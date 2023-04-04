周嘉洛驚喜蒲頭《愛回家》 劇情疑想教精藝人拎獎要飲水思源有義氣
劇情影射周嘉洛學會「飲水思源」
今集講到Terry（李偉健飾）因亂改劇本得罪了熊尚善（滕麗名飾 ）而被針對，原來Terry的母子線劇情令熊尚善想起了某個「不孝子」，金城安當時離家前往吳旺達發展事業，勇奪「我最喜愛官員」獎，甚至惡搞多謝了「單立文」：「單立文，你在我人生裡真的佔了很重要的一席位，你就像我的夥伴、我的老師、我的貴人一樣。」，似乎是借劇情訴真情。然而劇中安仔多謝了很多人卻唯獨沒有多謝「媽媽」及家人，令熊尚善生氣流淚。很多觀眾在看完本集《愛回家》後都認為劇情虛實難辨，對白意有所指。
「金城安」知恩圖報回歸補鑊？
不過之後的劇情又提到安仔不久後再奪「傑出青年獎」，在頒獎禮上只想感謝一個人，那就是他的「媽媽」：「媽媽，沒有你就沒有我，不論我在吳旺達發展得多好，都是全靠你的栽培，是靠你一個人含辛茹苦養大我，我才有今天，所以媽媽，我愛你。」並向著電視機前的熊家獻出飛吻，𠱁返大家。最後編劇更提醒大家要記住自己出身，這次周嘉洛難得回歸劇組，實踐了劇本裡做人不能忘本的道理。網民也紛紛表示他總算給了大家一個交待：「一鋪過多謝曬咁多人，算係『交待曬』」、「金城安遲來的道謝」。
返回《愛回家》遙遙無期
劇情來到尾聲似乎給了期待已久的觀眾一個暗示，劇中安仔表示自己在吳旺達發展應該暫時回不去：「抽不出時間回香港，實際能做到的事真的有限，所以……再想想……」，似乎說明了自己短期內無意「回家」，這次的驚喜客串算是給鐵粉們的一個禮物。
憑《愛回家》出道事業一飛沖天
現實中的周嘉洛加入TVB第28期藝員訓練班後，第一部作品就是在2015年《愛·回家之八時入席》裡飾演「余日潼」。之後在2017年終於憑《愛．回家之開心速遞》金城安一角成功入屋，並獲得多項提名，包括萬千星輝頒獎禮「最受歡迎電視男角色」、「飛躍進步男藝員」及「最受歡迎電視拍檔」，最後更以年僅24歲之齡勇奪史上最年輕的「最佳男配角」，可以說《愛回家》是生他養他的老家。
離開即攞「最受歡迎男角色」
然而周嘉洛於1,500集突然被安排與女友Bonnie (林凱恩飾) 分手，之後便離開劇組，令不少劇迷難以接受，更揚言罷睇。離開《愛回家》的周嘉洛將專注演正劇，更於2022年憑《痞子殿下》的角色（紀威）拿下萬千星輝頒獎禮「最受歡迎電視男角色」，形象搞笑貼地的他也是該獎項史上最年輕的得主。
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