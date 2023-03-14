慳妹周慧敏31年前劇照曝光 重溫《大時代》10大經典金句cap圖

韋家輝監製、1992年的無綫神劇《大時代》雖屬上世紀劇集，但就算《大時代》N次重播，觀眾仍然會一窩蜂追看，眨吓眼《大時代》已經播出超過30年，飾演阮梅「慳妹」的女主角周慧敏（Vivian），近日貼出當年舊照，再次勾起網民和觀眾嘅集體回憶。