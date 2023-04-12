無綫勁揪司儀周奕瑋忽變普通藝員 唔續約親生仔原因不欲透露

周奕瑋（Jarvis）最近受盡無綫力捧做金牌司儀，年初時在無綫台慶頒獎禮「單拖」上陣，表現淡定無甩稿，氹到班觀眾個個讚好，難怪被形容為「鄭裕玲接班人」。自此周奕瑋星途行足大運，成功埋曾志偉堆與陳嘉慧到日本拍節目。睇返資料原來周奕瑋2018年主持《周遊東京》後人氣急升，無耐就簽經理人合約，坐正做無綫親生仔，但近日有人發現無綫官網「經理人合約藝員」已將周奕瑋除名，唔通又準備走佬離巢？