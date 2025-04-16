田啟文揭周星馳《少林女足》陣容 蔡思貝有份參演 網民估演呢個角色

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田啟文昨日出席「新光黃埔」簽約儀式，分享周星馳（星爺）新作《少林女足》（又稱《女足》）的最新進展。他透露，該片已在深圳拍攝約一個月，星爺初期因投入問題略顯患得患失，但現已漸入佳境，並提及部份參與演出的女演員名單。

蔡思貝有份參演 田啟文未獲邀演

談到演員陣容，田啟文表示內地女星迪麗熱巴確定參演，而香港方面蔡思貝有份參演，仲有其他香港女星，不過賣關子沒有透露。當被問及星爺是否邀請他出演時，田啟文笑稱不清楚星爺的打算，僅提到星爺曾請他幫忙聯繫，兩人關係熟絡無需明言。他還幽默表示，這部以女性為主的電影若有需要，星爺自然會找他。

周星馳 田啟文 談到演員陣容，田啟文表示內地女星迪麗熱巴確定參演，而香港方面蔡思貝有份參演。（圖片來源：魔方傳媒）
談到演員陣容，田啟文表示內地女星迪麗熱巴確定參演，而香港方面蔡思貝有份參演。（圖片來源：魔方傳媒）
周星馳 田啟文 蔡思貝最近未有在TVB演出。（圖片來源：IG@sisleychoi）
蔡思貝最近未有在TVB演出。（圖片來源：IG@sisleychoi）

鼓勵星爺65歲復出 盼全新風格示人

田啟文表達了與星爺再次合作的渴望，並分享曾鼓勵星爺重返銀幕的對話，建議他以三年一部電影的節奏，在65歲時回歸大銀幕。他提到，星爺對拍戲充滿熱情，但無意重複過去的經典模式，更希望以全新的「周星馳」形象示人，這樣反而能卸下壓力，展現不同風采。

蔡思貝積極自薦！網民估佢演呢個角色！

周星馳於上月（22日）在自己61歲生日，喺IG曬出寫上「2023-0622」嘅《少林女足》劇本，仲留言列出5大條件公開招募靚女：「今天我只有一個願望，就是能與 一大群不同國籍、年青貌美、身材標緻、天資聰敏、體能出眾的靚女，一起共渡難忘時光，人數不拘，多啲嚟密啲手，我無懼人山人海，只怕妳未夠風彩！」最後仲話嚴禁P圖：「P圖造假絕不會得逞，我們團隊不會答應！國際社會更不會答應！」

蔡思貝早前在《踩過界》「癲姐」的哨牙造型亦有參考《食神》「火雞姐」一角！網民估佢有機會在星爺電影中再演醜角。

周星馳 田啟文 蔡思貝早前在《踩過界》「癲姐」的哨牙造型亦有參考《食神》「火雞姐」一角！網民估佢有機會在電影中再演醜角！（圖片來源：網上圖片）
蔡思貝早前在《踩過界》「癲姐」的哨牙造型亦有參考《食神》「火雞姐」一角！網民估佢有機會在電影中再演醜角！（圖片來源：網上圖片）
周星馳 田啟文 《踩過界》「癲姐」（圖片來源：TVB）
《踩過界》「癲姐」（圖片來源：TVB）

少林女足｜蔡思貝拍片向星爺自薦

蔡思貝早前（15日）在社交平台上載一段約1分鐘的自製短片，片段中，蔡思貝身在山洞之中，揹住背包走到氣來氣喘說：「尋尋覓覓，你（星爺）都係想搵一個識輕功水上飄，入水能游出水能跳，我喺度！」

周星馳 田啟文 （圖片來源：IG@sisleychoi ）
（圖片來源：IG@sisleychoi ）

少林女足｜蔡思貝出動純白泳衣大派福利

蔡思貝相當有心思，在早前拍新旅遊節目《貝遊歐洲》期間，專誠拍片在唔同國家大騷球技，一時倒吊做指上壓，一時輕功水上飄，認真搞笑！不過趣味十足之餘仲誠意十足！蔡思貝激罕出動水着Look大派福利，穿上一件頭純白泳衣玩淋浴，大玩濕身誘惑，雖然有少少肚腩，但勝在有長腿加分，整體嚟講都好養眼！

周星馳 田啟文 好有誠意！（圖片來源：IG@sisleychoi ）
好有誠意！（圖片來源：IG@sisleychoi ）
周星馳 田啟文 （圖片來源：IG@sisleychoi ）
（圖片來源：IG@sisleychoi ）
周星馳 田啟文 （圖片來源：IG@sisleychoi ）
（圖片來源：IG@sisleychoi ）
周星馳 田啟文 （圖片來源：IG@sisleychoi ）
（圖片來源：IG@sisleychoi ）

蔡思貝獲星爺讚好支持

蔡思貝發文留言：「Dear Stephen，日子感覺過得好快，由你生日，到現在已經三個禮拜了，可能遲來，但整個旅程每一刻我也是想着你的，我走了九個城市，拜候武林各界高手，修練自己，我，準備好了。」事後，星爺雖然冇正面答覆，但都有在社交網轉發了蔡思貝的影片，仲畀咗個讚好手勢支持。

周星馳 田啟文 星爺雖然冇正面答覆，但都有在社交網轉發了蔡思貝的影片，仲畀咗個讚好手勢支持。（圖片來源：IG@stephenchow）
星爺雖然冇正面答覆，但都有在社交網轉發了蔡思貝的影片，仲畀咗個讚好手勢支持。（圖片來源：IG@stephenchow）

圖片來源：魔方傳媒、IG@sisleychoi、網上圖片、TVB、IG@stephenchow、IG@sisleychoi 資料或影片來源：原文刊於新假期

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