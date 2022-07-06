倪匡離世｜周慧敏以倪家新抱之名發聲明 「蒙C寵召」令網民不解原來有洋蔥
周慧敏發倪匡離世聲明 「蒙C寵召」感動書迷伍家謙
周慧敏代倪家發聲明交代倪匡離世，她於社交媒體發文：「我們敬愛的父親倪匡先生於2022年7月3日蒙C寵召，在香港防癌會賽馬會癌症康復中心安詳離世，子女媳婦陪伴在側，享壽90歲。」其中「蒙C竉召」一句令感動一眾書迷，就連前TVB主播伍家謙都有留言悼念說：「蒙C寵召，書迷會明；感激倪老，連離開都對我們開個玩笑。保重。」
「蒙C寵召」點解？ 原來出自《衛斯理》
「蒙C寵召」感動追隨多年的書迷，不過亦有網民對此不解，更有人以為周慧敏打錯字。 原來「C」是出自倪匡筆下的《衛斯理》系列中，第37部《頭髮》中寫道：「『頭髮』的題材極其獨特，其中A、B、C、D代表了什麼，明眼人自然一看就知道。」倪匡在第12章更寫道：「Ｃ來到地球的時候，有三個牧羊人看到天空有異樣的光亮閃耀」雖然未有明示，有解讀表示C的角色原形就是耶穌，加上這一句描述相當吻合：「我曾告誡他們，要是再這樣下去，我一定會再來。而當我再來的時候，我會帶來毀滅性的力量，將一切邪惡，盡數消滅！」另外有書中有提及，耶和華派Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ來到地球創立地球四大宗教，有指該四人分別暗指穆罕默德、佛祖釋迦牟尼、耶穌及老子。
倪家新抱唔易做 54歲周慧敏與倪震多次分又合
周慧敏現年54歲，1989年與家倪匡之子倪震主持香港電台電視部節目《摩登時代》相識繼而相戀。惟倪震多情，二人拍拖期間多次傳出多次背叛周慧敏，亦曾被盛傳力追陳法蓉。二人於92年曾分手，其後周慧敏與日籍男友發展異地戀，到96年她與倪震復合，直至97年周慧敏毅然宣布退出娛樂圈，隨倪震移居加拿大。周慧敏事後解釋因歌、影、視和經紀合約已約滿，認為需要好好調節身心，為未來作出打算，故決定離港放長假。
倪匡獲頒「終身成就獎」 十個字感言為全場帶來歡笑
倪匡生於1935年，在90年代移居美國，隨後在2007年回流香港，更在2012年獲得第31屆香港電影金像獎的終身成就獎。倪匡獲頒「第31屆香港電影金像獎的終身成就獎」，當時徐克導演在介紹倪匡時，大讚對方是一位非常專業的前輩，而且唔改劇本，亦準時交貨。到倪匡現身領獎後，他即時大放笑彈，謂：「有啲暈暈地，唔係好企得住。頭先嗰啲介紹有啲發水㗎，大家注意。」當時在場的電影人已經被逗得捧腹大笑！及後倪匡從口袋拿出一張講辭，又謂：「大家唔使驚，我唔會講好長㗎啫，十個字左右。」
多謝大會，多謝大家，多謝！
席上觀眾聽畢後即時大笑歡呼！徐克即上前補問：「老師你一日寫兩萬字，你隻手到底有幾快呢？」倪匡再次謙虛回應：「冇辦法，我冇第二樣搵食本事嘛，唔識做導演，咪惟有博命寫！」
重溫「智慧老人」歷年金句：
倪匡講移民
近日移民潮再現，「移民」一詞更一度成為搜尋引擎排名的磅首，亦有人重提80年代「買島」的說法，倪匡在1989年ATV的清淡節目《今夜不設防》也講過：
英國不是有個荒島在南美洲嘛，都給香港人搬過去住有咩唔好？過多二、三十年，那裏已經可以係另一個香港。
倪匡談自由
2019年接受香港電台節目《鏗鏘說》的訪問，被主持人、資深大律師石永泰問到，他的小說作品《追龍》寫到，要摧毀一個城市，不必摧毀建築物，只要令這個城市的優點消失，問他覺得香港有甚麼優點消失，會導致它毀滅？倪匡說：
自由。言論自由是一切自由之母，沒有言論自由便沒有任何其他自由。
倪匡恥笑「扯線公仔講人話」
倪匡先生在2019年接受傳媒訪問時以扯線公仔呢個比喻去評論香港局勢，大家又點睇呢？不過就算放喺職場，如果遇到有啲上司只係大老闆嘅扯線公仔，都真係好難期望佢哋會企喺下屬嗰邊同大老闆爭取訴求⋯⋯
倪匡點睇示威衝突
「智慧老人」倪匡在幾年前接受多間傳媒專訪，大談對示威衝突的看法。倪匡形容200萬人和平示威是十分震撼，笑稱這是「世界奇蹟」。但隨著衝突升級，倪匡直言不贊同，認為示威者將機會給當政者去轉移視線，「古語叫『授人以柄』，即把劍給別人刺自己，好不智」。
倪匡話你知「人類點先會進步」
倪匡如何看「面子」
倪匡點睇「做壞事」
倪匡預言「大城市徹底被毁」
《追龍》雖然係1983年嘅作品，不過喺2022年睇返，一啲都唔過時！
倪匡講「奴性」
有人認為衛斯理系列科幻小說係「神預言」，大家點睇？
常見問題
周慧敏發聲明 「蒙C寵召」究竟咩意思？
周慧敏聲明中提及「蒙C寵召」一度令人懷疑是否打錯字，連前TVB主播伍家謙都有留言悼念說「書迷會明」⋯⋯詳情請看
倪匡獲得那一屆終身成就獎？
倪匡當時得獎感言講出十字真言，大放笑彈⋯⋯詳情請看