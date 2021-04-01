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YOLO的練習曲｜22歲港版周子瑜Jeannie成功上位 孖MIRROR陳卓賢拍MV

東方新地 - 娛聞

ViuTV製作最新短劇《YOLO的練習曲》早前預告片於網上曝光，一班索女身穿水手服，位位青春逼人，當中有港版周子瑜之稱22歲的Jeannie大受巴打們歡迎。近日Jeannie更成上位，做埋人氣男團MIRROR成員陳卓賢(Ian)新歌MV女主角！

文：東方新地 ｜圖：Jeannie IG、 Youtube Channel 「試當真 Trial And Error」短片截圖、周子瑜IG、陳卓賢新歌《DWBF》MV截圖

Jeannie
「港版周子瑜」Jeannie成功上位，孖MIRROR陳卓賢拍MV。

做MIRROR陳卓賢MV女主角

由ViuTV製作的最新短劇《YOLO的練習曲》將於4月5日播出，有指方向類似日本著名女團AKB48，不過就改以真人真事形式進行，解構女團成員間的內鬥情況。最近預告片於網上曝光，一班索女身穿水手服，位位青春逼人。當中有「港版周子瑜」之稱，22歲的Jeannie大受巴打們歡迎。近日Jeannie更成功上位，獲邀做人氣男團MIRROR成員陳卓賢(Ian)新歌《DWBF》MV女主角，Ian和Jeannie更有大量對手戲。MV講述少男少女在友達以上、戀人未滿的階段，表達既期待又怕受傷害的心路歷程，二人在MV內表現投入甚有默契，Ian更對住Jeannie大唱冧爆情歌，未知與Ian熱戀中的正印女友盧慧敏（Amy）有冇呷醋呢？

Jeannie
《YOLO的練習曲》預告片網上曝光，22歲的Jeannie大受巴打們歡迎。
Jeannie
MV講述少男少女在友達以上、戀人未滿的階段，表達既期待又怕受傷害的心路歷程。
Jeannie
Ian和Jeannie有大量對手戲。
Jeannie
二人表現投入，甚有默契。
Jeannie
Ian對Jeannie大唱冧爆情歌。
Jeannie
未知與Ian熱戀中的正印女友盧慧敏（Amy）有冇呷醋呢？

上位之路

這個年代，人人都可以拍片做網紅，去年素人Jeannie（kayan9896）拍游學修主理的Youtube Channel 「試當真 Trial And Error」短片《唔通佢有男朋友》 ，仙氣登場人氣急升，更被網民封為「港版周子瑜」。短片在上年11月播出後，有卅多萬次觀看，係頻道入面Top5多人觀看的短片，女主角Jeannie的社交網粉絲（ kayan9896 ）激增一倍。22歲的Jeannie五官標緻好上鏡，身材亦好平均，側面睇又真係有八九成似。

kayan9896被封「港版周子瑜」的Jeanie，眼大大笑得好甜。
被封「港版周子瑜」的Jeannie，眼大大笑得好甜。
早前Jeanie拍游學修主理的Youtube Channel 「試當真 Trial And Error」短片《唔通佢有男朋友》。
早前Jeannie拍游學修主理的Youtube Channel 「試當真 Trial And Error」短片《唔通佢有男朋友》。

kayan9896真係似周子瑜？

近年南韓女團TWICE人氣一時無兩，成員中來自台灣的21歲周子瑜連續三年在全球最美面孔排行榜中排行第三，足以證明了她的顏值，之後各地亦陸續出現「翻版周子瑜」，早前香港也有一個。今次有來自香港的Jeannie，因某些角度非常神似周子瑜，在網路上掀起熱烈討論。

