無綫勁揪司儀周奕瑋忽變普通藝員 唔續約親生仔原因不欲透露
周奕瑋認轉簽普通合約 指會繼續努力工作顯敬業
周奕瑋年初時在無綫台慶頒獎禮「單拖」上陣做司儀，表現淡定到似老司機，難怪觀眾睇到嗒晒糖讚周奕瑋。除咗冧盡師奶，周奕瑋出色表現都成功感染傳媒，獲封「鄭裕玲接班人」。正當周奕瑋嘅事業發展如日中天，大家都好期待無綫大騷長期見到佢之際，就有人發現無綫官網「經理人合約藝員」已將周奕瑋除名，但在「男藝人」一頁周奕瑋依然存在，意味住已與無綫變回普通關係。
周奕瑋事後回應傳媒，指雖然條文上與無綫合作關係有變，但大體會同以前一樣，最緊要係周奕瑋好鬼敬業，聲稱無論點都會繼續努力工作！但當傳媒過問到收入、唔續約親生仔原因時，周奕瑋就開始寡言唔回應啦。
頒獎禮後出po講感受 點名感謝娛樂新聞台
周奕瑋主持台慶頒獎禮獲得好評後，於社交媒體出帖，大談感受，當他知道要擔任如此重任第一個反應是：「唔係啩？我憑咩？」之後立即翻睇所有劇集，務求了解每個入圍者的作品寫稿，周奕瑋說：「很多朋友問稿子難不難背？稿子不難背，只是難寫。因為很想要傳遞好那份溫度和重量。」他除指自己經驗不足令到表達未足以用「剛剛好的力度和溫度去詮繹」外，又感謝所有幫過他的人，特別點名感謝娛樂新聞台。
周奕瑋夥陳嘉慧陪曾志偉出埠 試搭首航：興奮到瞓唔著！
因主持《萬千星輝頒獎典禮2022》獲大讚並極速上位的周奕瑋，早前行足大運埋老細堆，陪同TVB總經理兼主持人曾志偉及另一主持人陳嘉慧（Erica）一早現身機場，準備乘搭大灣區航空東京首航到日本出差進行拍攝工作，3位皆表示於因疫情影響久未踏足日本，心情極為興奮，仲話「興奮到瞓唔著」！
一齊回顧周奕瑋優點：
1｜流利日文
周奕瑋在《周遊東京》中，經常以流利日文與當地人溝通，完全毋需翻譯人員，對答自如，令人眼前一亮。
2｜尊重文化
有網民留言讚周奕瑋好有禮貌，懂得與當地人溝通，是好榜樣。在《周遊東京》中，的確看出周奕瑋很尊重日本人及當地文化。
前往神社參拜時，跟日本人一樣，只走參道兩旁，不走中間，以示對神明的尊重，不會因遊客身份而漠視當地傳統文化。
3｜親民不囂張
記者每次詢問他有關節目內容時，他都很耐心解答，更自行整理行程的詳細資料，send給我們，甚是難得。不單對傳媒朋友才會如此上心，對網民也是如此。每晚《周遊東京》播出後，他都會於他的Facebook專頁上載節目的行程資料，方便觀眾參考。
有網民試過用Direct Message問他日本旅行資訊，他竟然回覆，更會建議行程和給予意見，十分親民。
4｜盡騷真性情
很多藝人主持旅遊節目時，總顧及形象，未能全程投入，觀眾也看得不夠盡興。周奕瑋則沒有這顧慮，在《周遊東京》中，完全沒有形象包袱，真情流露。
最經典一定是100円服裝放題中，為搶得Burberry頸巾，搏盡一切瘋狂與媽媽級搶衫，又穿上十多件衣服，非常狼狽。正因他的落力參與，提升節目的刺激感，令觀眾也看得過癮。
5｜有心思度稿
一連十集，只有周奕瑋單拖做主持，要駕馭整個節目，的確有點難度。為免節目過於單調，製作團隊和他也花了些心思。節目一開首，以第一身視角拍攝，鏡頭與周奕瑋進行互動，拉近與觀眾距離，份外親切。
片尾「孤獨的美食[email protected]便利店」又仿效日本贊助廣告，女聲日語導航，周奕瑋則身穿西裝，很有儀態地品嚐介紹便利店美食，完全令便利店食物立即昇華另一境界。
除了有心思設計節目鋪排，還在節目中介紹了不少日本旅遊及文化的實用資訊，如參拜神社的小知識、寵物初詣、成人式等，娛樂與資訊性兼備，看得出背後花了功夫做資料搜集。
6｜默默耕耘無架子
擁有望顏的周奕瑋皮膚白皙，行為舉動帶點稚氣，以為年紀輕輕，其實已入行多年，一直在TVB默默耕耘。
最為人熟悉，是由2009年至今，一直擔任《娛樂新聞台》及《娛樂頭條》主播，主持及採訪經驗非常豐富。
2014至2015年間，又夥拍過裕美、羅孝勇、劉珮玥等人，主持青少年資訊節目《激優一族》。其後節目轉型為《Y Angle》，周奕瑋仍然留守，介紹本地各種潮流新資訊。深信因為此節目，令周奕瑋更認識年輕人喜好，介紹受年輕人歡迎的旅遊景點。
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