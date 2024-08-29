「甜筒輝」拍片感恩星爺 解釋入行原因 網友讚有品：唔係恩將仇報拍片唱佢

星爺周星馳的電影作品深入民心，無論翻睇幾多次都唔會厭。戲中嘅經典綠葉多不勝數，其中人們熟知的「甜筒輝」鄭文輝，以其在《食神》及《喜劇之王》等片中的精彩表現，留下深刻印象。除了演出，他亦曾在多部電影中擔任幕後角色，並轉戰漫畫界成為監製。近年來，他更是一躍成為製片公司的老闆，每年投資巨資於電影製作，業務遍及內地與香港。

