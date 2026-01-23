「眼神給出去」 性商教母周媛教學爆紅 課程最貴值6位數
周媛自創性商教育平台年收2,687萬港元
周媛是「黑白顛性商學苑」創始人，該機構於2018年成立，號稱是中國首家女性「性商教育平台」。她將「性商」定義為一種從心靈折射到肉體的自信，面對外界質疑其課程為「小三培訓班」或「討好男性」時，周媛強烈反駁指課程核心在於親密關係中「如何取悅自己」。隨著知名度急升，其商業版圖亦隨之曝光，據內媒統計，官方商城付費課程收入已超過2,400萬元人民幣，約2,687萬港元，累計學員達數萬人。
課程收費高昂 最貴9.85萬港元
該學苑課程分為線上與線下兩大類別，線上課程價格從9.9元、99元、999元人民幣到上千元不等，其中標價999元人民幣約1,119港元的「全維提升營」包含直播與錄播內容，涵蓋多種情感問題與情趣方法。更驚人的是高階課程收費，「全維成長研習班」售價高達8.8萬元人民幣，約9.85萬港元。線下課程主推2,999元人民幣約3,358港元的兩天兩夜訓練營，以及4,980元人民幣約5,576港元的三天兩夜訓練營。
訓練營排期密集一個月開設10多場
有工作人員透露，線下課程排期極為密集，一個月可能開設10多場訓練營，學員需至少提前10天預約才能參與。目前活動主要在長沙總部舉行，並已成功拓展至廈門、天津、西安、南京等多個城市。除了教育諮詢業務外，有指周媛關聯的商業範圍極為廣泛，包括成人情趣用品製造、第一及第二類醫療器械銷售，以及生活美容服務等多個領域。
官媒狠批內容顛覆三觀 抖音永久封鎖帳號
周媛教學風格遭抖音平台批評物化女性、違背公序良俗，官媒《中國婦女報》更發文斥責「這樣的影片課程可謂『顛覆三觀』，其內容遊走於低俗擦邊與偽『情感諮詢』的灰色地帶。網路平台應壓實主體責任、加強審核，對扭曲價值的內容及時辨識與限流，營造清朗的網路空間。」在官方施壓下，周媛多個帳號在21日晚間轉為私密，22日主帳號「黑白顛週媛」被依違反《網絡安全法》禁止傳播低俗資訊為由，永久停權。
網民熱議眼神教學變迷因現象
周媛的「此刻你再叫我」、「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」等經典台詞在社交平台瘋狂傳播，網民紛紛留言表示「太洗腦了」、「忍不住跟著學」。有網民直言「收費這麼貴真的有人報名嗎」，亦有人質疑「教人做小三還說得這麼高尚」。同時亦有不少網民支持封號：「終於清理垃圾內容」、「這種教學根本就是在物化女性」、「早就應該封了」。