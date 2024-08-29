「甜筒輝」拍片感恩星爺 解釋入行原因 網友讚有品：唔係恩將仇報拍片唱佢
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星爺周星馳的電影作品深入民心，無論翻睇幾多次都唔會厭。戲中嘅經典綠葉多不勝數，其中人們熟知的「甜筒輝」鄭文輝，以其在《食神》及《喜劇之王》等片中的精彩表現，留下深刻印象。除了演出，他亦曾在多部電影中擔任幕後角色，並轉戰漫畫界成為監製。近年來，他更是一躍成為製片公司的老闆，每年投資巨資於電影製作，業務遍及內地與香港。
「甜筒輝」拍片感恩星爺 解釋入行原因
「甜筒輝」最近在內地的抖音平台同小紅書都開設帳號，目前已經發布了三條短片。首條短片中，他介紹自己為大家熟悉的「甜筒輝」，並回顧了在周星馳電影中的經典片段。第二條短片則是以「感恩星爺」為主題，他表示：「當年臨時被星爺抓去當演員，沒想到命運的齒輪開始轉動。」
網友讚有品：而唔係恩將仇報，拍片唱佢
網友紛紛表示：「星爺兩大寶一個是你，另一個醬爆」、「美美美國哈佛大學，仲有英國劍劍劍橋大學，雙碩士學位」、「多謝俾機會你嘅人，而唔係恩將仇報，拍片唱佢」、「少數周星馳合作過嘅人會講好說話」，亦有網友指其實有很多藝人都多謝過星爺，包括元華、羅家英、林子善、陳國坤等等。
星爺話題成流量 黎彼得爆「唔係好人」
近期，周星馳這個名字再次成為熱門話題，討論者眾多，意見分歧。有人對他持批評態度，但也不乏感激他當年賞識的人。現年72歲的黎彼得去年已完約離巢TVB，近日他主持YouTube節目《玖噏秘笈》，大爆不少自己在圈中的經歷，亦提及不少同圈中朋友的趣事，其中一集「名人飯局」，就講到他同星爺達哥食飯，試過一餐飯便食了近2萬港元，最後由達哥負責埋單，他說：「仲使講？周星馳點會埋單！」但他補充指兩人可能私下會計返條數。
與星爺同枱食飯各自修行
之後黎彼得接受傳媒訪問，再提及同星爺達哥的飯局，他直言和星爺是同枱食飯各自修行，從來都冇偈傾，而且次次都係由達哥埋單。他又直言星爺「好cool、好mean睇唔起人，絕唔係好人」，不過他亦不當對方是「周星馳」，所以星爺不敢對他「憞起個款」，只是無視他。
另外，導演王晶在其YouTube頻道《王晶笑看江湖》中，一連多集分享了與多年好友周星馳的合作經歷。王晶談到了周星馳的代表作《少林足球》，並透露了該片未能在內地上映的幕後原因。
圖片來源：《喜劇之王》、抖音、IG@timtonfai、《唐伯虎點秋香》截圖、YouTube@王晶笑看江湖