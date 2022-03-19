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周星馳最得寵星女郎﹗ 林允自拍「邪惡角度」晒股誘惑 網民：明點解最錫佢﹗

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周星馳集編導監於一身的電影《美人魚》令林允一炮而紅，同時成為最得寵星女郎，星爺曾親自為她慶祝生日，呢位星女郎地位超然﹗25歲的林允最近貼出多張「邪惡角度」照片，成功吸like之餘，網民抵死留言：「終於明點解星爺咁錫佢﹗」

周星馳首次直播粉絲對談

周星馳近日為其NFT加持，破天荒與粉絲作全球性的直播對談，雖然事前強調AMA(Ask Me Anything)乜都問得﹗最後對談內容令網民好失望，網民最想知星爺感情生活，以至最錫邊個星女郎等話題﹗其實最得寵星女郎，早就有答案，就是16年《美人魚》女主角林允﹗

周星馳 星爺在林允面前，特別生鬼﹗
星爺在林允面前，特別生鬼﹗（圖片來源：IG＠jellylinyun）

周星馳獲藝術家出NFT致敬 破天荒明天與粉絲對談 網民爭住問星爺絕核問題

網民擔心林允走光

林允在內地保持高人氣，但工作再忙，每逢星爺生日，踏正凌晨十二點，林允都會第一時間在微博送上祝福，多年來都保持呢個習慣﹗另一方面，林允在社交網亦不定期發放福利圖片冧粉絲﹗最近林允以牛仔褲騷長腿自拍，角度一絕，全部由下向上的「邪惡角度」，令網民睇到好肉緊，叫她小心走光﹗

周星馳 25歲林允躍自己set機都能成功影低最佳視角度，最近貼出多張「邪惡角度」，引死網民。
25歲林允自己set機都能成功影低最佳視角度，最近貼出多張「邪惡角度」，引死網民。（圖片來源：IG＠jellylinyun）
周星馳 林允示範角度的重要性，呢張有腿有線條，
林允示範角度的重要性，呢張有腿有線條，（圖片來源：IG＠jellylinyun）
周星馳 晒腿晒埋臀﹗
晒腿晒埋臀﹗（圖片來源：IG＠jellylinyun）
周星馳 腿好長﹗
腿好長﹗（圖片來源：IG＠jellylinyun）
周星馳 25歲林允青春無敵﹗
25歲林允青春無敵﹗（圖片來源：IG＠jellylinyun）
17年周星馳監製、徐克執導的電影《西遊伏妖篇》，星爺翹實林允出席電影活動﹗
17年周星馳監製、徐克執導的電影《西遊伏妖篇》，星爺翹實林允出席電影活動﹗（圖片來源：微博＠林允）

重溫：林允獲星爺厚待慶生日 埋身嘟嘴吹蠟燭

「星女郎」林允啦！喺林允嘅22歲生日，佢就喺微博上po出佢同星爺周星馳一齊切蛋糕慶祝嘅合照，並留言：「生日快樂！一直保持一顆感恩的心。」據知佢哋最近正忙緊拍續集《美人魚2》，依然由「珊珊」林允擔任女主角，唔知星爺係咪都係編劇、導演、監製、製片一腳踢呢？

周星馳 星爺同林允一齊玩影相app，星爺嘟嘴好搞笑﹗
星爺同林允一齊玩影相app，星爺嘟嘴好搞笑﹗（圖片來源：IG＠jellylinyun）

星爺 嘟嘴賀林允

星爺電影《美人魚》爆紅嘅內地女星林允生日，獲贈一個粉紅色城堡形嘅大蛋糕慶祝，佢頭上仲戴住一頂寫住「 Princess」嘅生日帽，十足公主上身！坐喺佢身邊嘅星爺就戴住頂藍色牛仔布cap帽，仲嘟晒咀咁，似乎想陪林允一齊吹蠟燭！

周星馳 林允 星爺
化身公主嘅林允雙手合十對住生日蛋糕許願，星爺喺側邊嘟起咀，似乎準備一齊吹蠟蠋。(圖片來源：林允微博)
周星馳 林允 星爺
林允話會一直保持一顆感恩的心。(圖片來源：林允微博)

