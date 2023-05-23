周遊關西｜周奕瑋跟曾志偉盲遊食好西 8大行程率先睇！
《周遊關西》6月12日首播 周奕瑋跟曾志偉品嚐美食
今輯《周遊關西》6月12日起星期一至三晚上10時30分播映，共6集。雖然話周奕瑋係出名日本通，但他指呢次會反傳統，由曾志偉帶他去品嚐美食。 周奕瑋話這次《周遊關西》集數會比上次多，期間他會走勻整個關西，幫大家發掘好玩好食的地方。周奕瑋亦會更新終極懶人包，盲遊日本發掘新景點，更將會有不同新主題：實時終極懶人包行程、盲遊日本發掘新景點等等。周奕瑋希望為各位的遊日旅程，以至觀賞《周遊》的過程，送上耳目一新、驚喜處處的感覺。
周奕瑋：壓力一定有的
周奕瑋前日在社交網貼文宣佈拍完：「拍攝完成，相隔四年的周遊、新鮮又熟悉、疲累卻快樂。情報暫時未能解禁，但想先謝謝我的伙伴們！這個旅程、真的和大家過得很開心！謝謝這個新生周遊關西團隊：Step、聰、興仔、蘇、神爺、Dee、Esther、還有很多協助我們拍攝的單位和店家。壓力一定有的，但謝謝大家每天無間斷的笑聲，讓我可以投入地做好主持的崗位，再一次和觀眾們一起去旅行。多謝晒你哋，各位6月、《周遊關西》 見。#周遊關西 #新生周遊關西 #應該好快有宣傳片睇 #真係好快」
周奕瑋每日貼相透露行程
其實周奕瑋4月28日和曾志偉出發拍攝《周遊關西》，他幾乎每日在社交網貼相，透露拍攝行蹤。
行程1：京都鴨川
行程2：和歌山
行程3：蹴上傾斜鐵道
行程4：通天閣
行程5：大阪任天堂旗艦店
行程6：大阪夜景打卡
行程7：閒逛大阪大街小巷
行程8：御堂筋線
周奕瑋獲力捧忽然轉簽普通合約
其實周奕瑋2019年主持《周遊東京》後人氣急升，無耐就簽經理人合約，坐正做無綫親生仔，但近日有人發現無綫官網「經理人合約藝員」已將周奕瑋除名，但在「男藝人」一頁周奕瑋依然存在，意味住已與無綫變回普通關係。周奕瑋事後回應傳媒，指雖然條文上與無綫合作關係有變，但大體會同以前一樣，最緊要係周奕瑋好鬼敬業，聲稱無論點都會繼續努力工作！但當傳媒過問到收入、唔續約親生仔原因時，周奕瑋就開始寡言唔回應啦。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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