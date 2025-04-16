田啟文揭周星馳《少林女足》陣容 蔡思貝有份參演 網民估演呢個角色

田啟文昨日出席「新光黃埔」簽約儀式，分享周星馳（星爺）新作《少林女足》（又稱《女足》）的最新進展。他透露，該片已在深圳拍攝約一個月，星爺初期因投入問題略顯患得患失，但現已漸入佳境，並提及部份參與演出的女演員名單。