「眼神給出去」 性商教母周媛教學爆紅 課程最貴值6位數

47歲女創業者周媛憑藉一句「我只眼神給出去」意外爆紅全網，這位自稱「中國性商教母」的神秘女子透過教授女性眼神魅力技巧引發巨大爭議。她的「眼神教學」影片不但成為網絡迷因熱潮，更吸引大量明星藝人加入模仿大賽，背後隱藏的驚人商業帝國更令人震驚。