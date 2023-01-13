周奕瑋主持台慶表現好 極速上位陪曾志偉出埠 齊齊「興奮到瞓唔著」
東京航線昨日首航
大灣區航空（HB）東京航線曾因日本早前宣布向來自港澳的航班實施限制，首航幾乎面臨取消危機，幸而最終宣布撤銷航班限制，首航得以於昨日（1月12日）上午首航如期出發，開展往來本港與東京的新航綫。東京是繼曼谷、台北後的第3個航點。大灣區航空香港來往東京成田航綫由昨日起於每日提供早去晚返航班，09：20於香港出發，14：50抵達東京；回程時間為16：00起飛，20：15抵港。
周奕瑋夥陳嘉慧陪曾志偉出埠 試搭首航：興奮到瞓唔著！
日前因主持《萬千星輝頒獎典禮2022》獲大讚並極速上位的周奕瑋，昨日就陪同TVB總經理兼主持人曾志偉及另一主持人陳嘉慧（Erica）一早現身機場，準備乘搭大灣區航空東京首航到日本出差進行拍攝工作，3位皆表示於因疫情影響久未踏足日本，心情極為興奮，「興奮到瞓唔著」！
曾志偉更大爆起行前的小插曲：「我尋日無瞓唔係因為我興奮，係因為太耐無出國，太耐無去旅行，根本唔就得要執啲乜嘢，我又好怕執漏」，「尋日執喼都唔記得要執啲乜嘢，所以尋日好似揦手唔成勢咁，搞吓搞吓又拉返拉鍊，一記得又打返開執啲嘢。又唔記得日本用咩插頭，究竟係兩個窿定三個窿呢？」一旁的周奕瑋即時大表認同：「我都搵插頭搵咗好耐！」
曾志偉、周奕瑋預告2大新旅遊節目
周奕瑋及Erica到達日本後將會拍攝一個以短途旅行為主題的日本旅遊節目，十分適合愛玩到盡的香港人的旅遊節奏。而曾志偉到日本會與2人分開行動，與福島政府會面及接洽，指對方希望可拍攝福島大地震11年後的福島面貌，並將會於3月帶隊到當地拍攝。
頒獎禮後出po講感受 點名感謝娛樂新聞台
周奕瑋日前主持台慶頒獎禮獲得好評後，於社交媒體出帖，大談感受，當他知道要擔任如此重任第一個反應是：「唔係啩？我憑咩？」之後立即翻睇所有劇集，務求了解每個入圍者的作品寫稿，周奕瑋說：「很多朋友問稿子難不難背？稿子不難背，只是難寫。因為很想要傳遞好那份溫度和重量。」他除指自己經驗不足令到表達未足以用「剛剛好的力度和溫度去詮繹」外，又感謝所有幫過他的人，特別點名感謝娛樂新聞台。
Erica同樣上位 台慶演趣劇嗌自己名
至於Erica陳嘉慧，於今年的台慶頒獎禮只是陪座角色，她今年憑《回歸》及《法證先鋒V》等演出，只是殺入飛躍進步女藝員十強位置，但明顯受到力捧；月前於《萬千星輝賀台慶》獲欽點孭飛演出趣劇，跟笑匠阿Bob、胡楓等同台演出，演出時更予她機會在鏡頭前一而再講出自己的姓名「陳嘉慧」！
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