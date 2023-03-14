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慳妹周慧敏31年前劇照曝光 重溫《大時代》10大經典金句cap圖

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韋家輝監製、1992年的無綫神劇《大時代》雖屬上世紀劇集，但就算《大時代》N次重播，觀眾仍然會一窩蜂追看，眨吓眼《大時代》已經播出超過30年，飾演阮梅「慳妹」的女主角周慧敏（Vivian），近日貼出當年舊照，再次勾起網民和觀眾嘅集體回憶。

《大時代》舊照出土 力顯周慧敏凍齡天資

經典劇集《大時代》播出至今已經31年，周慧敏日前相約了當年因為拍攝此劇而結識的幕後朋友相聚，重提往日回憶令她特別感觸，於日前（8日）上載了一張當年的照片：「今天分享這張照片，就是朋友當年到相舖曬相，獲得免費贈送大相一張，朋友隨意選了把這張照片放大。原來收藏了這麽久，就是留待今天送給我的。「大時代」的真實劇照，這才是我僅有的一張。更加沒有想到，原來我於演藝路途上的某些特別時刻，朋友都有在低調支持著。感謝又感動。」

大時代 周慧敏分享《大時代》嘅「真劇照」。
周慧敏分享《大時代》嘅「真劇照」。（圖片來源：[email protected]周慧敏）

凍齡周慧敏旗袍晒美好身段

照片一出馬上勾起大批網民嘅集體回憶，大讚《大時代》是絕對嘅經典：「後座力很強的劇，永遠的小猶太無可取代」、「喜歡那個年代的港劇，套套細味人生，那年代的演員老中青個個超級讚」。另外亦有網民大讚周慧敏的凍齡容貌，這張超過30年前拍下的照片，與今年1月份周慧敏上載嘅修身旗袍照相對照，不論外貌和身形都保養得非常之好。

大時代
（圖片來源：[email protected]周慧敏）
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（圖片來源：[email protected]周慧敏）

《大時代》30周年 周慧敏感嘆：時間過得有這麼快嗎？

於去年《大時代》播出30周年，周慧敏社交網分享了一段由網友製作的慳妹影片，並感慨表示：「Facebook和微博的朋友都在提我今年是《大時代》的30周年了，時間過得有這麼快嗎？明明是歷歷在目，大概是這幾年常常看到網友製造這些慳妹小視頻分享，讓我覺得近在咫尺，其實確是那麼的遙遠！剛巧今天在微博看到有網友發了這段小視頻，有心啊，也讓我會心微笑，慳妹這個傻瓜！」她又提到「小猶太」這個名字，原來國語版《大時代》「慳妹」被改稱為「小猶太」，意指愛精打細算的人。

大時代 54歲周慧敏發文講《大時代》今年30周年，周慧敏被網民大讚靚樣氣質三十年不變﹗
54歲周慧敏發文講《大時代》今年30周年，周慧敏被網民大讚靚樣氣質三十年不變﹗（圖片來源：[email protected]周慧敏）
大時代 當年《大時代》中劉青雲同周慧敏、郭藹明大玩三角戀，劇中劉青雲仲向周慧敏求婚，現實中劉青雲就娶咗郭藹明。
當年《大時代》中劉青雲同周慧敏、郭藹明大玩三角戀，劇中劉青雲仲向周慧敏求婚，現實中劉青雲就娶咗郭藹明。（圖片來源：[email protected]周慧敏 Vivian Chow）
大時代 周慧敏分享的慳妹小視頻由《大時代》中多個慳妹的動態畫面組合而成。
周慧敏分享的慳妹小視頻由《大時代》中多個慳妹的動態畫面組合而成。（圖片來源：[email protected]周慧敏 Vivian Chow）
大時代 左起）當年的周慧敏、劉青雲同郭藹明。
當年的周慧敏、劉青雲同郭藹明。（圖片來源：新傳媒照片庫）

網友分享周慧敏閃卡 力讚：咁多年都咁正

周慧敏出po又再掀起網友的集體回憶，紛紛留言大讚「慳妹傻瓜得嚟好可愛」、「永遠的慳妹」、「超級經典」、「百看不厭的大時代」、「咁多年都咁正」、「數十年如一日」，又指「慳妹真係一個難得嘅好女仔，相信絕大部份男仔都希望有一個好似慳妺咁嘅老婆」等等，亦有不少網友在回味慳妹當年的美貌之餘，又搵出多年前儲落的周慧敏閃卡，和大家分享。

