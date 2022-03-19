周星馳最得寵星女郎﹗ 林允自拍「邪惡角度」晒股誘惑 網民：明點解最錫佢﹗

周星馳集編導監於一身的電影《美人魚》令林允一炮而紅，同時成為最得寵星女郎，星爺曾親自為她慶祝生日，呢位星女郎地位超然﹗25歲的林允最近貼出多張「邪惡角度」照片，成功吸like之餘，網民抵死留言：「終於明點解星爺咁錫佢﹗」