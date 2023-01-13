周奕瑋主持台慶表現好 極速上位陪曾志偉出埠 齊齊「興奮到瞓唔著」

因主持《萬千星輝頒獎典禮2022》獲大讚並極速上位的周奕瑋，昨日就陪同曾志偉一同出埠到日本出差拍攝新旅遊節目。周奕瑋與陳嘉慧（Erica）二人皆表示搭大灣區航空東京線首航極興奮，還大爆起行前趣事，同時兩人更預告TVB近期的2大新旅遊節目。