大時代 有網友笑指已將這張周慧敏閃卡放在銀包十幾年。
有網友笑指已將這張周慧敏閃卡放在銀包十幾年。（圖片來源：[email protected]周慧敏 Vivian Chow）
大時代 網友都大讚周慧敏是「永遠的玉女」。
網友都大讚周慧敏是「永遠的玉女」。（圖片來源：[email protected]周慧敏 Vivian Chow）
大時代 有不少網友都話係因為慳妹一角而愛上了周慧敏。
有不少網友都話係因為慳妹一角而愛上了周慧敏。（圖片來源：[email protected]周慧敏 Vivian Chow）

有網友還翻找出劉青雲和周慧敏唯一一次在台上合唱《紅河村》的影片，這段影片由周慧敏前年在其個人YouTube頻道中所分享：

《大時代》金句講中港人抗疫心聲

神劇《大時代》真係名不虛傳，劇中金句到今時今日仍令人津津樂道，當中狂人丁蟹的種種情節和畫面，「技術性調整」、「畀次機會吖老細」等對白更是網友cap圖至愛！正當全世界都為新冠肺炎疫情搞到雞毛鴨血，人人都要社區隔離時，有網友更翻出《大時代》丁蟹由台灣潛逃回港後的一段，來說出香港人的「抗疫」心情：

大時代 丁蟹坐在樓梯既無奈又怒氣地，對佢老母講：「我覺得自己好悲哀，失去自我，每日不是在家，就是超級市場，不是超級市場就是家裡，來來去去這兩個地方，行遠些又怕差人拉。」
丁蟹坐在樓梯既無奈又怒氣地，對佢老母講：「我覺得自己好悲哀，失去自我，每日不是在家，就是超級市場，不是超級市場就是家裡，來來去去這兩個地方，行遠些又怕差人拉。」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）

值得留意嘅係，呢一幕後續，就係丁蟹講阿媽唔忍心個仔被「隔離」，帶佢走去見阿玲，結果就釀成劇集後半段方家與丁家法庭對決，以及方家滅門的大悲劇⋯⋯

大時代 講咁多原來係為咗氹阿媽帶佢去見阿玲
講咁多原來係為咗𠱁阿媽帶佢去見阿玲。（圖片來源：TVB《大時代》截圖）
大時代 「你又話阿玲過得好好，點解佢要揸小巴，群埋男人堆⋯⋯」
「你又話阿玲過得好好，點解佢要揸小巴，群埋男人堆⋯⋯」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）
大時代 之後就係恐怖的相認場面了⋯⋯
之後就係恐怖的相認場面了⋯⋯（圖片來源：TVB《大時代》截圖）

返回主題！重溫神劇《大時代》10大必儲金句cap圖：

唔止觀眾將《大時代》視作為經典，《無間道》編劇及導演莊文強甚至向記者透露自己「每年都會重溫一次《大時代》」，更表示所有學寫劇本的人都應該看一遍《大時代》，劇中人物刻劃深刻，金句歷久不衰，精選10大金句，讓大家回味一番！

01｜「18年後又一條好漢！」

第一集演丁蟹嘅秋官帶住4個仔丁孝蟹、丁益蟹、丁利蟹、丁旺蟹站於天台上，因炒股失利，由身家50億變成負債數十億，於是有呢幕跳樓都唔掂嘅震撼畫面！而丁蟹激動向兒子狂呼「唔好衰畀人睇」、「18年後又一條好漢」為無膽自殺嘅兒子壯膽，認真癲！

大時代 「18年後又一條好漢！」、「唔好衰俾人睇」
「18年後又一條好漢！」、「唔好衰畀人睇」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）
《大時代》10大必存cap圖...「係技術性調整 唔使驚」！
跳樓呢幕經典場面就喺第一集就出現！（圖片來源：TVB《大時代》截圖）
仲有《大時代》嘅丁益蟹（陶大宇）呢個表情包⋯⋯
仲有《大時代》嘅丁益蟹（陶大宇）呢個表情包⋯⋯（圖片來源：TVB《大時代》截圖）

02｜「畀次機會吖，老細」

方進新（劉松仁飾）畀丁蟹打到手腳殘咗，惟有去疊報紙，點知畀老細嫌手腳慢，為免被炒向老闆跪求：「我被人打壞個腦，做得唔好。今日做唔好，唔要錢，聽日做唔好，唔要錢。」事隔廿年睇番都眼濕濕呀陰公！

《大時代》10大必存cap圖...「係技術性調整 唔使驚」！
方進新被丁蟹打到變殘廢，非常陰公。（圖片來源：TVB《大時代》截圖）
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「畀次機會吖，老細」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）
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劉松仁呢幕戲睇到人眼濕濕！（圖片來源：TVB《大時代》截圖）

