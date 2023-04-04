周嘉洛 愛回家

周嘉洛驚喜蒲頭《愛回家》　劇情疑想教精藝人拎獎要飲水思源有義氣

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由劉丹、呂慧儀、單立文、滕麗名、湯盈盈、羅樂林等在TVB主演的處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一眨眼來到第1913集，主題講到「得罪老母如同花式自殺」，闊別《愛回家》劇組2年的經典「廢青」金城安（ 周嘉洛飾 ）竟然於今集驚喜現身，令劇迷喜出望外。

周嘉洛 愛回家 周嘉洛於2021年離開《愛回家》劇組集中拍其他劇集，時隔兩年竟然驚喜現身。
周嘉洛於2021年離開《愛回家》劇組集中拍其他劇集，時隔兩年竟然驚喜現身。（圖片來源：[email protected](official)）

劇情影射周嘉洛學會「飲水思源」

今集講到Terry（李偉健飾）因亂改劇本得罪了熊尚善（滕麗名飾 ）而被針對，原來Terry的母子線劇情令熊尚善想起了某個「不孝子」，金城安當時離家前往吳旺達發展事業，勇奪「我最喜愛官員」獎，甚至惡搞多謝了「單立文」：「單立文，你在我人生裡真的佔了很重要的一席位，你就像我的夥伴、我的老師、我的貴人一樣。」，似乎是借劇情訴真情。然而劇中安仔多謝了很多人卻唯獨沒有多謝「媽媽」及家人，令熊尚善生氣流淚。很多觀眾在看完本集《愛回家》後都認為劇情虛實難辨，對白意有所指。

周嘉洛 愛回家 熊家齊齊坐在電視機前觀看吳旺達頒獎典禮，很有信心安仔一定會得獎。
熊家齊齊坐在電視機前觀看吳旺達頒獎典禮，很有信心安仔一定會得獎。（圖片來源：[email protected](official)）
周嘉洛 愛回家 熊若水呂慧儀飾）表示安仔自從去了吳旺達後事業飛升，撈得風生水起。
熊若水（呂慧儀飾）表示安仔自從去了吳旺達後事業飛升，撈得風生水起。（圖片來源：[email protected](official)）
周嘉洛 愛回家 熊尚善認為安仔有今時今日全靠她的用心栽培。
熊尚善認為安仔有今時今日全靠她的用心栽培。（圖片來源：[email protected](official)）
周嘉洛 愛回家 眾望所歸，安仔果真勇奪「我最喜愛官員」，並請了多位同事上台向他們致謝。
眾望所歸，安仔果真勇奪「我最喜愛官員」，並請了多位同事上台向他們致謝。（圖片來源：[email protected](official)）
周嘉洛 愛回家 正當大家以為安仔大個仔，終於學會感謝媽媽的時候，他竟突然多謝一位叫「單立文」的人。
正當大家以為安仔大個仔，終於學會感謝媽媽的時候，他竟突然多謝一位叫「單立文」的人。（圖片來源：[email protected](official)）
周嘉洛 愛回家 所言所行令熊家匪夷所思，質問到底誰是「單立文」。
所言所行令熊家匪夷所思，質問到底誰是「單立文」。（圖片來源：[email protected](official)）
周嘉洛 愛回家 媽媽熊尚善聽到一肚氣，生氣落淚。
媽媽熊尚善聽到一肚氣，生氣落淚。（圖片來源：[email protected](official)）

「金城安」知恩圖報回歸補鑊？

不過之後的劇情又提到安仔不久後再奪「傑出青年獎」，在頒獎禮上只想感謝一個人，那就是他的「媽媽」：「媽媽，沒有你就沒有我，不論我在吳旺達發展得多好，都是全靠你的栽培，是靠你一個人含辛茹苦養大我，我才有今天，所以媽媽，我愛你。」並向著電視機前的熊家獻出飛吻，𠱁返大家。最後編劇更提醒大家要記住自己出身，這次周嘉洛難得回歸劇組，實踐了劇本裡做人不能忘本的道理。網民也紛紛表示他總算給了大家一個交待：「一鋪過多謝曬咁多人，算係『交待曬』」、「金城安遲來的道謝」。

