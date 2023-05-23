周奕瑋 周遊關西

周遊關西｜周奕瑋跟曾志偉盲遊食好西 8大行程率先睇！

最新娛聞
東方新地

廣告

周奕瑋早前受盡無綫力捧做金牌司儀，年初時在無綫台慶頒獎禮「單拖」上陣，表現淡定無甩稿，氹到班觀眾個個讚好，難怪被形容為「鄭裕玲接班人」。自此周奕瑋星途行足大運，成功埋曾志偉堆到日本拍旅遊節目《周遊關西》。《周遊》對上一輯在2019年5月播出，共有10集，介紹過大阪朝市遊樂團、京都老店，收視高達20點，口碑反應不俗。

周奕瑋 周遊關西 周奕瑋 tvb 周奕瑋 旅遊熱話 日前因主持《萬千星輝頒獎典禮2022》獲大讚並極速上位的周奕瑋，昨日就陪同TVB總經理兼主持人曾志偉及另一主持人陳嘉慧Erica）一早現身機場，出埠拍攝新旅遊節目
因主持《萬千星輝頒獎典禮2022》獲大讚並極速上位的周奕瑋，早前陪同TVB總經理兼主持人曾志偉一早現身機場，出埠拍攝新旅遊節目《周遊關西》。（圖片來源：TVB《娛樂新聞報道》截圖）
周奕瑋 周遊關西 曾志偉出發時笑言想偷偷去旅行，睇下周奕瑋點樣遊關西。
曾志偉出發時笑言想偷偷去旅行，睇下周奕瑋點樣遊關西。（圖片來源：娛樂新聞台截圖）

《周遊關西》6月12日首播 周奕瑋跟曾志偉品嚐美食

今輯《周遊關西》6月12日起星期一至三晚上10時30分播映，共6集。雖然話周奕瑋係出名日本通，但他指呢次會反傳統，由曾志偉帶他去品嚐美食。 周奕瑋話這次《周遊關西》集數會比上次多，期間他會走勻整個關西，幫大家發掘好玩好食的地方。周奕瑋亦會更新終極懶人包，盲遊日本發掘新景點，更將會有不同新主題：實時終極懶人包行程、盲遊日本發掘新景點等等。周奕瑋希望為各位的遊日旅程，以至觀賞《周遊》的過程，送上耳目一新、驚喜處處的感覺。

周奕瑋 周遊關西 周奕瑋前日在社交網貼文宣佈拍完《周遊關西》，並透露好快有宣傳片。
周奕瑋前日在社交網貼文宣佈拍完《周遊關西》，並透露好快有宣傳片。（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）

周奕瑋：壓力一定有的

周奕瑋前日在社交網貼文宣佈拍完：「拍攝完成，相隔四年的周遊、新鮮又熟悉、疲累卻快樂。情報暫時未能解禁，但想先謝謝我的伙伴們！這個旅程、真的和大家過得很開心！謝謝這個新生周遊關西團隊：Step、聰、興仔、蘇、神爺、Dee、Esther、還有很多協助我們拍攝的單位和店家。壓力一定有的，但謝謝大家每天無間斷的笑聲，讓我可以投入地做好主持的崗位，再一次和觀眾們一起去旅行。多謝晒你哋，各位6月、《周遊關西》 見。#周遊關西 #新生周遊關西 #應該好快有宣傳片睇 #真係好快」

周奕瑋每日貼相透露行程

其實周奕瑋4月28日和曾志偉出發拍攝《周遊關西》，他幾乎每日在社交網貼相，透露拍攝行蹤。

行程1：京都鴨川

周奕瑋 周遊關西 周奕瑋抵達京都後，貼文：「嗨，鴨川。」
周奕瑋抵達京都後，貼文：「嗨，鴨川。」（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）
周奕瑋 周遊關西 周奕瑋留言：「又回到、充滿回憶的京都。好像，發了場夢一樣。又或許，是又回到了夢中。」
周奕瑋留言：「又回到、充滿回憶的京都。好像，發了場夢一樣。又或許，是又回到了夢中。」（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）

行程2：和歌山

周奕瑋 周遊關西 周奕瑋：「和歌山後、繼續、旅程的下一站。」
周奕瑋：「和歌山後、繼續、旅程的下一站。」（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）
周奕瑋 周遊關西 周奕瑋襯晒色影相：「拍嘢總係會令人唔記得晒啲日子，呢幾日個天都好靚，拍到靚畫面係最幸福嘅事。」
周奕瑋襯晒色影相：「拍嘢總係會令人唔記得晒啲日子，呢幾日個天都好靚，拍到靚畫面係最幸福嘅事。」（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）
周奕瑋 周遊關西 周奕瑋遊京都超開心。
周奕瑋遊京都超開心。（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）

行程3：蹴上傾斜鐵道

周奕瑋 周遊關西 周奕瑋：「繼續、在京都的小散步」
周奕瑋：「繼續、在京都的小散步」（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）

行程4：通天閣

周奕瑋 周遊關西 通空之鏡。
通空之鏡。（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）

行程5：大阪任天堂旗艦店

周奕瑋 周遊關西 周奕瑋抵達大阪，即去了任天堂旗艦店，堅稱「路過、真係路過」！
周奕瑋抵達大阪，即去了任天堂旗艦店，堅稱「路過、真係路過」！（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）

行程6：大阪夜景打卡

周奕瑋 周遊關西 大阪夜景！
大阪夜景！（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）

行程7：閒逛大阪大街小巷

周奕瑋 周遊關西 周奕瑋：「今天文青一點點、大阪遊蕩中。」
周奕瑋：「今天文青一點點、大阪遊蕩中。」（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）

行程8：御堂筋線

周奕瑋 周遊關西 周奕瑋：「很久沒搭的御堂筋線。」
周奕瑋：「很久沒搭的御堂筋線。」（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）
周奕瑋 周遊關西 周奕瑋：「喜歡這種古早味。」
周奕瑋：「喜歡這種古早味。」（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）

周奕瑋獲力捧忽然轉簽普通合約

其實周奕瑋2019年主持《周遊東京》後人氣急升，無耐就簽經理人合約，坐正做無綫親生仔，但近日有人發現無綫官網「經理人合約藝員」已將周奕瑋除名，但在「男藝人」一頁周奕瑋依然存在，意味住已與無綫變回普通關係。周奕瑋事後回應傳媒，指雖然條文上與無綫合作關係有變，但大體會同以前一樣，最緊要係周奕瑋好鬼敬業，聲稱無論點都會繼續努力工作！但當傳媒過問到收入、唔續約親生仔原因時，周奕瑋就開始寡言唔回應啦。

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：[email protected]周奕瑋Jarvis Chow、娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 