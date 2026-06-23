46歲周家怡開腔做咗13年綠葉 談TVB血淚史 高層「一句直白回應」狠碎女主角夢？
2005年周家怡演「兔唇女」戴假道具出街感受途人目光
周家怡透露自己當初是誤打誤撞報名藝員訓練班入行，早年在TVB拍戲時很長一段時間都在演沒有台詞的閒角，包括警員和路人等角色。直到遇上戚其義監製，因為在造型日表現得「太吵、太愛玩」，反而獲得賞識，迎來了第一個有對白的角色。其後在2005年播出的《火舞黃沙》中，她飾演兔唇角色「茅小琴」，為了完美詮釋這個自卑的角色，她付出了極大努力。周家怡憶述：「我那時候整天戴著那個嘴出街，我想感覺一下別人看我的眼光。因為小琴那時候好自卑、好喜歡東昇大哥，但她知道自己這個樣子不行。我整天沒化妝就這樣走街，感覺別人的眼光是怎樣放大看你，然後感覺一下、再入戲。」這個角色成為她演藝生涯的重要轉折點。
周家怡主動向TVB高層爭取加薪遭拒絕
在TVB服務超過10年卻始終未能觸及女主角位置，周家怡坦言當時並未奢望能演「女一」，甚至曾主動向高層爭取轉合約和加薪卻遭到拒絕。她在節目中透露：「我有同他講過：『其實現在別人都這樣找我，你們會不會或者想試試轉我做經理人合約，或者捧我？這樣或者加我人工？』那個人好好，他好坦白同我講：『你知啦，其實都難啦，應該不會去到那個數，同埋應該都未必會轉你份約。』」面對如此直白的回應，周家怡決定離開舒適圈，正逢王維基開台，在經理人牽線下她毅然過檔HKTV。
2012年過檔HKTV終做女一卻遇不獲發牌危機
轉投新電視台後，周家怡終於有機會擔任女主角，她坦言做女一反而比做配角容易：「因為以前做配角，你要做好多劇本上沒有的東西，配角戲只有一小段，你要自己幻想她長大、成長。但女主角其實是由頭帶到尾，你好多資料、好多線索，變你做的時候我覺得容易了。」然而好景不常，拍完《導火新聞線》後卻遭逢香港電視網絡不獲發牌的風波，劇集未能播出，她一度面臨失業。周家怡憶述那段至暗時刻：「突然之間話不發牌啦，後期未必做啦，真的沒工作、真的變了好像失業那樣。」
做過女主角卻要重新面試無對白角色 2014年《導火新聞線》播出
在《導火新聞線》未能播出的黑暗期，周家怡要重新去為一些沒有台詞的小角色面試。她回憶道：「你做過女主角，變回一張白紙，那當然cast一些好閒的角色，沒名字、總之有得做就去試啦。突然間做翻一個沒有對白的角色，我好快可以適應，好快適應到、自己cheer up翻自己。」直到2014年《導火新聞線》終於播出，周家怡的演技獲得觀眾一致肯定，事業迎來大翻身，多年的堅持終於得到回報。
好閨蜜佘詩曼去年為周家怡慶生
經歷了演藝圈的起起落落，周家怡如今依然保持年輕心態。圈中好友佘詩曼與她是多年好閨蜜，去年周家怡生日時佘詩曼亦有現身為她慶祝，可見二人感情深厚。周家怡在節目中分享正向心態：「其實有時真是估不到，什麼年齡、什麼年紀都可以一舉成名。我覺得最重要是不要懷疑自己、不要否定自己。我們是要永遠處於作戰狀態、裝備當中，我會keep住這樣。」她更開設了個人頻道，一圓自己熱愛的賽車夢，並傳遞身心靈正能量。
2026年周家怡主演《媽樣年華》入選上海國際電影節
事業上周家怡近年亦持續突破自己，她主演的電影《媽樣年華》近日成功入選「上海國際電影節展映單元」，為她的演藝事業再添佳績。據悉她為拍攝該片苦練鋼管舞，期間更因訓練過度導致骨裂，可見她對每個角色的投入程度絲毫未減。從20年前《火舞黃沙》的兔唇女小琴，到如今為電影角色不惜受傷，周家怡用行動證明了她對演戲的熱誠從未改變。
網民大讚周家怡從不放棄精神令人敬佩
節目播出後不少網民紛紛留言表達對周家怡的敬佩，有人表示「佢真係好勵志，捱咗咁多年終於有人欣賞」，亦有網民感嘆「TVB真係埋沒咗好多人才」。更有觀眾留言指「睇完先知原來佢經歷過咁多低潮，真係好堅強」，不少人亦期待她在《媽樣年華》中的表現。周家怡的故事證明了在演藝圈只要不放棄，終會等到屬於自己的舞台。