周星馳頭套絲襪「持蕉」打劫孫燕姿！重現《家有囍事》經典橋段
廣告
周星馳今日突然在社交平台發布與孫燕姿的搞笑合照，重現經典港片《家有囍事》中的打劫橋段，頭套絲襪手持香蕉指向孫燕姿，而燕姿則配合地舉高雙手投降，場面極度搞笑。這次罕有同框背後原來有特別原因，令網民熱烈討論。
周星馳頭套絲襪持蕉打劫孫燕姿
今日下午，周星馳與孫燕姿同時在Instagram發布這張搞笑合照，相中星爺背對鏡頭，頭上套著肉色絲襪，手持一條香蕉當作手槍指著孫燕姿的頸部，完美重現《家有囍事》中常歡的經典打劫場面。孫燕姿則非常配合地舉高雙手作投降狀，但臉上難掩笑意，兩人的互動令人捧腹大笑。帖文發出短短20分鐘已吸引近10,000人讚好，當中包括歌手周柏豪等圈中好友。
星爺親自解釋打劫原因融入燕姿金曲
周星馳在帖文中幽默解釋這次「打劫」的原因，他寫道「孫燕姿演唱會預售被搶購一空，我也是為世所迫才打劫演唱會門票，小朋友切忌模仿」。更令人驚喜的是，星爺極具心思地將孫燕姿的經典金曲融入留言中，續寫「最後我搶到10張票，我不難過了，懶得去管對錯，我很愉快」，巧妙地串連起《我不難過》、《懶得去管》及《我很愉快》等歌曲名稱，展現對燕姿作品的熟悉程度。
孫燕姿12年來首度香港個唱今晚開鑼
孫燕姿今晚將於啟德主場館舉行《就在日落以後》巡迴演唱會香港站首場演出，這是她相隔12年重返香港舞台開個人演唱會，亦是該巡演本年度首站。演唱會門票預售反應極度熱烈，出現一票難求的情況，連周星馳也要出奇招「搶飛」。孫燕姿一直視星爺為偶像，曾表示「只要星爺找我拍電影，角色不管扮有多醜我都願意」，但當年星爺籌拍《功夫》時曾邀請她飾演「啞女」一角，可惜燕姿當時以需要休養身體為由未能參與演出。
圈中好友留言接力網民大讚有心思
帖文引來不少圈中人紛紛留言互動，湯駿業同樣以歌名接力留言「我懷念的 你們」，環球音樂台灣官方帳號亦幽默回應「燕姿給了星爺一個蕉代」，玩盡諧音梗。網民對這次合照反應熱烈，紛紛留言「星爺太有心思了」「兩個偶像同框太珍貴」「這個打劫橋段經典重現」「燕姿的表情太可愛了」。有網民更笑言「星爺為了搶飛都出動香蕉，真係好拼」，對兩人的搞笑互動大表讚賞。
圖片來源：IG@stephenchow、官方圖片資料或影片來源：原文刊於新假期