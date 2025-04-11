黃博99分成績被洩 周國豐折解扣1分背後用意 披露《中年好聲音3》決賽關鍵

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近日網上流出一張《中年好聲音3》評分截圖，引發熱議，其中黃博選唱林子祥的藍調歌曲《這一個夜》獲得99分的高分，眾評審之中唯獨周國豐評19分。就此，周國豐日前出席活動特別劇透解釋扣黃博1分的主要原因！

周國豐劇透黃博突破性表現獲高分

周國豐在接受傳媒訪問時大讚黃博，強調當日黃博的表現「非常非常好」：「佢當日要唱阿Lam嘅歌曲，嗰個黃博係同我哋平時見到嘅黃博係完全唔同的。」他透露，黃博以全新的演繹方式演唱《這一個夜》，穩定度亦高，但仍堅持「雞蛋裡挑骨頭」扣分：「我覺得如果俾埋嗰一分嘅話，可能對佢太有壓力，未去到總決賽就一百分，咁咪到總決賽全部人嘅焦點都放喺佢身上。」

黃博 昨日（7日），周國豐在社交平台分享相關截圖，並驚嘆網友的觀察力（圖片來源：Brian Chow Chow@facebook）
昨日（7日），周國豐在社交平台分享相關截圖，並驚嘆網友的觀察力（圖片來源：Brian Chow Chow@facebook）
黃博 近日，TVB播出「林子祥金曲之夜」的預告片段，林子祥亦會擔當評審。（圖片來源：Brian Chow Chow@facebook）
近日，TVB播出「林子祥金曲之夜」的預告片段，林子祥亦會擔當評審。（圖片來源：Brian Chow Chow@facebook）
黃博 黃博演繹《這一個夜》（圖片來源：TVB）
黃博演繹《這一個夜》（圖片來源：TVB）

淘汰賽制殘酷 水準高難取捨

談到最新一集淘汰的任永健和阮慧珊，周國豐表示今季水準極高，淘汰並不代表選手不好：「永健又或者慧珊已經盡曬力，但確實今季競爭激烈，水準咁高嘅時候，會令到一些平時覺得唔錯嘅參賽者被淘汰。」他坦言評審公佈結果時心裡並不好受，但宣佈淘汰結果是評審的責任，都只能盡做評審的責任。

黃博 任永健在14強比賽中得到第14，與阮慧珊齊齊被淘汰。（圖片來源：TVB）
任永健在14強比賽中得到第14，與阮慧珊齊齊被淘汰。（圖片來源：TVB）
黃博 阮慧珊與李佳合唱《滾滾紅塵》獲得83分，最後被淘汰！（圖片來源：TVB）
阮慧珊與李佳合唱《滾滾紅塵》獲得83分，最後被淘汰！（圖片來源：TVB）

親自回應心水總決賽熱門人選

被問及總決賽的熱門人選，周國豐表示雖然大多焦點都放在黃博身上，但就認為其他選手包括張與辰、陳芷盈、劉洋、李金凱、王鄭浚仁和趙浚承等人都各有各優點。他強調「選對歌」是勝負關鍵：「佢哋水準咁近，選歌就成為決定性因素，如果更厲害但選錯歌，就會好影響表現。」

黃博 除了黃博之外，張與辰都係熱門人選之一！（圖片來源：TVB）
除了黃博之外，張與辰都係熱門人選之一！（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、Brian Chow Chow@facebook資料或影片來源：原文刊於新假期

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