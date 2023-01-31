新四十二章 | 周嘉洛飾演建寧公主托世 盤點歷年7位《鹿鼎記》刁蠻公主！

TVB《新四十二章》播出檔期延期再延期之後，終於在1月30日首播。其中，近年受無綫力捧的周嘉洛今次再飾演搞笑角色，在劇中反串飾演「建寧公主」托世，在劇集播出之前已經引起不少話題。歷年來《鹿鼎記》的建寧公主被多次翻拍，哪一位才是大家心中最經典的「建寧公主」呢？