她慶生的照片，當中見到《痞子殿下》4位主角陳瀅、JW、周嘉洛和朱敏瀚重聚，陳瀅和周嘉洛亦有頭貼頭合照，在四人外出食飯慶祝時，亦坐埋同一邊。

周嘉洛 陳瀅與周嘉洛2022年因拍攝劇集《痞子殿下》而傳出緋聞。（圖片來源：IG@jwchubz）
陳瀅與周嘉洛2022年因拍攝劇集《痞子殿下》而傳出緋聞。（圖片來源：IG@jwchubz）
周嘉洛 JW和朱敏瀚分兩次為陳瀅和周嘉洛慶祝生日，出外聚餐時可以見到陳瀅和周嘉洛這對緋聞情侶坐埋同一邊。（圖片來源：IG@jwchubz）
JW和朱敏瀚分兩次為陳瀅和周嘉洛慶祝生日，出外聚餐時可以見到陳瀅和周嘉洛這對緋聞情侶坐埋同一邊。（圖片來源：IG@jwchubz）

撰文：東方新地圖片來源：IG@kalok_、《Mr. Bean》劇照、《黑色月光》截圖、TVB、IG@missjni、IG@jwchubz

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