周遊關西｜周奕瑋跟曾志偉盲遊食好西 8大行程率先睇！

周奕瑋早前受盡無綫力捧做金牌司儀，年初時在無綫台慶頒獎禮「單拖」上陣，表現淡定無甩稿，氹到班觀眾個個讚好，難怪被形容為「鄭裕玲接班人」。自此周奕瑋星途行足大運，成功埋曾志偉堆到日本拍旅遊節目《周遊關西》。《周遊》對上一輯在2019年5月播出，共有10集，介紹過大阪朝市遊樂團、京都老店，收視高達20點，口碑反應不俗。