YOLO的練習曲｜22歲港版周子瑜Jeannie成功上位 孖MIRROR陳卓賢拍MV

ViuTV製作最新短劇《YOLO的練習曲》早前預告片於網上曝光，一班索女身穿水手服，位位青春逼人，當中有港版周子瑜之稱22歲的Jeannie大受巴打們歡迎。近日Jeannie更成上位，做埋人氣男團MIRROR成員陳卓賢(Ian)新歌MV女主角！

文：東方新地 ｜圖：Jeannie IG、 Youtube Channel 「試當真 Trial And Error」短片截圖、周子瑜IG、陳卓賢新歌《DWBF》MV截圖