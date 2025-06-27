周家蔚曬全家旅遊片力闢婚姻危機 洪天明1表情出鏡竟被指「扮曬嘢」

41歲周家蔚與50歲洪天明結婚13年，一直都係圈中恩愛嘅模範夫婦之一。不過早前周家蔚與洪天明就被傳各有各玩，婚姻亮紅燈之餘更遭老爺洪金寶下令不準離婚，令2人嘅婚姻狀況瞬間成為網民熱議焦點。近日周家蔚就在社交平台曬出全家出遊嘅影片，力證婚姻狀況健康，不過就有唔少網民指洪天明「扮曬嘢」……