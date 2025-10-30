全民造星6｜21號周德誠（牛牛）懶人包！24歲BTS同門練習生 IG/背景/參賽目標一覽

周德誠（牛牛）個人資料：

基本資料

在ViuTV年度大型選秀節目《全民造星6》的96位參賽者中，21號的周德誠（牛牛）以其獨特的個人檔案和氣質，在開賽初期便成功吸引了眾多觀眾的目光。以下是他的詳細基本資料：