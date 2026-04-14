周嘉洛一晚三節目霸屏成話題 大隻仔激凸身材獲關注 被網民封為「港版金珉奎」

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TVB男星周嘉洛近期成為真正「霸屏男神」，觀眾一晚竟然可以在三個不同節目中連續見到他的身影！從《愛·回家之開心速遞》的經典角色金城安，到黃金時段重頭劇《正義女神》的法官鄭子杰，再到全新綜藝節目《試真D》的試伏員，周嘉洛的超高曝光率令網民直呼「避無可避」。不過最令人震撼的並非他的密集出鏡，而是他從昔日「青靚白淨」廢青安形象，搖身一變成為「大隻仔」的驚人身材進化，甚至被網民封為「港版金珉奎」，引發全城熱議。

周嘉洛一晚三節目霸屏成話題

周嘉洛近期在TVB的曝光率可謂前所未有，觀眾只要打開電視，幾乎每個時段都能見到他的身影。在長壽劇《愛·回家之開心速遞》中，他繼續飾演深入民心的「金城安」一角，這個角色已經陪伴觀眾多年，從最初的廢青形象逐漸成熟。同時間，他在黃金時段重頭劇《正義女神》中飾演法官鄭子杰，與佘詩曼、譚耀文等實力派演員合作，展現截然不同的專業形象。最新加入的則是4月13日首播的全新綜藝節目《試真D》，他與江美儀、朱敏瀚及吳業坤組成「試伏員」團隊，挑戰各種新奇體驗。

麒麟臂配朱古力腹肌網民讚嘆

最令網民津津樂道的，是周嘉洛近年來的身材變化。他在社交平台大方分享「麒麟臂」及「朱古力腹肌」的半裸照，肌肉線條分明得令人驚艷，甚至被網民笑指擺出神似「Mr. Bean」的搞笑甫士。有網民在餐廳偶遇他時發現，他穿著貼身T-Shirt配外套的造型下，胸肌澎湃程度被形容為「比女生還大」，甚至出現「激凸」視覺效果，震撼程度令在場人士目瞪口呆。這種從「廢青安」到「大隻佬」的華麗轉身，成為網民熱烈討論的焦點。

網民熱議大隻仔魅力無法擋

《試真D》播出後，網民紛紛截圖分享周嘉洛的節目畫面並熱烈討論。有網民留言「唔知有冇人睇試真D，但我淨係睇到周嘉洛好大隻」、「真係，成個節目淨係睇佢d肌肉都飽」，可見他的身材已成為節目一大看點。更有網民認真表示「認真目光冇離開過佢」，亦有人讚賞「其實佢真心幾正，又靚仔性格開朗」。不過亦有網民持不同意見，認為「佢講嘢好9煩，成日懶幽默」，顯示觀眾對他的評價呈現兩極化。

健身成果獲網民認同稱讚努力

網民亦留意到周嘉洛在社交平台經常分享健身日常，有人留言「佢啲ig story成日都係去健身，就係為咗著呢啲衫出鏡」，認為他的身材變化並非一朝一夕，而是長期堅持訓練的成果。從「愛回家係佢，正義女神又係佢，連呢個1030節目都係佢」的密集曝光，到「大隻左咁多嘅」的身材進化，網民普遍認同他的努力和突破。有網民更表示「金城安個名真係太過經典，不過佢都係靚仔嚟嘅」，肯定他在角色塑造和個人形象管理上的成功轉型。

新一代裸星豁出去演出獲讚

周嘉洛在演藝路上的突破不僅體現在身材管理上，更展現在他願意豁出去的專業態度。他在多部劇集如《愛·回家》、《新四十二章》及《痞子殿下》中都有露肌演出，展現健碩身材。最令人印象深刻的是在《武林》拍攝期間，他與吳偉豪被目擊在街頭進行「全裸」裸跑場面（僅穿肉色內褲），這種不計形象的敬業表現令網民直言「畫面太震撼」，亦為他贏得新一代「裸星」的稱號。

台慶造型撞樣韓星金珉奎爆紅

周嘉洛在《萬千星輝賀台慶》中身穿低胸西裝的型格造型，意外成為全場焦點。網民紛紛指他撞樣韓國人氣偶像SEVENTEEN成員金珉奎（Mingyu）及王嘉爾，精緻五官配上健碩身材的組合贏得一致好評。有網民留言「台慶金城安又金珉奎上身」，更有人認為他具備進軍內地偶像劇市場的潛質。這個「港版金珉奎」的稱號迅速在網上傳開，為他帶來更多關注度。

周嘉洛 試真d 《愛·回家之開心速遞》的經典角色金城安（圖片來源：TVB）
《愛·回家之開心速遞》的經典角色金城安（圖片來源：TVB）
周嘉洛 試真d （圖片來源：TVB）
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周嘉洛 試真d 黃金時段重頭劇《正義女神》的法官鄭子杰（圖片來源：TVB）
黃金時段重頭劇《正義女神》的法官鄭子杰（圖片來源：TVB）
周嘉洛 試真d 全新綜藝節目《試真D》的試伏員（圖片來源：TVB）
全新綜藝節目《試真D》的試伏員（圖片來源：TVB）
周嘉洛 試真d （圖片來源：TVB）
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周嘉洛 試真d （圖片來源：TVB）
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周嘉洛 試真d （圖片來源：threads）
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周嘉洛 試真d （圖片來源：threads）
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周嘉洛 試真d （圖片來源：threads）
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周嘉洛 試真d （圖片來源：threads）
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周嘉洛 試真d （圖片來源：周嘉洛IG）
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周嘉洛 試真d 周嘉洛在《萬千星輝賀台慶》中身穿低胸西裝的型格造型，意外成為全場焦點。（圖片來源：周嘉洛IG）
周嘉洛在《萬千星輝賀台慶》中身穿低胸西裝的型格造型，意外成為全場焦點。（圖片來源：周嘉洛IG）
周嘉洛 試真d （圖片來源：周嘉洛IG）
（圖片來源：周嘉洛IG）
周嘉洛 試真d （圖片來源：周嘉洛IG）
（圖片來源：周嘉洛IG）
周嘉洛 試真d 嘉洛直指這場17分鐘的「裸露」戲拍了足足3天（圖片來源：TVB）
嘉洛直指這場17分鐘的「裸露」戲拍了足足3天（圖片來源：TVB）
周嘉洛 試真d 負責「防走光」的「數碼格仔」也要經常「東奔西走」，相當搞笑。（圖片來源：TVB）
負責「防走光」的「數碼格仔」也要經常「東奔西走」，相當搞笑。（圖片來源：TVB）
周嘉洛 試真d （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB、threads、周嘉洛IG資料或影片來源：原文刊於新假期

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