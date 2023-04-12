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無綫勁揪司儀周奕瑋忽變普通藝員 唔續約親生仔原因不欲透露

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周奕瑋（Jarvis）最近受盡無綫力捧做金牌司儀，年初時在無綫台慶頒獎禮「單拖」上陣，表現淡定無甩稿，氹到班觀眾個個讚好，難怪被形容為「鄭裕玲接班人」。自此周奕瑋星途行足大運，成功埋曾志偉堆與陳嘉慧到日本拍節目。睇返資料原來周奕瑋2018年主持《周遊東京》後人氣急升，無耐就簽經理人合約，坐正做無綫親生仔，但近日有人發現無綫官網「經理人合約藝員」已將周奕瑋除名，唔通又準備走佬離巢？

周奕瑋 周奕瑋近年升晒呢好叻仔！
周奕瑋近年升晒呢好叻仔！（圖片來源：[email protected]
周奕瑋 行出嚟都台型十足！
行出嚟都台型十足！（圖片來源：[email protected]

周奕瑋認轉簽普通合約 指會繼續努力工作顯敬業

周奕瑋年初時在無綫台慶頒獎禮「單拖」上陣做司儀，表現淡定到似老司機，難怪觀眾睇到嗒晒糖讚周奕瑋。除咗冧盡師奶，周奕瑋出色表現都成功感染傳媒，獲封「鄭裕玲接班人」。正當周奕瑋嘅事業發展如日中天，大家都好期待無綫大騷長期見到佢之際，就有人發現無綫官網「經理人合約藝員」已將周奕瑋除名，但在「男藝人」一頁周奕瑋依然存在，意味住已與無綫變回普通關係。

周奕瑋事後回應傳媒，指雖然條文上與無綫合作關係有變，但大體會同以前一樣，最緊要係周奕瑋好鬼敬業，聲稱無論點都會繼續努力工作！但當傳媒過問到收入、唔續約親生仔原因時，周奕瑋就開始寡言唔回應啦。

周奕瑋 唔做親生仔啦今次！
唔做親生仔啦今次！（圖片來源：[email protected]
周奕瑋 會唔會影響以後大騷蒲頭嘅機會架？
會唔會影響以後大騷蒲頭嘅機會㗎？（圖片來源：《萬千星輝頒獎典禮2022》截圖 ）

頒獎禮後出po講感受 點名感謝娛樂新聞台

周奕瑋主持台慶頒獎禮獲得好評後，於社交媒體出帖，大談感受，當他知道要擔任如此重任第一個反應是：「唔係啩？我憑咩？」之後立即翻睇所有劇集，務求了解每個入圍者的作品寫稿，周奕瑋說：「很多朋友問稿子難不難背？稿子不難背，只是難寫。因為很想要傳遞好那份溫度和重量。」他除指自己經驗不足令到表達未足以用「剛剛好的力度和溫度去詮繹」外，又感謝所有幫過他的人，特別點名感謝娛樂新聞台。

對於主持台慶獲讚賞，周奕瑋感謝所有幫過他的人
對於主持台慶獲讚賞，周奕瑋感謝所有幫過他的人（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）
周奕瑋表示「稿子不難背，只是難寫」。
周奕瑋表示「稿子不難背，只是難寫」。（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）

周奕瑋夥陳嘉慧陪曾志偉出埠 試搭首航：興奮到瞓唔著！

因主持《萬千星輝頒獎典禮2022》獲大讚並極速上位的周奕瑋，早前行足大運埋老細堆，陪同TVB總經理兼主持人曾志偉及另一主持人陳嘉慧（Erica）一早現身機場，準備乘搭大灣區航空東京首航到日本出差進行拍攝工作，3位皆表示於因疫情影響久未踏足日本，心情極為興奮，仲話「興奮到瞓唔著」！

周奕瑋 旅遊熱話 日前因主持《萬千星輝頒獎典禮2022》獲大讚並極速上位的周奕瑋，昨日就陪同TVB總經理兼主持人曾志偉及另一主持人陳嘉慧Erica）一早現身機場，出埠拍攝新旅遊節目
因主持《萬千星輝頒獎典禮2022》獲大讚並極速上位的周奕瑋，早前陪同TVB總經理兼主持人曾志偉及另一主持人陳嘉慧（Erica）一早現身機場，出埠拍攝新旅遊節目。（圖片來源：TVB《娛樂新聞報道》截圖）

一齊回顧周奕瑋優點：

1｜流利日文

周奕瑋在《周遊東京》中，經常以流利日文與當地人溝通，完全毋需翻譯人員，對答自如，令人眼前一亮。

周奕瑋 不論日文或英文，也對答如流。
不論日文或英文，也對答如流。（圖片來源：《周遊東京》截圖）
周奕瑋 Jarvis在節目中經常與日本人傾偈。
Jarvis在節目中經常與日本人傾偈。（圖片來源：《周遊東京》截圖）

