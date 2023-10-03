周國賢狂攬Lolly Talk引公憤 被狠批似「猥瑣阿伯」 㗳嫩草早有前科

一連2場《TONE Music Festival未來音樂祭2023》於9月30日至10月1日在亞洲國際博覽館Arena順利舉行，音樂祭第2日的尾場更有周國賢與香港女子組合Lolly Talk同台壓軸演出。舞台表演過後，幾位Lolly Talk成員都有在Instagram曬出與周國賢的合照，不過卻引來大批網民洗版式怒轟指周國賢「抽水」，行為與猥瑣大叔無別。