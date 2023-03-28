周國賢英國開騷疑似小三麥可怡同行 出po洩密再秒刪 心機盡現博名份

周國賢自去年在紅館個唱宣布與結婚21年的韓籍太太離婚後，隨即被爆過去與女助手及藝人麥可怡有染，好男人形象毀於一旦。日前周國賢飛去英國準備開騷，疑似小三麥可怡咁啱曾貼出外遊照片，之後又上載周國賢在台上的表演相，擺到明宣示主權，不過之後又秘速刪po，被指快手錯貼。其實麥可怡曾公開一張與疑似周國賢愛貓的合照，呢位25歲的新晉女演員機心滿滿，絕對唔簡單！