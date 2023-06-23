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周星馳拍《少林女足》列5大條件公開招募靚女 日本代表有「佢」報名！

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周星馳（星爺）繼2019年為《新喜劇之王》執導之後，就一直未有推出新作品，唔少影迷都希望佢可以再次復出拍戲。誰不知周星馳就喺昨日（22日）61歲生日喺社交平台曬出新片《少林女足》劇本，仲列出5大條件公開招募年輕靚女，唔少女星都紛紛留言報名！

周星馳列5大條件公開招募開拍《少林女足》

周星馳昨日（22日）於自己61歲生日，喺IG曬出寫上「2023-0622」嘅《少林女足》劇本，仲留言列出5大條件公開招募靚女：「今天我只有一個願望，就是能與 一大群不同國籍、年青貌美、身材標緻、天資聰敏、體能出眾的靚女，一起共渡難忘時光，人數不拘，多啲嚟密啲手，我無懼人山人海，只怕妳未夠風彩！」最後仲話嚴禁P圖：「P圖造假絕不會得逞，我們團隊不會答應！國際社會更不會答應！」

周星馳 周星馳於自己61歲生日，喺IG曬出《少林女足》劇本，仲列出5大條件招募靚女參演。
周星馳於自己61歲生日，喺IG曬出《少林女足》劇本，仲列出5大條件招募靚女參演。（圖片來源：[email protected]enchow）
周星馳 《少林足球》當年捧紅多位演員，唔知今次《少林女足》又會捧紅邊位女星呢。
《少林足球》當年捧紅多位演員，唔知今次《少林女足》又會捧紅邊位女星呢。（圖片來源：[email protected]

人妻女星爭住留言 Coffee、胡杏兒都報名

雖然周星馳講明要「年輕貌美」嘅靚女，但唔少人妻女星都無視星爺要求，紛紛留言報名，其中包括胡杏兒、陳敏之、林熙蕾、Coffee、孫慧雪等。Coffee仲留言話連擔擔抬抬嘅角色都照殺：「除咗年輕貌美，有無d搬搬抬抬嘅角色？我體能岩駛喎星爺」

周星馳 人妻女星無視「年輕貌美」嘅條件，紛紛爭住留言報名。
人妻女星無視「年輕貌美」嘅條件，紛紛爭住留言報名。（圖片來源：[email protected]
周星馳 Coffee知道自己唔年輕，但依然報名出演，連擔擔抬抬嘅角色都照殺。
Coffee知道自己唔年輕，但依然報名出演，連擔擔抬抬嘅角色都照殺。（圖片來源：[email protected]
周星馳 胡杏兒都報名，仲留言指：「一定要年輕貌美呀？生過3件得唔得？」
胡杏兒都報名，仲留言指：「一定要年輕貌美呀？生過3件得唔得？」（圖片來源：[email protected]
周星馳 陳敏之話自己係「索腿天后」，留言報名參加。
陳敏之話自己係「索腿天后」，留言報名參加。（圖片來源：[email protected]
周星馳 大住肚嘅孫慧雪都有留言。
大住肚嘅孫慧雪都有留言。（圖片來源：[email protected]
周星馳 仲有曾經同星爺合作過《千王之王》嘅林熙蕾。
仲有曾經同星爺合作過《千王之王》嘅林熙蕾。（圖片來源：[email protected]

年輕貌美女歌手踩過界 連TVB奀星都報名

除咗一班人妻女星雀躍留言之外，雲浩影、J.arie、顏卓靈等幾位女歌手都踩過界報名應招，雲浩影仲留言指：「本人骨格精奇，跪求一個打雜嘅機會！」關嘉敏同莊思明等TVB女藝人都有報名。為咗得到星爺青睞，關嘉敏更不顧形象，留言直指自己有香港腳：「生日快樂，星爺！岩哂。少林女足，我有香港足！」

周星馳 一班女星都紛紛留言報名！
一班女星都紛紛留言報名！（圖片來源：[email protected]
周星馳 性女J.Arie都有留言話自己係「阿梅」
性女J.Arie都有留言話自己係「阿梅」（圖片來源：[email protected]_）
周星馳 為咗得到星爺青睞，關嘉敏不顧形象，留言直指自己有「香港腳」。
為咗得到星爺青睞，關嘉敏不顧形象，留言直指自己有「香港腳」。（圖片來源：[email protected]
周星馳 楊明女友莊思明都話要報名。
楊明女友莊思明都話要報名。（圖片來源：[email protected]_chng）

日本代表有「佢」！

今次星爺講明要「不同國籍」，日本女優浜崎真緒都有留言報名：「日本代表。我準備好了」。網民都即刻留言支持：「我最期待的人物出現了」、「如果你有演這部電影的話我一定去看」等。

周星馳 日本女星浜崎真緒都自薦為日本代表。
日本女星浜崎真緒都自薦為日本代表。（圖片來源：[email protected]_official）
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（圖片來源：網民留言截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_、[email protected]_official、[email protected]_chng、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]

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