23歲周慧賢好友發文悼念 落選亞姐許嘉欣：她是很講義氣很好的女生
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23歲瑜珈教練周慧賢Aqua日前遇害離世，案件轟動全港在網上引起廣泛討論，她的好友2019年落選亞姐許嘉欣（Connie）發文悼念，寫道：「感恩在你走之前，能為你慶祝最後的生日。」
落選亞姐許嘉欣發文悼周慧賢：她是很講義氣很好的女生
23歲網紅及瑜珈教練周慧賢Aqua日前遇害，案件轟動全港，她身前好友2019年落選亞者許嘉欣Connie亦有發文悼文。Connie在IG限時動態貼上以往一同慶祝生日的相片，並寫上：
她是一個很勤奮生活，很有底氣，很講義氣，很好很好的女生，年紀小小不得不佩服她的才華，她的成就，總是說自己沒別人出眾，所以永遠都在默默耕耘，努力成為自己想要的樣子。
然後自責未能保護對方：「RIP，感恩在你走之前，能為你慶祝最後的生日。」
23歲網紅周慧賢原打算赴美深造 上機前傳噩耗
23歲網紅周慧賢Aqua赴美升學前忽然失聯，少女的親友於網上發帖希望各界朋友幫幫手，主角Aqua Chow(ig: Aquachow)為一名瑜珈導師及KOL，在網絡上都具有一定人氣。家人與朋友在當晚已經與Aqua失去聯絡，並在清晨時登門發現她並沒有帶走行李。向航空公司查詢時對方都表示失蹤少女並沒有登上原定的班機，令親友十分擔心。尋人消息傳出半日後，晚上驚傳噩耗，消息指周慧賢被發陳屍尖沙咀一間酒店，據報油尖警區重案組已介入調查，及後其勞姓前男友向警方自首。
Aqua遇害前曾報案指被威脅
周慧賢Aqua在數個月前都曾到黃大仙警署報案求助，指受到勞姓前男友威脅，要求再次復合，故此家人得悉女兒失蹤後第一時間向黃大仙警署求助，並向勞姓男子進行調查。其後勞姓男子向警方自首，並提供事發酒店房的門卡，然後發現周慧賢的遺體，揭發案情。