周嘉洛 愛回家 金城安再登頒獎禮，今次只想答謝媽媽一人。
金城安再登頒獎禮，今次只想答謝媽媽一人。（圖片來源：圖片來源：[email protected](official)）
周嘉洛 愛回家 口硬心軟的熊尚善已經原諒了他。
口硬心軟的熊尚善已經原諒了他。（圖片來源：圖片來源：[email protected](official)）
周嘉洛 愛回家 潮先生袁文傑飾）告誡安仔不能忘本。
潮先生（袁文傑飾）告誡安仔不能忘本。（圖片來源：圖片來源：[email protected](official)）
周嘉洛 愛回家 安仔表示不知道原來惹怒了媽媽，承諾謹記做人要知恩圖報。
安仔表示不知道原來惹怒了媽媽，承諾謹記做人要知恩圖報。（圖片來源：圖片來源：[email protected](official)）

返回《愛回家》遙遙無期

劇情來到尾聲似乎給了期待已久的觀眾一個暗示，劇中安仔表示自己在吳旺達發展應該暫時回不去：「抽不出時間回香港，實際能做到的事真的有限，所以……再想想……」，似乎說明了自己短期內無意「回家」，這次的驚喜客串算是給鐵粉們的一個禮物。

周嘉洛 愛回家

憑《愛回家》出道事業一飛沖天

現實中的周嘉洛加入TVB第28期藝員訓練班後，第一部作品就是在2015年《愛·回家之八時入席》裡飾演「余日潼」。之後在2017年終於憑《愛．回家之開心速遞》金城安一角成功入屋，並獲得多項提名，包括萬千星輝頒獎禮「最受歡迎電視男角色」、「飛躍進步男藝員」及「最受歡迎電視拍檔」，最後更以年僅24歲之齡勇奪史上最年輕的「最佳男配角」，可以說《愛回家》是生他養他的老家。

周嘉洛 愛回家 Do姐讓他親自念出「最佳男配角」的得獎者，看到自己的名字後周嘉洛嚇到「O嘴」。
Do姐讓他親自念出「最佳男配角」的得獎者，看到自己的名字後周嘉洛嚇到「O嘴」。（圖片來源：[email protected] USA）
周嘉洛 愛回家 他劇中的熒幕情Bonnie林凱恩飾）泣不成聲。
他劇中的熒幕情侶Bonnie（林凱恩飾）泣不成聲。（圖片來源：[email protected] USA）
周嘉洛 愛回家 當時許多《愛回家》演出者都忍不住流淚，包括大小姐林淑敏飾）。
當時許多《愛回家》演出者都忍不住流淚，包括大小姐（林淑敏飾）。（圖片來源：[email protected] USA）

離開即攞「最受歡迎男角色」

然而周嘉洛於1,500集突然被安排與女友Bonnie (林凱恩飾) 分手，之後便離開劇組，令不少劇迷難以接受，更揚言罷睇。離開《愛回家》的周嘉洛將專注演正劇，更於2022年憑《痞子殿下》的角色（紀威）拿下萬千星輝頒獎禮「最受歡迎電視男角色」，形象搞笑貼地的他也是該獎項史上最年輕的得主。

周嘉洛 愛回家 周嘉洛接劇接到手軟，恐難以再經常出演《愛回家》，只能與Bonnie分手作結。
周嘉洛接劇接到手軟，恐難以再經常出演《愛回家》，只能與Bonnie分手作結。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》截圖）
周嘉洛 愛回家 形象搞笑貼地的周嘉洛憑《痞子殿下》的角色紀威）奪得最受歡迎男角色，更是最年輕奪得該獎項的男藝人。
有不少網民認為他在《痞子殿下》的表演生動，頗有幾分周星馳的影子。（圖片來源：[email protected]東張+）
周嘉洛 愛回家 當時好激動。
當時好激動。（圖片來源：[email protected]東張+）
周嘉洛 愛回家 他在台上感謝了所有喜歡他、給他投票的人、《痞子殿下》的台前幕後、曾勵珍、曾志偉、樂易玲以及監製。
他在台上感謝了所有喜歡他、給他投票的人、《痞子殿下》的台前幕後、曾勵珍、曾志偉、樂易玲以及監製，不過就未有指名道姓提及《愛回家》眾人。（圖片來源：[email protected]東張+）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected](official)，[email protected]東張+，《愛．回家之開心速遞》截圖，[email protected] USA，

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