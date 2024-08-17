周星馳遭王晶多次拍片爆秘聞 本尊激罕39字回應片段曝光惹熱議
周星馳聰明反擊王晶獲激讚
周星馳向來鮮少回應外界對他的批評。然而，有網民挖掘出周星馳過去對王晶的評價。在一次接受內地媒體的訪問中，周星馳高EQ回應種種傳聞：
「從來都不知道王晶導演那麼了解我的喔，但是你（記者）不要相信他了，他其實不是太了解我的，我覺得。」
此外，周星馳還強調了他的工作態度：「金錢固然是重要的，但把事情做好才是最重要的，金錢是附加的東西。」
王晶大爆周星馳「要錢唔要朋友」傾分賬多次反口
在第二集中，王晶續談周星馳決裂內幕。王晶透露當初他希望周星馳齊齊搵錢，並向嘉禾電影的蔡永昌提出拍攝《少年李小龍》，開始合作都不錯，但指周星馳因為太崇拜李小龍要求越來越高，但依然合作順利，並商定了800萬的片酬分賬，周星馳六，王晶四。結果過了一星期後，周星馳希望改為73分，王晶起初都覺得無所謂，便答應。再過了2、3星期後，最終周星馳要求將分賬調整至八二分，這讓王晶感到無法接受，便問周星馳如果不接受八二分賬是否不開拍電影，周星馳竟表示是。
王晶為了合作只得妥協，但表示只遷就一次，下不為例，更指「呢部我當送嘅」，因為王晶坦言好想拍這部電影，但八二就個比例只限這次，再合作的話要再談談分賬，當時周星馳亦答應。然而，周星馳後來再次反口，竟向蔡永昌提出800萬可以再拍其他電影，導致《少年李小龍》計劃被取消。王晶形容周星馳「淨係要嚿錢咋嘛」結果就拍了《武狀元蘇乞兒》。王晶因為這事後不想再與周星馳在錢上有任何瓜葛。
王晶因「睇通」周星馳所以只能做「點頭朋友」
王晶進一步透露，周星馳將金錢與友情嚴格分開，他以吳孟達為例子，指2人曾於天津做過一個傳呼機生意，結果蝕了，其後周星馳怪責吳孟達，往後2人感情也變差。王晶指周星馳將金錢看得比朋友重很多「普通朋友就還普通朋友，講到錢就冇朋友做都無所謂，所以你見佢都唔多朋友」即使與谷德昭關係良好，但也是因為沒有利益衝突。
王子涵反問王晶會否撇開利益與周星馳做朋友，王晶笑言「我咁多朋友，冇必要吖」大家做「點頭朋友」算。王子涵問王晶覺得周星馳有否當他為朋友，王晶就認為只是普通朋友，但王子涵就大爆周星馳會與他談心事，怎算普通朋友？王晶表示2人關係是逐漸疏離，因為自己「睇通」周星馳。
《千王之王2000》真正決裂 片場當眾落周星馳面
王晶回顧到周星馳1993年時，指雖然《唐伯虎點秋香》的想法是自己，但算是周星馳第一次執導的電影，而且也非常成功，也表示非常欣賞他，但強調做朋友真是要三思。王晶講到真正決裂是在電影《千王之王2000》，遇到了嚴重的合作問題，與張家輝各有各做戲，無法忍受周星馳不合作態度，真真正正令他們產生裂痕，結束朋友的關係。
王晶強調到這刻才決裂是因為他一直忍讓周星馳，而當時真的忍無可忍他的態度。最終，王晶當時設下陷阱，故意安排在七天內完成周星馳的所有戲份，第七天的拍攝變得非必要。
然後等到周星馳來到片場後，王晶大爆發，在眾人面前鬧周星馳「周生，我哋都算好朋友，你點解要咁呢？嗱，我話畀你聽我已經拍晒，六日我就拍晒你啲戲，今日呢場唔要唔緊要，你唔鍾意做唔緊要，你而家即刻同我走，我唔使你拍！以後都唔好合作！」最後周星馳面無表情地轉身離開。王晶表示自己沒有後悔自己的決定，也一直很欣賞他，周星馳在他心目中一直是最佳演員頭5名的位置，最後更笑言呼籲大家不要再期望周星馳會再做演員。
王晶爆周星馳堅持唔改《少林足球》戲名
對於《少林足球》未能在內地上映，王晶指出主要是因為周星馳的堅持：「其實『少林』兩個字，嵩山少林寺是有商業登記，任何人未經過少林寺的批准，不能濫用『少林』這兩個字。」儘管有建議改名為「功夫足球」，周星馳仍堅持原名，並在少林寺派員洽談時拒絕會面，最終導致影片無法在內地上映。
錯失內地上映機會：本來賺很多錢
雖然王晶都認為《少林足球》戲名的確起得好，但因為周星馳的決定，而令《少林足球》因未能在內地上映而錯失了巨大的票房收入，對投資方來說是一個重大的經濟損失：「當然《少林足球》係好啲嘅，但係對比成部戲冇得喺內地上演，少咗數以億計嘅收入，對於投資方面嘅不公平性，可能會導致好大嘅問題，你會令佢賺少咗好多錢，本來真係可以賺好多錢。套戲喺其他地方全部都大賣，但喺內地只能夠以一種盜版嘅形式畀大家睇到，套戲到依家都係冇通過，呢個就有啲過分。」
重提當年金像獎爭上台內幕
王晶透露，儘管他未直接參與《少林足球》的製作，但他對製作過程非常熟悉。他表示：「《少林足球》拍得非常好，好認真、好突破，當時我都覺得好好嘢，但後來知道佢同投資方嗰個合約係絕對係好唔公平，所有版權都係歸晒佢，甚至《少林足球》4個字都係歸佢，佢唔畀任何位置出品人。」
他描述當時在金像獎現場周星馳和投資方林小明太太趙雪英同時上台的情況非常尷尬，周星馳與投資方的關係極為緊張：「其實搵翻嚟睇真係好肉酸，我真係覺得冇必要做到咁。既然人哋俾咗咁多錢你拍一部戲，大家好嚟好去啦，冇必要搞到咁。」
王晶大爆周星馳洪金寶反面內幕
王晶在片中亦有提到周星馳和洪金寶在拍攝《功夫》時反面內幕。王晶指《功夫》原本武術指導為洪金寶，而洪金寶風格向來偏向於慢工出細活，但因為預算問題，投資方就認為洪金寶拍得太慢，所以在洪金寶回港看醫生後就決定更換武術指導：「我聽翻嚟呢，就係周星馳同洪大哥講『你唔洗返嚟喇』，咁洪大哥幾時受過呢啲氣啊，咁佢就梗係唔返嚟。咁我就聽佢（洪大哥）講，佢就話『佢當自己係人，其他人係狗』」