周國賢英國開騷疑似小三麥可怡同行 出po洩密再秒刪 心機盡現博名份
周國賢英國開騷 緋聞女友出po傳情
周國賢早前已起程去英國準備開世界巡迴演唱會，咁啱與他傳緋聞的新晉女演員麥可怡近日亦曾在社交網貼上外遊相片，被指同樣身在英國，又咁啱麥可怡前晚突然上載一張周國賢在台上演出的照片，留言引用男方歌曲《黑眼圈》中的一句歌詞「戀愛將世界化成很細」，不過出po後不久又刪po，有指她快手錯po，本來只限朋友觀看，但網民就唔係咁睇，此舉引起網民質疑麥可怡別有用心，指她擺明好性想公開自己是周國賢女友的身份，甚至局對方認愛。
周國賢晒行街相扮孤獨
雖然被懷疑有新歡麥可怡同行，但周國賢扮嘢扮全套，日前他在社交網的限時動態上大晒自己在英國曼城街頭的自拍照，仲寫上「自己一個午夜曼城迷路中」，似乎有意營造自己好孤獨的意境，此地無銀。
自洩戀情有前科
其實麥可怡不是首次自洩戀情，今年1月1日她曾po出一張與家貓的合照，即被發現相中貓與周國賢愛貓撞樣，三番四次鍥而不捨想公開戀情，麥可怡真係好進取。
網民反感封「好勝怡」
自去年宣布與太太離婚後，周國賢曾被數多項罪狀：包括離婚都要包裝、好爸爸形象崩壞及唱live災難級等，今次緋聞女友麥可怡的舉動，再次牽起網民反感，討論區內幾乎全是負面留言，除了插爆周國賢離婚前已有小三外，麥可怡更被指「好勝」，根本唔係錯手出po，係有意公開野心甚大。
麥可怡係Edan小學同學 高分入讀港大
麥可怡小學讀慈幼葉漢千禧小學，與呂爵安為小學同學，中學就讀中華傳道會安柱中學，高中時選修中國歷史、中國文學及歷史，16年她在DSE取得最佳五科28分的成績，升讀香港大學文學院學士課程，主修香港研究。大學畢業即發明星夢，曾在擔任網台「地盤佬江湖」主持，19年參與第一套ViuTV電視劇《教束》，同年獲得由電視評論人方以文舉辦的觀眾在民間電視大獎第四屆民選飛躍女藝員。
周國賢英國巡迴忽然cut場 忠粉大數5宗罪
周國賢早前毫無預警下宣布取消28號倫敦站演出，令到部份已經購票嘅粉絲非常鼓譟，粉絲喺討論區洗版兼到周國賢社交網絡留言，希望得到一個合理嘅答覆，關公災難越演越烈，甚至有自稱周國賢嘅忠實粉絲，公然在社交網絡數臭偶像，更有網民問：「有冇人覺得周國賢好噁心？」甚至牽起脫粉潮。
1.唱live現真章
網民批周國賢唱歌只能聽CD：「佢唱現場真係唔掂喎！」、「唱歌難聽好似哮喘發作咁」、「叫佢練下唔好扯蝦先再出嚟啦」、「佢出show次次炒車都有勁多fans兜,次次都係情緒病勁過姜糖」、「零歌喉 mk 腔，唔明點解留喺樂壇咁耐。」
2.勸退專注幕後
網民狠批他唱功唔掂，勸他專注幕後算：「作曲好聽，但唱功就，專心做幕後算」、「佢出D歌俾其他歌手唱幾有feel」，亦有指近年作給自己的歌曲大不如前：「《這秒針》《 轉個彎》《 繁華極短暫》 三部曲已經係佢最輝煌時期」、「做歌手真係唔合格，做幕後算啦。」
3.樂壇中二病代表
有網民揶揄周國賢是中二病師爺：「20歲係咁就型、30歲仲係咁都接受到、40歲都仲係咁，仲中二病就叫佢收皮啦。」、「 40幾歲人作d歌唱d歌又中二病」、「叫佢唱黃金入球又婆婆媽媽咁先慘，成日睇唔起之前啲歌」。
4.難頂成日扮深情
有網民重提周國賢被爆與女助手傳緋聞，而當時他已是三女之父，又指都市傳聞他與圈中人有過緋聞，直斥他成日扮好爸爸形象扮深情：「之前都好鐘意佢，聽佢啲歌至少聽咗十幾年，但依排真係頂唔順，我唔介意你係一個仆街，但可唔可以唔好扮乖扮偉大」、「成日係演唱會難感性，連偷食離左婚都要包裝到好慘」、「諗起佢首《陽光燦爛的日子》就想嘔」、「私生活都唔係問題，最嘔係出嚟攞光環扮深情」、「唔係好男人唔緊要，但扮到好深情，扮好爸爸真係好嘔心做歌手專注努力唱歌作曲咪算，又要打溫情牌」等等。
5.跪求唔好跟風露排骨
亦有網民狠批周國賢過瘦似人乾，留言請他不要再自我感覺良好：「瘦到咁仲學人成日除衫都好核突」、「淨講外表，佢本身已經細眼，而家仲瘦到人乾咁，佢仲以為自己好型，成日chok到好行，每逢見到佢啲廣告都擰歪面」。
常見問題
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