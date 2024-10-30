周嘉洛曬超正腹肌+麒麟臂震撼網民 搞怪表情神似Mr. Bean 更撞樣1藝人？
周嘉洛 大騷健美身形
周嘉洛在社交平台上發放了7張沙灘半裸照，展現了他健美的胸肌、腹肌和麒麟臂，可見他平日花了不少時間去做運動，他更搞笑表示：「型到盡頭便是7th pic」一路睇落去，原來周嘉洛貼出的第7張相，是他戴上一副疑似過細的泳鏡後，雙眼變成「豆豉眼」的照片，加上他「依起棚牙」的笑容，更令人爆笑。
網民大讚：正到頂唔順
網民都紛紛大讚周嘉洛超型，又指他第7張相有著名喜劇角色Mr. Bean（戇豆先生）的感覺，亦有網民指他這張相驚變楊明：「型得嚟可以令人睇到笑，唔係人人做到」、「咁型得唔得㗎」、「點解唔著三角泳褲呀」、「又靚仔又大隻點搞啊」、「正到頂唔順呀」等。
好友朱敏翰都有留言讚他：「很可以。」何廣沛笑言：「咁fit你玩晒～」蔣祖曼亦話：「咁靚仔點攪呀？」胡蓓蔚就笑指：「覆機（腹肌）」亦有網民關心是誰幫周嘉洛手揸機拍攝。
周嘉洛回憑：只係陽光作怪
對於網民和好友們的盛讚，周嘉洛在回覆傳媒時，表示照片攝於一個月前，其實完全冇特別，直言自己好瘦，只係陽光作怪，令他的腹肌睇落更澎湃，他又解釋今次發佈相片純粹是想「77哋」搞吓笑，並指如果大家見到他真人，就知他的身形根本和平時一樣，並冇變成健壯的「大隻仔」。
與郭柏妍丁子朗組TVB六星受重點力捧
周嘉洛早前與郭柏妍、丁子朗、吳偉豪、游嘉欣及戴祖儀組成「TVB六星」，一齊為TVB拍攝台慶宣傳片，這六位都是上位中的小生、花旦，相信將會是TVB明年重點力捧的對象，不過片中睇三位小生的打扮，丁子朗和吳偉豪都有曬出健碩的麒麟臂，只得周嘉洛打扮最為密實。
周嘉洛由最佳男配角到入圍視帝十強
現年29歲的周嘉洛近年事業一路高升，繼以處境劇《愛·回家之開心速遞》中「金城安」一角，在2019年憑24歲之齡成為歷屆最年輕的「最佳男配角」得主後，2022年又以《痞子殿下》「紀威」一角，再次刷新紀錄，成為歷屆最年輕的「最受歡迎電視男角色」得主。今年初，他憑藉《寵愛Pet Pet》中的「汪聲仁」一角，不僅進入「最佳男主角」最後十強，還同時入圍了「大灣區最喜愛TVB男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」獎。
攬實陳瀅合照疑公開放閃戀情浮面？！
陳瀅（Jeannie）在10月22日踏入35歲生日，在她分享的生日船P照中，除了個人照和大合照，仲影了不少即影即有靚相，並以九宮格模式曬出這些相片，當中有張合照被她放在正中間，就是她被緋聞男友周嘉洛攬到實的合照，令網民猜測她有意公開宣示主權。
相中周嘉洛從後攬實陳瀅，陳瀅亦後挨實對方。（圖片來源：IG@missjni）
JW助攻 洩甜蜜慶生照
此外陳瀅好友JW（王灝兒）亦有分享為她慶生的照片，當中見到《痞子殿下》4位主角陳瀅、JW、周嘉洛和朱敏瀚重聚，陳瀅和周嘉洛亦有頭貼頭合照，在四人外出食飯慶祝時，亦坐埋同一邊。