周星馳最得寵星女郎﹗ 林允自拍「邪惡角度」晒股誘惑 網民：明點解最錫佢﹗
周星馳首次直播粉絲對談
周星馳近日為其NFT加持，破天荒與粉絲作全球性的直播對談，雖然事前強調AMA(Ask Me Anything)乜都問得﹗最後對談內容令網民好失望，網民最想知星爺感情生活，以至最錫邊個星女郎等話題﹗其實最得寵星女郎，早就有答案，就是16年《美人魚》女主角林允﹗
周星馳獲藝術家出NFT致敬 破天荒明天與粉絲對談 網民爭住問星爺絕核問題
網民擔心林允走光
林允在內地保持高人氣，但工作再忙，每逢星爺生日，踏正凌晨十二點，林允都會第一時間在微博送上祝福，多年來都保持呢個習慣﹗另一方面，林允在社交網亦不定期發放福利圖片冧粉絲﹗最近林允以牛仔褲騷長腿自拍，角度一絕，全部由下向上的「邪惡角度」，令網民睇到好肉緊，叫她小心走光﹗
重溫：林允獲星爺厚待慶生日 埋身嘟嘴吹蠟燭
「星女郎」林允啦！喺林允嘅22歲生日，佢就喺微博上po出佢同星爺周星馳一齊切蛋糕慶祝嘅合照，並留言：「生日快樂！一直保持一顆感恩的心。」據知佢哋最近正忙緊拍續集《美人魚2》，依然由「珊珊」林允擔任女主角，唔知星爺係咪都係編劇、導演、監製、製片一腳踢呢？
星爺 嘟嘴賀林允
星爺電影《美人魚》爆紅嘅內地女星林允生日，獲贈一個粉紅色城堡形嘅大蛋糕慶祝，佢頭上仲戴住一頂寫住「 Princess」嘅生日帽，十足公主上身！坐喺佢身邊嘅星爺就戴住頂藍色牛仔布cap帽，仲嘟晒咀咁，似乎想陪林允一齊吹蠟燭！
星女郎林允修身後再拍內衣廣告 厚背消失一雪前恥
林允身材大平反
曾被狠批背脊好厚肉的「星女郎」林允，事隔兩年再接拍內衣廣告，上圍豐滿、腰肢纖幼，弗爆身形獲網友激讚，成功為自己的身材大平反。
林允廣告寵兒
25歲的周星馳愛將林允，近年於內地娛樂圈紅透半邊天，早年更曾打入福布斯中國30歲以下精英榜，並一直是廣告商的寵兒。早前她接拍內地大型內衣廣告，以多個造型示人，包括甜美及中性型格等，其中一襲白色喱士胸圍配西裝外套，又型又性感，令其均勻身形盡現。
林允地獄式踢走肉肉
據知，林允為了今次的內衣廣告拍攝，事前準備充足，進行了一連串修身行動，將早年極速於數個月內踢走16磅肥肉的方法重啟，只吃阿膠糕、大棗茶及烚菜等，並且做大量運動。此外，林允於拍攝前幾日竟然只吃3塊餅乾充飢，身形才能達至完美效果。
林允為一雪前恥努力
林允如此拼博，除了希望以最佳狀態示人外，原來亦想為自己大平反，因為兩年前一個國際內衣品牌廣告，當時她與一眾國際超模包括娜奧美金寶（Naomi Campbell）、Bella Hadid等分別演繹火辣內衣，結果一個背面鏡頭，突顯其身形圓碌碌，厚背被抨擊，當時林允感到很失落，不過一向正能量的她，樂意接受批評，並且積極修身，踢走Baby Fat。