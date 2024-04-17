周星馳7次入圍僅1次拎影帝網民嘆《功夫》拎唔到最可惜 當年輸畀佢

第42屆香港電影金像獎在上週日完美落幕，今屆金像獎影帝由第六次封影帝的梁朝偉憑《金手指》奪得。與梁朝偉識於微時的周星馳就雖然電影套套賣座，但多年來提名足足7次才獲金像獎影帝。當年周星馳獲兩位舉行為其頒獎，一上台更即感謝一位過世巨星。