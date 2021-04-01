YOLO的練習曲｜22歲港版周子瑜Jeannie成功上位 孖MIRROR陳卓賢拍MV
文：東方新地 ｜圖：Jeannie IG、 Youtube Channel 「試當真 Trial And Error」短片截圖、周子瑜IG、陳卓賢新歌《DWBF》MV截圖
做MIRROR陳卓賢MV女主角
由ViuTV製作的最新短劇《YOLO的練習曲》將於4月5日播出，有指方向類似日本著名女團AKB48，不過就改以真人真事形式進行，解構女團成員間的內鬥情況。最近預告片於網上曝光，一班索女身穿水手服，位位青春逼人。當中有「港版周子瑜」之稱，22歲的Jeannie大受巴打們歡迎。近日Jeannie更成功上位，獲邀做人氣男團MIRROR成員陳卓賢(Ian)新歌《DWBF》MV女主角，Ian和Jeannie更有大量對手戲。MV講述少男少女在友達以上、戀人未滿的階段，表達既期待又怕受傷害的心路歷程，二人在MV內表現投入甚有默契，Ian更對住Jeannie大唱冧爆情歌，未知與Ian熱戀中的正印女友盧慧敏（Amy）有冇呷醋呢？
上位之路
這個年代，人人都可以拍片做網紅，去年素人Jeannie（kayan9896）拍游學修主理的Youtube Channel 「試當真 Trial And Error」短片《唔通佢有男朋友》 ，仙氣登場人氣急升，更被網民封為「港版周子瑜」。短片在上年11月播出後，有卅多萬次觀看，係頻道入面Top5多人觀看的短片，女主角Jeannie的社交網粉絲（ kayan9896 ）激增一倍。22歲的Jeannie五官標緻好上鏡，身材亦好平均，側面睇又真係有八九成似。
kayan9896真係似周子瑜？
近年南韓女團TWICE人氣一時無兩，成員中來自台灣的21歲周子瑜連續三年在全球最美面孔排行榜中排行第三，足以證明了她的顏值，之後各地亦陸續出現「翻版周子瑜」，早前香港也有一個。今次有來自香港的Jeannie，因某些角度非常神似周子瑜，在網路上掀起熱烈討論。
港版周子瑜五官出眾
Jeannie早前為游學修拍攝Youtube Channel 「試當真Trial And Error」短片《唔通佢有男朋友》，片中她飾演女主角，和一個意圖追求她的宅男吃飯。短片中，Jeannie留著中分微鬈長髮，突顯立體的五官，眼大大鼻高高，身穿白色低胸貼身上衣露出少少事業線，無論是低頭用餐或使用手機，一顰一笑都有周子瑜的影子，最後她更請宅男食檸檬，投入游學修的懷抱。
雖然短片中對話不多，但Jeannie的美貌還是引起網友關注，紛紛詢問Jeannie到底是何方神聖。
模特兒出身拍過MV
據知Jeannie今年22歲，其IG在短片未出街前只有1.6萬粉絲，仙氣登場後IG粉絲升逾一倍，現在已超過3.2萬粉絲，Jeannie也出演過香港Rapper「Tyson Yoshi」的MV《Something》，MV中她隨性地將頭髮綁起，身穿紅色小碎花裙，不時對著鏡頭甜笑、放電，女神氣息展露無遺。從其IG照片來看，六年前仍在讀中學的Jeannie已擁有美人胚子，這近年間她成長不少，顏值高之餘，更可以看出她鄰家女孩的一面，轉到側面更有周子瑜的氣息，雖然目前她的演出作品並不多，前途卻是無可限量。
《唔通佢有男朋友》@試當真
主演：Locker @locker_94、Jeannie @kayan9896 、游學修 @neoyau19
故事簡介：
Locker初次約會，種種跡象皆顯示一切順利⋯⋯