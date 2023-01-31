建寧公主

新四十二章 | 周嘉洛飾演建寧公主托世 盤點歷年7位《鹿鼎記》刁蠻公主！

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TVB《新四十二章》播出檔期延期再延期之後，終於在1月30日首播。其中，近年受無綫力捧的周嘉洛今次再飾演搞笑角色，在劇中反串飾演「建寧公主」托世，在劇集播出之前已經引起不少話題。歷年來《鹿鼎記》的建寧公主被多次翻拍，哪一位才是大家心中最經典的「建寧公主」呢？

周嘉洛飾精神分裂SM狂 反串演建寧公主托世

在TVB新劇《新四十二章》中，周嘉洛飾演男版「建寧公主」，江嘉敏則飾演女版「小寶」。周嘉洛在劇中需要飾演日間平和冷靜，在夜晚卻成為帶有暴力SM傾向的精神分裂變態狂，他直言表示今次角色挑戰很大，並笑言：「都係第一次做『上把位』打人嘅角色。」

建寧公主
（圖片來源：TVB《新四十二章 》截圖）
建寧公主
（圖片來源：TVB《新四十二章 》截圖）

盤點歷年7位《鹿鼎記》建寧公主

歷年來以《鹿鼎記》為題材的電影或電視劇多次被翻拍，其中建寧公主一角一直是被廣受關注的角色之一。我們整理了歷年來在觀眾心目中最經典的7位建寧公」，大家又最懷念哪一個版本的建寧公主呢？

1. 景黛音 TVB《鹿鼎記》 1984年

要數到最早期的建寧公主，就一定是在1984年《鹿鼎記》的景黛音。在1984年無綫《鹿鼎記》版本中，景黛音飾演建寧公主，小寶一角則由梁朝偉飾演。景黛音不但樣貌甜美可人，以古裝示人時亦典雅高貴，非常適合飾演刁蠻可愛的建寧公主。景黛音、梁朝偉版本的《鹿鼎記》除了收視高企之外，連《鹿鼎記》作者金庸都表示最滿意這版《鹿鼎記》。

建寧公主 景黛音右一）為早期飾演建寧公主的演員之一，當時景黛音被稱為「歡樂今宵三小花」，人氣高企。
景黛音（右一）為早期飾演建寧公主的演員之一，當時景黛音被稱為「歡樂今宵三小花」，人氣高企。（圖片來源：《鹿鼎記》劇照）
建寧公主 連原作作者金庸都表示景黛音版本的《鹿鼎記》是他最滿意的電視翻拍作品。
連原作作者金庸都表示景黛音版本的《鹿鼎記》是他最滿意的電視翻拍作品。（圖片來源：《鹿鼎記》劇照）

2. 邱淑貞 《鹿鼎記》1997年

相信周星馳的《鹿鼎記》對不少香港人來說都並不陌生，其中在戲中擔任建寧公主的邱淑貞亦非常搶鏡。邱淑貞在戲中飾演的建寧公主古靈精怪之餘，又帶一點風騷，將建寧公主此角色變得更加可愛，不少網民都認為邱淑貞才是歷年來最經典的建寧公主。

建寧公主 邱淑貞在《鹿鼎記》的表現受到觀眾的愛戴。
邱淑貞在《鹿鼎記》的表現受到觀眾的愛戴。（圖片來源：《鹿鼎記》劇照）
建寧公主 不少港人一講起「建寧公主」就會想起邱淑貞。
不少港人一講起「建寧公主」就會想起邱淑貞。（圖片來源：《鹿鼎記》劇照）

3. 葉玉卿《正牌韋小寶之奉旨溝女》1998年

以亞姐身份出道的葉玉卿憑著傲人身形在娛樂圈瞬間走紅，一連串更拍下多套三級片，紅頭半邊天。在1998年一改戲路，與梁朝偉拍攝古裝喜劇《正牌韋小寶之奉旨溝女》，飾演建寧公主一角，在戲中更與梁朝偉上演的激情戲！

建寧公主 三級片女王葉玉卿亦曾經飾演過建寧公主，雖然戲份不多，但在戲中依然非常搶鏡。
三級片女王葉玉卿亦曾經飾演過建寧公主，雖然戲份不多，但在戲中依然非常搶鏡。（圖片來源：《正牌韋小寶之奉旨溝女》劇照）

4. 劉玉翠 TVB《鹿鼎記》1998年

近年北上發展的劉玉翠亦曾經飾演過《鹿鼎記》的建寧公主一角。當年劉玉翠在《鹿鼎記》中與飾演韋小寶的陳小春非常相配，雖然在此版本的建寧公主刁蠻潑辣，但天生個子矮小的劉玉翠都被大讚將建寧公主演得可愛到位，受到當時觀眾的愛戴。

建寧公主 個子嬌小的劉玉翠，當時都被觀眾大讚她將刁蠻潑辣的建寧公主演得入型入格。
個子嬌小的劉玉翠，當時都被觀眾大讚她將刁蠻潑辣的建寧公主演得入型入格。（圖片來源：TVB《鹿鼎記》劇照）

5. 林心如《小寶與康熙》2000年

林心如在2000年張衛健版《小寶與康熙》中所飾演的建寧公主亦叫人難忘。當年的林心如清純可愛，無論是擺出可愛還是無辜的表情都非常自然，令當時觀眾都非常喜歡鬼馬多端又活潑可愛的林心如。至今亦有不少網民表示一講到建寧公主，就必定先想起林心如！

建寧公主 林心如演活喜歡鬼馬多端又活潑可愛的建寧公主。
林心如演活喜歡鬼馬多端又活潑可愛的建寧公主。（圖片來源：《小寶與康熙》劇照）

6. 劉心悠《夢回鹿鼎記》2011年

大部分的觀眾或網民都不知道，其實劉心悠亦曾經飾演過建寧公主一角。劉心悠在2011年飾演了網遊主題電影《夢回鹿鼎記》，由《步步驚心》原班人馬製作，為《步步驚心》的前傳。雖然大家看慣劉心悠的時裝造型，但在《夢回鹿鼎記》以古裝示人的劉心悠都顯得毫無違和感，被網民大讚造型新鮮好看。

建寧公主 雖然不太為人所知，但其實劉心悠都有拍過建寧公主！
雖然不太為人所知，但其實劉心悠都有拍過建寧公主！（圖片來源：《夢回鹿鼎記》劇照）

7. 唐藝昕《鹿鼎記》2020年

事隔多年，在2020年再次推出新版的《鹿鼎記》，由內地演員唐藝昕飾演建寧公主。雖然新版《鹿鼎記》被內地網民批評為「爛劇」，但網民都挺滿意唐藝昕的表現，表示她在劇中能夠將建寧公主一角演得恰到好處，並且能夠將建寧公主的那種單純天真，卻又囂張跋扈的公主性格完美演繹出來。

建寧公主 雖然新版《鹿鼎記》被內地網民狠批，但飾演建寧公主的唐藝昕卻被網民力捧，大讚她的演技到位！
雖然新版《鹿鼎記》被內地網民狠批，但飾演建寧公主的唐藝昕卻被網民力捧，大讚她的演技到位！（圖片來源：《鹿鼎記》劇照）

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圖片來源：《正牌韋小寶之奉旨溝女》劇照、《鹿鼎記》劇照、《夢回鹿鼎記》劇照、《小寶與康熙》劇照、TVB《鹿鼎記》劇照、TVB《新四十二章 》截圖

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