蛋糕上除咗城堡之外，似乎仲有個人形公仔，林允切蛋糕之前仲特登攞起騷畀星爺睇。

周星馳 林允 星爺

周星馳 林允 星爺

周星馳向來喜與後輩接觸，同後輩冇代溝，同林允私下好老友﹗
周星馳同後輩冇代溝，同林允私下好老友﹗（圖片來源：林允微博）

星女郎林允修身後再拍內衣廣告 厚背消失一雪前恥

周星馳 林允
白色喱士內衣配白色西裝，林允仙氣十足。
周星馳 林允
林允弗到漏身材表露無遺，她希望自己的形象跟廣告一樣百變：「作為演員會嘗試不同的角色，在自己的空間裏，我都喜歡百變多面，釋放少女心又或者去展現成熟性感，都可以是我的形象，喜歡打破常規，勇敢的做自己，做自己喜歡的事。」

林允身材大平反

曾被狠批背脊好厚肉的「星女郎」林允，事隔兩年再接拍內衣廣告，上圍豐滿、腰肢纖幼，弗爆身形獲網友激讚，成功為自己的身材大平反。

周星馳 林允
林允另一個牛仔裝造型一樣型格十足。
周星馳 林允
拍攝這輯廣告前，林允進行了一連串修身計劃。

林允廣告寵兒

25歲的周星馳愛將林允，近年於內地娛樂圈紅透半邊天，早年更曾打入福布斯中國30歲以下精英榜，並一直是廣告商的寵兒。早前她接拍內地大型內衣廣告，以多個造型示人，包括甜美及中性型格等，其中一襲白色喱士胸圍配西裝外套，又型又性感，令其均勻身形盡現。

周星馳 林允
25歲的林允出道五年人氣不斷，她可愛動人的一面，更被網民稱為「當紅小仙女」。
周星馳 林允
林允在國內人氣高企。

林允地獄式踢走肉肉

據知，林允為了今次的內衣廣告拍攝，事前準備充足，進行了一連串修身行動，將早年極速於數個月內踢走16磅肥肉的方法重啟，只吃阿膠糕、大棗茶及烚菜等，並且做大量運動。此外，林允於拍攝前幾日竟然只吃3塊餅乾充飢，身形才能達至完美效果。

周星馳 林允
愛吃的林允為修身要忍口。
周星馳 林允
為了保持美好身材，林允近月食得好清，與火鍋講BYE BYE。

林允為一雪前恥努力

林允如此拼博，除了希望以最佳狀態示人外，原來亦想為自己大平反，因為兩年前一個國際內衣品牌廣告，當時她與一眾國際超模包括娜奧美金寶（Naomi Campbell）、Bella Hadid等分別演繹火辣內衣，結果一個背面鏡頭，突顯其身形圓碌碌，厚背被抨擊，當時林允感到很失落，不過一向正能量的她，樂意接受批評，並且積極修身，踢走Baby Fat。

周星馳 林允
林允兩年前拍的國際內衣品牌廣告，該品牌曾在微博正式宣布林允成為亞太區品牌代言人，除了上載了林允身穿內衣的照片外，並有官方的廣告影片。
周星馳 林允
不少網民看完廣告影片後都表示，林允在影片中的的身材與經過修飾的廣告照片相差太遠，一個影住林允背脊的鏡頭更令她受盡抨擊。
周星馳 林允
林允因2016年出演周星馳電影《美人魚》，擔任女主角珊珊一角而一炮而紅。

接拍《美人魚2》

2016年林允主演星爺電影《美人魚》，扮演人魚「珊珊」一炮而紅。

周星馳 林允 星爺

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前年林允再同星爺合作接拍《美人魚2》，據知最近已喺深圳同星爺一齊開工，但遲遲未能上映。

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已升呢做紅星嘅林允生活依然好貼地，早前仲自爆喺武漢機場候機室踎地開餐嘅短片！

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撰文：東方新地圖片來源：IG＠jellylinyun、微博＠林允、新傳媒圖片

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