倪匡離世｜周慧敏以倪家新抱之名發聲明 「蒙C寵召」令網民不解原來有洋蔥

倪匡日前離世，一代文壇巨匠撒手人睘消息震驚香港各界。周慧敏以倪匡媳婦之名昨日（7月5 日）於社交媒體發聲明，指家翁倪匡7月3日在香港防癌會賽馬會癌症康復中心安詳離世，「蒙C寵召」一句令書迷感觸卻有網民表示不解。