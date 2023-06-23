周星馳拍《少林女足》列5大條件公開招募靚女 日本代表有「佢」報名！
周星馳列5大條件公開招募開拍《少林女足》
周星馳昨日（22日）於自己61歲生日，喺IG曬出寫上「2023-0622」嘅《少林女足》劇本，仲留言列出5大條件公開招募靚女：「今天我只有一個願望，就是能與 一大群不同國籍、年青貌美、身材標緻、天資聰敏、體能出眾的靚女，一起共渡難忘時光，人數不拘，多啲嚟密啲手，我無懼人山人海，只怕妳未夠風彩！」最後仲話嚴禁P圖：「P圖造假絕不會得逞，我們團隊不會答應！國際社會更不會答應！」
人妻女星爭住留言 Coffee、胡杏兒都報名
雖然周星馳講明要「年輕貌美」嘅靚女，但唔少人妻女星都無視星爺要求，紛紛留言報名，其中包括胡杏兒、陳敏之、林熙蕾、Coffee、孫慧雪等。Coffee仲留言話連擔擔抬抬嘅角色都照殺：「除咗年輕貌美，有無d搬搬抬抬嘅角色？我體能岩駛喎星爺」
年輕貌美女歌手踩過界 連TVB奀星都報名
除咗一班人妻女星雀躍留言之外，雲浩影、J.arie、顏卓靈等幾位女歌手都踩過界報名應招，雲浩影仲留言指：「本人骨格精奇，跪求一個打雜嘅機會！」關嘉敏同莊思明等TVB女藝人都有報名。為咗得到星爺青睞，關嘉敏更不顧形象，留言直指自己有香港腳：「生日快樂，星爺！岩哂。少林女足，我有香港足！」
日本代表有「佢」！
今次星爺講明要「不同國籍」，日本女優浜崎真緒都有留言報名：「日本代表。我準備好了」。網民都即刻留言支持：「我最期待的人物出現了」、「如果你有演這部電影的話我一定去看」等。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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