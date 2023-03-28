周國賢

周國賢英國開騷疑似小三麥可怡同行 出po洩密再秒刪 心機盡現博名份

最新娛聞
東方新地

廣告

周國賢自去年在紅館個唱宣布與結婚21年的韓籍太太離婚後，隨即被爆過去與女助手及藝人麥可怡有染，好男人形象毀於一旦。日前周國賢飛去英國準備開騷，疑似小三麥可怡咁啱曾貼出外遊照片，之後又上載周國賢在台上的表演相，擺到明宣示主權，不過之後又秘速刪po，被指快手錯貼。其實麥可怡曾公開一張與疑似周國賢愛貓的合照，呢位25歲的新晉女演員機心滿滿，絕對唔簡單！

周國賢 2019年麥可怡正式出道，曾在社交網上載與周國賢的合照，據知周國賢一直是麥可怡的偶像，而呢張相在二人傳緋聞後亦已經被刪除。
2019年麥可怡正式出道，曾在社交網上載與周國賢的合照，據知周國賢一直是麥可怡的偶像，而呢張相在二人傳緋聞後亦已經被刪除。（圖片來源：[email protected]

周國賢英國開騷 緋聞女友出po傳情

周國賢早前已起程去英國準備開世界巡迴演唱會，咁啱與他傳緋聞的新晉女演員麥可怡近日亦曾在社交網貼上外遊相片，被指同樣身在英國，又咁啱麥可怡前晚突然上載一張周國賢在台上演出的照片，留言引用男方歌曲《黑眼圈》中的一句歌詞「戀愛將世界化成很細」，不過出po後不久又刪po，有指她快手錯po，本來只限朋友觀看，但網民就唔係咁睇，此舉引起網民質疑麥可怡別有用心，指她擺明好性想公開自己是周國賢女友的身份，甚至局對方認愛。

周國賢 麥可怡突然po出周國賢在舞台上的表演相，一句歌詞「戀愛將世界化身很細」真係可圈可點，不過呢個po好快又被麥可怡刪走。
麥可怡突然po出周國賢在舞台上的表演相，一句歌詞「戀愛將世界化身很細」真係可圈可點，不過呢個po好快又被麥可怡刪走。（圖片來源：[email protected]
周國賢 麥可怡被指身在英國，陪住周國賢開騷。
麥可怡被指身在英國，陪住周國賢開騷。（圖片來源：[email protected]

周國賢晒行街相扮孤獨

雖然被懷疑有新歡麥可怡同行，但周國賢扮嘢扮全套，日前他在社交網的限時動態上大晒自己在英國曼城街頭的自拍照，仲寫上「自己一個午夜曼城迷路中」，似乎有意營造自己好孤獨的意境，此地無銀。

周國賢 周國賢自po獨照話一個在曼城迷路。
周國賢自po獨照話一個在曼城迷路。（圖片來源：[email protected]
周國賢 仲有一張由室內影出室外的照片，寫上「Let
仲有一張由室內影出室外的照片，寫上「Let’s not leave」，係咪開心到唔想走？（圖片來源：[email protected]

自洩戀情有前科

其實麥可怡不是首次自洩戀情，今年1月1日她曾po出一張與家貓的合照，即被發現相中貓與周國賢愛貓撞樣，三番四次鍥而不捨想公開戀情，麥可怡真係好進取。

周國賢 麥可怡年初曾po一張趴在沙發上與貓咪的合照。
麥可怡年初曾po一張趴在沙發上與貓咪的合照。（圖片來源：[email protected]
周國賢 與麥可怡合照的家貓與周國賢愛犬個樣似足9成9。
與麥可怡合照的家貓與周國賢愛犬個樣似足9成9。（圖片來源：[email protected]

網民反感封「好勝怡」

自去年宣布與太太離婚後，周國賢曾被數多項罪狀：包括離婚都要包裝、好爸爸形象崩壞及唱live災難級等，今次緋聞女友麥可怡的舉動，再次牽起網民反感，討論區內幾乎全是負面留言，除了插爆周國賢離婚前已有小三外，麥可怡更被指「好勝」，根本唔係錯手出po，係有意公開野心甚大。

周國賢 網民心水好清。
網民心水好清。（圖片來源：討論區截圖）
周國賢 麥可怡被指好勝。
麥可怡被指好勝。（圖片來源：討論區截圖）
周國賢 網民直指周國賢好男人形象盡毀。
網民直指周國賢好男人形象盡毀。（圖片來源：討論區截圖）
周國賢 亦有網民指出周國賢一直有婚外情。
亦有網民指出周國賢一直有婚外情。（圖片來源：討論區截圖）

麥可怡係Edan小學同學 高分入讀港大

麥可怡小學讀慈幼葉漢千禧小學，與呂爵安為小學同學，中學就讀中華傳道會安柱中學，高中時選修中國歷史、中國文學及歷史，16年她在DSE取得最佳五科28分的成績，升讀香港大學文學院學士課程，主修香港研究。大學畢業即發明星夢，曾在擔任網台「地盤佬江湖」主持，19年參與第一套ViuTV電視劇《教束》，同年獲得由電視評論人方以文舉辦的觀眾在民間電視大獎第四屆民選飛躍女藝員。