Jeanie不時對鏡自拍，看來對自己的身材亦非常滿意。
Jeannie不時對鏡自拍，看來對自己的身材亦非常滿意。
Jeannie曾經在香港Rapper「Tyson Yoshi」的MV《Something》中出演，畫面及風格一樣有女神感覺。
Jeannie曾經在香港Rapper「Tyson Yoshi」的MV《Something》中出演，畫面及風格一樣有女神感覺。
kayan9896Jeanie在短片中飾演微鬈髮的女神，身穿白色低胸貼身上衣好搶fo。
Jeanie在短片中飾演微鬈髮的女神，身穿白色低胸貼身上衣好搶fo。
坐在對面的宅男對Jeanie起晒痰。
坐在對面的宅男對Jeannie起晒痰。

港版周子瑜五官出眾

Jeannie早前為游學修拍攝Youtube Channel 「試當真Trial And Error」短片《唔通佢有男朋友》，片中她飾演女主角，和一個意圖追求她的宅男吃飯。短片中，Jeannie留著中分微鬈長髮，突顯立體的五官，眼大大鼻高高，身穿白色低胸貼身上衣露出少少事業線，無論是低頭用餐或使用手機，一顰一笑都有周子瑜的影子，最後她更請宅男食檸檬，投入游學修的懷抱。

被宅男色迷迷望實的Jeanie，用手掩心口。
被宅男色迷迷望實的Jeannie，用手掩心口。
游學修突然出現，女神攬實佢。
游學修突然出現，女神攬實佢。
女神最後跟游學修走，宅男食晒檸檬。（文尾有片！）
女神最後跟游學修走，宅男食晒檸檬。（文尾有片！）

雖然短片中對話不多，但Jeannie的美貌還是引起網友關注，紛紛詢問Jeannie到底是何方神聖。

Jeannie早前曾在一個牙刷廣告演出。
Jeannie早前曾在一個牙刷廣告演出。
白髮的Jeannie。
白髮的Jeannie。
Jeanie的社交網有不少她的生活照。
Jeannie的社交網有不少她的生活照。
22歲的Jeanie一舉手一投足都星味十足。
22歲的Jeannie一舉手一投足都星味十足。
Jeanie亦有鄰家女孩的一面。
Jeannie亦有鄰家女孩的一面。
Jeanie完全具備做女神的條件。
Jeannie完全具備做女神的條件。
Jeanie愛交朋結友，與外籍朋友一起時亦好放。
Jeannie愛交朋結友，與外籍朋友一起時亦好放。
Jeanie五官輪廓突出，被指側面似足周子瑜。
Jeannie五官輪廓突出，被指側面似足周子瑜。

模特兒出身拍過MV

據知Jeannie今年22歲，其IG在短片未出街前只有1.6萬粉絲，仙氣登場後IG粉絲升逾一倍，現在已超過3.2萬粉絲，Jeannie也出演過香港Rapper「Tyson Yoshi」的MV《Something》，MV中她隨性地將頭髮綁起，身穿紅色小碎花裙，不時對著鏡頭甜笑、放電，女神氣息展露無遺。從其IG照片來看，六年前仍在讀中學的Jeannie已擁有美人胚子，這近年間她成長不少，顏值高之餘，更可以看出她鄰家女孩的一面，轉到側面更有周子瑜的氣息，雖然目前她的演出作品並不多，前途卻是無可限量。

六年前仍在讀中學的Jeanie已經是個小美女，證明她真材實料無添加。
仍在讀中學的Jeannie已經是個小美女，證明她真材實料無添加。
韓國女團Twice的周子瑜顏值早已被世界認可。
韓國女團Twice的周子瑜顏值早已被世界認可，除擁有完美五官，高瘦身形同樣吸引。
周子瑜五官標緻，做到她的翻版顏值都有番咁上下。
周子瑜五官標緻，做到她的翻版顏值都有番咁上下。
身為韓國女團人氣偶像的周子瑜，平時亦好清純。
身為韓國女團人氣偶像的周子瑜，平時亦好清純。

《唔通佢有男朋友》@試當真

主演：Locker @locker_94、Jeannie @kayan9896 、游學修 @neoyau19

故事簡介：
Locker初次約會，種種跡象皆顯示一切順利⋯⋯

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