周星馳頭套絲襪「持蕉」打劫孫燕姿！重現《家有囍事》經典橋段

周星馳今日突然在社交平台發布與孫燕姿的搞笑合照，重現經典港片《家有囍事》中的打劫橋段，頭套絲襪手持香蕉指向孫燕姿，而燕姿則配合地舉高雙手投降，場面極度搞笑。這次罕有同框背後原來有特別原因，令網民熱烈討論。