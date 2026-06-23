46歲周家怡開腔做咗13年綠葉 談TVB血淚史 高層「一句直白回應」狠碎女主角夢？

曾在TVB默默耕耘13年卻始終未能觸及女主角位置的周家怡，近日作客節目《九運會客室》罕見大談當年離巢心路歷程。從無對白的閒角到憑《導火新聞線》一炮而紅，中間經歷過不獲發牌的至暗時刻，甚至要重新面試沒台詞的角色，這段跌宕起伏的經歷令人意想不到。