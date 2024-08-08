周星馳激罕直播喪賺70萬人民幣 3大破綻被識破係山寨版！

62歲的星爺周星馳近年開始經營個人社交平台，不過星爺的作風就相當低調，甚少露面嘅佢幾乎都係以背影出鏡。近日就有網民發現星爺竟然激罕露面，更在抖音進行直播，不過事後就有網民指出開直播的其實並非周星，更提出3大理據力證該直播主並非星爺本人……

