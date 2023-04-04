周嘉洛驚喜蒲頭《愛回家》　劇情疑想教精藝人拎獎要飲水思源有義氣

由劉丹、呂慧儀、單立文、滕麗名、湯盈盈、羅樂林等在TVB主演的處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一眨眼來到第1913集，主題講到「得罪老母如同花式自殺」，闊別《愛回家》劇組2年的經典「廢青」金城安（ 周嘉洛飾 ）竟然於今集驚喜現身，令劇迷喜出望外。