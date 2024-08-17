周星馳遭王晶多次拍片爆秘聞 本尊激罕39字回應片段曝光惹熱議

近日，王晶在其新開設的YouTube頻道「王晶笑看江湖」上發表對周星馳的看法，引起了廣泛關注。王晶在節目中對周星馳的才華給予高度評價，但他也提到周星馳是「不適合深交的朋友」，並透露了周星馳在業界的一些爭議。這番言論迅速成為網絡熱話，周星馳激罕回應王晶批評的片段更曝光！