03 ｜「人善人欺天不欺」

滿腦子歪理嘅丁蟹嘅做人左右銘，自認為係好人，即使親手殺死方進新都死不悔改，更認為係對方迫他才釀成悲劇！

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「人善人欺天不欺」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）
大時代 「人善人欺天不欺、人惡人怕天不怕」
「人善人欺天不欺、人惡人怕天不怕」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）

04 ｜「係技術性調整 唔使驚」

結局「大奇跡日」，丁蟹5父子輸到破產都唔掂，天地不怕嘅丁蟹於崩潰一刻，仲識得自我安慰！而「技術性調整」更成為日後好多股市專家嘅口頭禪！

大時代 「唔好驚，係技術性調整，唔好驚。」
「唔好驚，係技術性調整，唔好驚。」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）
大時代 2015年《100毛》雜誌封面曾經邀請陶傑重演這個畫面，變成「技術性抽水」。
2015年《100毛》雜誌封面曾經邀請陶傑重演這個畫面，變成「技術性抽水」。（圖片來源：[email protected]毛）

05 | 「咁多人死、唔見你死！」

陳萬賢對於丁蟹死纏感到好唔耐煩，於是鬧走對方，就拋出呢句超級經典金句，點知錯有錯着，丁蟹以為係股市必勝之法，喺股市大好形勢下，人哋買升佢買跌，最後就咁發達。

大時代 陳萬賢：「咁多人死唔見你死！」
陳萬賢：「咁多人死唔見你死！」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）

06 | 「趁地腍（淋）啦！」

「趁地腍」指土地鬆軟，引伸為容易掘地埋屍！陳萬賢為打發丁蟹而亂噏嘅說話，表面醒佢貼士，其實想跣丁蟹，點知傻人有傻福，反而令丁蟹一夜暴發！

大時代 陳萬賢：「趁地腍！」
陳萬賢：「趁地腍！」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）

07 ｜「一個人要成功 就一定要找自己世界」

葉天教徙弟方展博第一招，並非咩投資法，而係呢句說話！查實此金句極之適合現今80、90後用，勉勵大家要有夢想，否則同條鹹魚冇分別！

《大時代》股神葉天金句： 「一個人要成功，就要搵到自己嘅世界。」
《大時代》股神葉天金句： 「一個人要成功，就要搵到自己嘅世界。」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）

08｜股票之道在於人棄我取

丁蟹向股壇大鱷陳萬賢（江毅飾）取經，陳萬賢為hea走對方，求祈拋出金句。而呢幾句由韋家輝創作嘅神級對白，成為現實股票投資心法，更係好多網上股票論壇至hit cap圖！

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「股票之道，在於人棄我取。」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）
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「當大家買跌嘅時候，你一定要買升！」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）

09｜「我方展博要發達」

好似罰抄咁寫低無限句自我鞭策自我催眠式說話，再不斷同自己講，唔知係咪呢場戲，往後好多保險人都有樣學樣，對住塊鏡同自己講我一定掂呢？！

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自我催眠「我方展博要發達」最尾結局時真係得咗！（圖片來源：TVB《大時代》截圖）

10｜「貪心輸錢贏」

人人皆都愛錢，尤其個個都想趁股市上升時撈番筆！劇中股神、方展博嘅師父葉天（羅樂林飾）臨終時，將股票必勝訣傳授畀徒弟。其意指玩股票嘅人愈貪最後只會輸得愈甘，而炒股嘅網民經常cap番呢段經典對白，叫人及早斬攬！

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「貪心輸錢贏，輸血不輸錢。」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）

未完，丁蟹金句仲有以下呢啲，都非常經典！

大時代 丁蟹：「你係唔係神經錯亂啊？」
丁蟹：「你係唔係神經錯亂啊？」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）
大時代 丁蟹：「你係唔係神經錯亂啊？」X2
丁蟹：「你係唔係神經錯亂啊？」X2（圖片來源：TVB《大時代》截圖）
大時代 丁蟹：「我無心㗎！」
丁蟹：「我再講一次，我無心㗎！」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）
大時代 丁蟹：「你搵摺櫈打我？！」
丁蟹：「你搵摺櫈打我？！」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）
大時代 丁蟹：「三十年朋友！」
丁蟹：「三十年朋友！」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]周慧敏 Vivian Chow、TVB《大時代》截圖、新傳媒照片庫資料或影片來源：[email protected]@周慧敏 Vivian Chow

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