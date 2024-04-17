周星馳7次入圍僅1次拎影帝網民嘆《功夫》拎唔到最可惜 當年輸畀佢
周星馳《少林足球》首封帝擊敗《瘦身男女》劉德華
2002年，周星馳終於憑自導自演的電影《少林足球》再次獲得金像獎影帝提名，當年擊敗《男人四十》張學友、《瘦身男女》劉德華和《藍宇》的胡軍、劉燁，獲得第21屆香港電影金像獎「最佳男主角」，並獲得「最佳導演」和「傑出青年導演」等獎項。
2大巨星為其頒獎 重溫當年真摯感言
當年為周星馳頒獎的嘉賓們，每位均為影壇巨星，其中有梅艷芳、梁家輝為其頒發「最佳男主角」；陳國、陳可辛頒發「最佳導演」和張國榮、張敏儀頒發「傑出青年導演」。
入行22年終於獲得金像獎影帝的周星馳上台領獎時相當興奮激動，一上台就感謝同時入圍影帝的4位對手，並逐一感謝給予自己每一個第一次機會的監製和導演：
多謝學友哥、華哥、劉燁同胡軍。容許我嚴肅少少講幾句說話，我都要講㗎喇，因為第一次啊嘛。我攞呢個講都想多謝一啲人嘅，首先就係已故嘅李小龍先生，因為當期時我非常迷戀佢嘅電影，跟住立志想成為一個演員；
跟住就係無綫電視訓練班嘅老師，佢哋係第一個話俾我聽乜係演技。跟住就係監製林麗真小姐，第一次俾機會我參演電視兒童節目，多謝監製劉家豪先生俾我演出我第一個電視古裝劇，多謝李修賢先生俾我第一個大熒幕嘅電影，仲有萬梓良先生、李力持先生同埋吳孟達先生，係你當年對我喺演出上嘅鼓勵同啟發，多謝大會，多謝廣大觀眾，多謝。
周星馳《功夫》大熱倒灶失影帝 竟輸畀呢位好兄弟！
2005年第24屆香港電影金像獎，周星馳帶住巔峰之作《功夫》強勢歸來，不僅打破各項票房記錄，更橫掃了金像獎16項提名。當日功夫確實斬獲了很多獎項，（最佳電影係《功夫》 梁朝偉、張曼玉擔任頒獎嘉賓），但偏偏最具份量的最佳男主角、最佳導演竟冇份，令網友相當失望！
最終爾冬陞憑《旺角黑夜》獲得最佳導演，而最佳男主角獎則是被好兄弟梁朝偉《2046》拿下。如今仍有不少網民對賽果議論紛紛，覺得《功夫》周星馳最值得拎多一次影帝！
周星馳7屆金像獎提名紀錄
|提名作品
|獲獎影帝
|1991年
|《賭聖》
|張國榮｜《阿飛正傳》
|1992年
|《逃學威龍》
|曾志偉｜《雙城故事》
|1993年
|《審死官》
|梁家輝｜《92黑玫瑰對黑玫瑰》
|1995年
|《國產凌凌漆》
|梁朝偉｜《重慶森林》
|1996年
|《西遊記大結局之仙履奇緣》
|喬宏｜《女人四十》
|2002年
|《少林足球》
|周星馳 ｜《少林足球》
|2005年
|《功夫》
|梁朝偉｜《2046》
周星馳《賭聖》首獲「最佳男主角」提名
周星馳在1991年憑電影《賭聖》首次獲得金像獎「最佳男主角」提名，不過就不敵當年《阿飛正傳》的張國榮。次年，周星馳就再憑《逃學威龍》獲提名，不過同樣空手而回，輸給同年憑《雙城故事》的曾志偉。周星馳在往後幾年均憑《審死官》、《國產凌凌漆》和《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》三套電影入圍影帝，但依然鎩羽而歸，分別輸給《92黑玫瑰對黑玫瑰》的梁家輝、《重慶森林》的梁朝偉和《女人四十》的喬宏。
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