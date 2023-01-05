周星馳答應收蔡思貝做𡃁 視后：希望緣份可以驅使我好好咁報答你

現年60歲的周星馳，於元旦日在Instagram貼出2023年的首個發文，附上其自導自演電影作品《食神》的劇照，並留言：「新一年，有甚麼願望，通通講出來！」結果除了引來大批網友講願望，更有大批明星藝人向喜劇之神許願，當中包括少爺占、ERROR成員吳保錡、胡杏兒、岑珈其、謝東閔、陳潔玲、楊偲泳、台劇《想見你》女主角柯佳嬿以及其丈夫謝坤達、台灣藝人陳漢典等等。