周國賢 25歲的麥可怡19年在ViuTV電視劇《教束》飾演蔣蔓芝啞同學）角色而廣為人知，現正活躍於ViuTV不同劇集，參演過《娛樂風雲》、《黑市》和《二月廿九》。
25歲的麥可怡19年在ViuTV電視劇《教束》飾演蔣蔓芝（啞同學）角色而廣為人知，現正活躍於ViuTV不同劇集，參演過《娛樂風雲》、《黑市》和《二月廿九》。（圖片來源：[email protected]
周國賢 麥可怡是Edan呂爵安小學同學，是品學兼優生，16年在DSE取得最佳五科28分的成績，升讀香港大學文學院學士課程，主修香港研究。
麥可怡是Edan呂爵安小學同學，是品學兼優生，16年在DSE取得最佳五科28分的成績，升讀香港大學文學院學士課程，主修香港研究。（圖片來源：[email protected]
周國賢 麥可怡細周國賢18年，即係做得佢個女，網民直指她只係大周國賢個大女5年。
麥可怡細周國賢18年，即係做得佢個女，網民直指她只係大周國賢個大女5年。（圖片來源：[email protected]

周國賢英國巡迴忽然cut場 忠粉大數5宗罪

周國賢早前毫無預警下宣布取消28號倫敦站演出，令到部份已經購票嘅粉絲非常鼓譟，粉絲喺討論區洗版兼到周國賢社交網絡留言，希望得到一個合理嘅答覆，關公災難越演越烈，甚至有自稱周國賢嘅忠實粉絲，公然在社交網絡數臭偶像，更有網民問：「有冇人覺得周國賢好噁心？」甚至牽起脫粉潮。

周國賢 網民到討論區狂洗版。
網民到討論區狂洗版。（圖片來源：[email protected]
周國賢 演唱會主辦日前宣布28號倫敦演唱會取消，而周國賢未有出po。
演唱會主辦早前宣布28號倫敦演唱會取消。（圖片來源：FB＠Live Nation HK）

1.唱live現真章

網民批周國賢唱歌只能聽CD：「佢唱現場真係唔掂喎！」、「唱歌難聽好似哮喘發作咁」、「叫佢練下唔好扯蝦先再出嚟啦」、「佢出show次次炒車都有勁多fans兜,次次都係情緒病勁過姜糖」、「零歌喉 mk 腔，唔明點解留喺樂壇咁耐。」

周國賢 網民指周國賢用青筋唱歌！
網民指周國賢用青筋唱歌！（圖片來源：FB＠周國賢）

2.勸退專注幕後

網民狠批他唱功唔掂，勸他專注幕後算：「作曲好聽，但唱功就，專心做幕後算」、「佢出D歌俾其他歌手唱幾有feel」，亦有指近年作給自己的歌曲大不如前：「《這秒針》《 轉個彎》《 繁華極短暫》 三部曲已經係佢最輝煌時期」、「做歌手真係唔合格，做幕後算啦。」

周國賢 網民指周國賢很適合做幕後。
網民指周國賢很適合做幕後。（圖片來源：FB＠周國賢）

3.樂壇中二病代表

有網民揶揄周國賢是中二病師爺：「20歲係咁就型、30歲仲係咁都接受到、40歲都仲係咁，仲中二病就叫佢收皮啦。」、「 40幾歲人作d歌唱d歌又中二病」、「叫佢唱黃金入球又婆婆媽媽咁先慘，成日睇唔起之前啲歌」。

周國賢 瞓喺地彈結他！chok到新境界！
瞓喺地彈結他！chok到新境界！（圖片來源：FB＠周國賢）

4.難頂成日扮深情

有網民重提周國賢被爆與女助手傳緋聞，而當時他已是三女之父，又指都市傳聞他與圈中人有過緋聞，直斥他成日扮好爸爸形象扮深情：「之前都好鐘意佢，聽佢啲歌至少聽咗十幾年，但依排真係頂唔順，我唔介意你係一個仆街，但可唔可以唔好扮乖扮偉大」、「成日係演唱會難感性，連偷食離左婚都要包裝到好慘」、「諗起佢首《陽光燦爛的日子》就想嘔」、「私生活都唔係問題，最嘔係出嚟攞光環扮深情」、「唔係好男人唔緊要，但扮到好深情，扮好爸爸真係好嘔心做歌手專注努力唱歌作曲咪算，又要打溫情牌」等等。

周國賢 有網民直斥周國賢成日扮好爸爸及深情形象。
有網民直斥周國賢成日扮好爸爸及深情形象。（圖片來源：FB＠周國賢）

5.跪求唔好跟風露排骨

亦有網民狠批周國賢過瘦似人乾，留言請他不要再自我感覺良好：「瘦到咁仲學人成日除衫都好核突」、「淨講外表，佢本身已經細眼，而家仲瘦到人乾咁，佢仲以為自己好型，成日chok到好行，每逢見到佢啲廣告都擰歪面」。

周國賢 不時騷肌，不過被嫌過瘦又乾！
不時騷肌，不過被嫌過瘦又乾！（圖片來源：FB＠周國賢）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安張學友李克勤林宥嘉方皓玟西九音樂節五月天Twins鄭秀文鄭欣宜許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，ApinkNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

讀者留言

熱門文章

 