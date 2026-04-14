周嘉洛一晚三節目霸屏成話題 大隻仔激凸身材獲關注 被網民封為「港版金珉奎」

TVB男星周嘉洛近期成為真正「霸屏男神」，觀眾一晚竟然可以在三個不同節目中連續見到他的身影！從《愛·回家之開心速遞》的經典角色金城安，到黃金時段重頭劇《正義女神》的法官鄭子杰，再到全新綜藝節目《試真D》的試伏員，周嘉洛的超高曝光率令網民直呼「避無可避」。不過最令人震撼的並非他的密集出鏡，而是他從昔日「青靚白淨」廢青安形象，搖身一變成為「大隻仔」的驚人身材進化，甚至被網民封為「港版金珉奎」，引發全城熱議。