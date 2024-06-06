周家怡李靖筠大阪自駕AE86 「你明唔明個儀式感？真係好感動！」
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由兩位愛車之人周家怡及李靖筠（Gladya） 拍攝的網上駕駛節目《恨駕女團》新一集昨晚（5日）上架， 今集二人衝出香港，飛到日本，實行恨駕到大阪。
出發前，家怡問Gladys到日本後想開甚麼車， Gladys表示想開JDM，即在日本境內販售日本版、 日本規格的車。二人又晒出國際車牌準備就緒， 不過當家怡見到Gladys的國際車牌便不懷好意地問：「咦？ 點解你要有嘅？」Gladys反問：「咩呀？」家怡即說：「 你平時都係專業乘客，你駛乜申請呢個啫？」 激到Gladys一度語塞，十分搞笑。
安全到達大阪後，二人立即去到租車車行， 車行內陳列出各式各樣的中古JDM車款，從開篷車到經典車型， 應有盡有，兩人興奮地參觀一輪後，最後選中動漫電影《頭文字D》 中，男主角藤原拓海所開的「AE86」，二人坦言一直都想開「 86」，「講咗好耐一路都揸唔到，一路都冇借到86， 而家喺日本揸86！你明唔明嗰個感覺、嗰個儀式感！ 真係好感動呀！」
雖然「恨駕」86，但由於車款是一九八三年出產， 加上操作規格跟現代車有少許分別，以致一開車便出師不利， 負責駕駛的家怡一開始便停泊在路邊，「個死火燈係喺…… 冇死火燈嘅？我唔知架車個死火燈喺邊。」最後拍攝團隊上前解圍， 終於能夠順利出發。一路上，家怡大讚車輛保養得很好，「 啲聲好實淨呀！駕駛感覺嚟講，佢堂軚好鬆、好輕、好多虛位， 極力子好容易放，如果以四十年呢個condition， 直程係好好！佢唔係淨係個樣好，我而家揸起上嚟我都覺得佢精神。 」Gladys亦謂：「比我想像中紮實喎個感覺。 我覺得呢架車同我哋之前咁多集嘅駕駛樂趣好唔同， 第一因為係古董車啦，同埋我哋人生路不熟，哈哈。」
二人又分享日本自駕遊經驗，「 喺日本要用佢哋本身install咗嘅導航係準好多。」 家怡十分贊同，「嚟親日本自駕，入導航嘅時候， 我唔會將佢轉做英文，我一樣用番日文，反而一去咗英文， 就好難睇，呢個都係俾觀眾嘅少少貼士。」
圖片來源：冤枉娛樂