2｜尊重文化

有網民留言讚周奕瑋好有禮貌，懂得與當地人溝通，是好榜樣。在《周遊東京》中，的確看出周奕瑋很尊重日本人及當地文化。

周奕瑋 經常「謝謝」前「謝謝」後，很有禮貌。
經常「謝謝」前「謝謝」後，很有禮貌。（圖片來源：《周遊東京》截圖）
周奕瑋
（圖片來源：《周遊東京》截圖）

前往神社參拜時，跟日本人一樣，只走參道兩旁，不走中間，以示對神明的尊重，不會因遊客身份而漠視當地傳統文化。

周奕瑋
（圖片來源：《周遊東京》截圖）
周奕瑋
（圖片來源：《周遊東京》截圖）

3｜親民不囂張

記者每次詢問他有關節目內容時，他都很耐心解答，更自行整理行程的詳細資料，send給我們，甚是難得。不單對傳媒朋友才會如此上心，對網民也是如此。每晚《周遊東京》播出後，他都會於他的Facebook專頁上載節目的行程資料，方便觀眾參考。

周奕瑋 每晚都會上載該集行程資料。
每晚都會上載該集行程資料。（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）
周奕瑋 資料十分詳細，很user friendly。
資料十分詳細，很user friendly。（圖片來源：[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow）

有網民試過用Direct Message問他日本旅行資訊，他竟然回覆，更會建議行程和給予意見，十分親民。

周奕瑋
（圖片來源：資料圖片）
周奕瑋 網友大讚！
網友大讚！（圖片來源：資料圖片）

4｜盡騷真性情

很多藝人主持旅遊節目時，總顧及形象，未能全程投入，觀眾也看得不夠盡興。周奕瑋則沒有這顧慮，在《周遊東京》中，完全沒有形象包袱，真情流露。

周奕瑋 想不到Jarvis也會如小粉絲，希望目到偶像宮脇咲良一面。
想不到Jarvis也會如小粉絲，希望目到偶像宮脇咲良一面。（圖片來源：《周遊東京》截圖）

最經典一定是100円服裝放題中，為搶得Burberry頸巾，搏盡一切瘋狂與媽媽級搶衫，又穿上十多件衣服，非常狼狽。正因他的落力參與，提升節目的刺激感，令觀眾也看得過癮。

周奕瑋 玩到幾無包袱！
玩到幾無包袱！（圖片來源：《周遊東京》截圖）
周奕瑋 見到自己偶像就跟住大媽一齊追星！
見到自己偶像就跟住大媽一齊追星！（圖片來源：《周遊東京》截圖）

5｜有心思度稿

一連十集，只有周奕瑋單拖做主持，要駕馭整個節目，的確有點難度。為免節目過於單調，製作團隊和他也花了些心思。節目一開首，以第一身視角拍攝，鏡頭與周奕瑋進行互動，拉近與觀眾距離，份外親切。

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經常與攝影師互動。（圖片來源：《周遊東京》截圖）
周奕瑋 Jarvis為第二輯專誠訓練演技，女友視覺環節明顯比之前演出更自然。
Jarvis為第二輯專誠訓練演技，女友視覺環節明顯比之前演出更自然。（圖片來源：《周遊東京》截圖）

片尾「孤獨的美食[email protected]便利店」又仿效日本贊助廣告，女聲日語導航，周奕瑋則身穿西裝，很有儀態地品嚐介紹便利店美食，完全令便利店食物立即昇華另一境界。

周奕瑋
（圖片來源：《周遊東京》截圖）
周奕瑋 新一輯《孤獨的零食Jar》
新一輯《孤獨的零食Jar》（圖片來源：《周遊東京》截圖）

除了有心思設計節目鋪排，還在節目中介紹了不少日本旅遊及文化的實用資訊，如參拜神社的小知識、寵物初詣、成人式等，娛樂與資訊性兼備，看得出背後花了功夫做資料搜集。

周奕瑋
（圖片來源：《周遊東京》截圖）
周奕瑋 剪頭髮時，Jarvis還詳細介紹了日本髮型師的資格。
剪頭髮時，Jarvis還詳細介紹了日本髮型師的資格。（圖片來源：《周遊東京》截圖）

6｜默默耕耘無架子

擁有望顏的周奕瑋皮膚白皙，行為舉動帶點稚氣，以為年紀輕輕，其實已入行多年，一直在TVB默默耕耘。

周奕瑋 與Do姐、農夫等人，一同主持2017年台慶。
與Do姐、農夫等人，一同主持2017年台慶。（圖片來源：資料圖片）
周奕瑋 2011年主持無綫兒童台活動。
2011年主持無綫兒童台活動。（圖片來源：資料圖片）

最為人熟悉，是由2009年至今，一直擔任《娛樂新聞台》及《娛樂頭條》主播，主持及採訪經驗非常豐富。

周奕瑋
（圖片來源：資料圖片）

2014至2015年間，又夥拍過裕美、羅孝勇、劉珮玥等人，主持青少年資訊節目《激優一族》。其後節目轉型為《Y Angle》，周奕瑋仍然留守，介紹本地各種潮流新資訊。深信因為此節目，令周奕瑋更認識年輕人喜好，介紹受年輕人歡迎的旅遊景點。

周奕瑋 2014年，初加入《激優一族》。
2014年，初加入《激優一族》。（圖片來源：《Y Angle》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：資料圖片、《Y Angle》截圖、《周遊東京》截圖、[email protected]周奕瑋 Jarvis Chow、TVB《娛樂新聞報道》截圖、《萬千星輝頒獎典禮2022》截圖、[email protected]

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