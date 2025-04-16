田啟文揭周星馳《少林女足》陣容 蔡思貝有份參演 網民估演呢個角色
蔡思貝有份參演 田啟文未獲邀演
談到演員陣容，田啟文表示內地女星迪麗熱巴確定參演，而香港方面蔡思貝有份參演，仲有其他香港女星，不過賣關子沒有透露。當被問及星爺是否邀請他出演時，田啟文笑稱不清楚星爺的打算，僅提到星爺曾請他幫忙聯繫，兩人關係熟絡無需明言。他還幽默表示，這部以女性為主的電影若有需要，星爺自然會找他。
鼓勵星爺65歲復出 盼全新風格示人
田啟文表達了與星爺再次合作的渴望，並分享曾鼓勵星爺重返銀幕的對話，建議他以三年一部電影的節奏，在65歲時回歸大銀幕。他提到，星爺對拍戲充滿熱情，但無意重複過去的經典模式，更希望以全新的「周星馳」形象示人，這樣反而能卸下壓力，展現不同風采。
蔡思貝積極自薦！網民估佢演呢個角色！
周星馳於上月（22日）在自己61歲生日，喺IG曬出寫上「2023-0622」嘅《少林女足》劇本，仲留言列出5大條件公開招募靚女：「今天我只有一個願望，就是能與 一大群不同國籍、年青貌美、身材標緻、天資聰敏、體能出眾的靚女，一起共渡難忘時光，人數不拘，多啲嚟密啲手，我無懼人山人海，只怕妳未夠風彩！」最後仲話嚴禁P圖：「P圖造假絕不會得逞，我們團隊不會答應！國際社會更不會答應！」
蔡思貝早前在《踩過界》「癲姐」的哨牙造型亦有參考《食神》「火雞姐」一角！網民估佢有機會在星爺電影中再演醜角。
少林女足｜蔡思貝拍片向星爺自薦
蔡思貝早前（15日）在社交平台上載一段約1分鐘的自製短片，片段中，蔡思貝身在山洞之中，揹住背包走到氣來氣喘說：「尋尋覓覓，你（星爺）都係想搵一個識輕功水上飄，入水能游出水能跳，我喺度！」
少林女足｜蔡思貝出動純白泳衣大派福利
蔡思貝相當有心思，在早前拍新旅遊節目《貝遊歐洲》期間，專誠拍片在唔同國家大騷球技，一時倒吊做指上壓，一時輕功水上飄，認真搞笑！不過趣味十足之餘仲誠意十足！蔡思貝激罕出動水着Look大派福利，穿上一件頭純白泳衣玩淋浴，大玩濕身誘惑，雖然有少少肚腩，但勝在有長腿加分，整體嚟講都好養眼！
蔡思貝獲星爺讚好支持
蔡思貝發文留言：「Dear Stephen，日子感覺過得好快，由你生日，到現在已經三個禮拜了，可能遲來，但整個旅程每一刻我也是想着你的，我走了九個城市，拜候武林各界高手，修練自己，我，準備好了。」事後，星爺雖然冇正面答覆，但都有在社交網轉發了蔡思貝的影片，仲畀咗個讚好手勢支持。