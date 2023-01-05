周星馳答應收蔡思貝做𡃁 視后：希望緣份可以驅使我好好咁報答你

現年60歲的周星馳，於元旦日在Instagram貼出2023年的首個發文，附上其自導自演電影作品《食神》的劇照，並留言：「新一年，有甚麼願望，通通講出來！」結果除了引來大批網友講願望，更有大批明星藝人向喜劇之神許願，當中包括少爺占、ERROR成員吳保錡、胡杏兒、岑珈其、謝東閔、陳潔玲、楊偲泳、台劇《想見你》女主角柯佳嬿以及其丈夫謝坤達、台灣藝人陳漢典等等。
網民叫星爺重溫癲姐片段
視后蔡思貝（Sisley）的留言似乎最能打動星爺，她留言：「我希望做你條靚（𡃁）！」獲星爺特別回覆：「應承你！點報答我先！」蔡思貝其後再留言回覆星爺：「叫你聲大佬！然之後希望緣份可以驅使我好好咁報答你 真的。」網民見二人互動即時起哄，更有人留言提及蔡思貝2020年於無綫劇集《踩過界II》飾演「癲姐」角色：「睇嚟周生要重溫癲姐啲片，祝妳2023願望實現……情與義 值……」
隨時做下一任星女郎
港姐出身的蔡思貝2020年憑《踩過界II》飾演「癲姐」趙正妹一角登上視后寶座，現年31歲的蔡思貝「癲姐」的哨牙造型，正正是參考自《食神》莫文蔚飾演的「火雞姐」一角，未知星爺會否真的與蔡思貝聯絡，力邀她做下一任「星女郎」合作拍戲？
AK願做華文華武伴星爺
周星馳這個元旦日許願貼文，已有多達7400則留言，其中最多人留言想要星爺覆出，MIRROR的Anson Kong（AK、江𤒹生）也留言「想再睇你做戲，華文華武已經準備好」，看來星爺電影《唐伯虎點秋香》是AK的最愛！星爺也搞笑留言問AK「你想演華文定華武」，AK見到星爺回覆即雀躍回應：「咩都好啦，我有飯盒得㗎啦！」
台灣藝人陳漢典的留言「想看星爺再演戲」，就有多達3300人按讚，周星馳亦親自回覆：「既然你咁棒場，我唯有考慮下啦」，周星馳在回覆台灣演員謝坤達留言「希望拍食神2」時，更露口風：「正有此意，萬事俱備只欠劇本。」未知今次群情洶湧，星爺是否真的已考慮出關再演戲？
網友撮合姜濤合作 星爺嗌好
很多網友都有留言希望星爺與姜濤合作，其中有位網友留言：「希望有機會看見姜濤在你嘅電影中出現（唔好淨揀靚女啦，依個靚仔都好有喜感㗎！）」星爺亦興奮回覆：「好喎，唔知佢介唔介意扮醜呢」網友亦加入提議，姜濤最近因腳傷少運動回復脹爆身型，有人就建議他可以演《少林足球》的六師弟角色，而一向不介意自出黑圖的姜濤，更獲網民大讚可以完美配合星爺的醜角！
度身訂造留言絕不馬虎
最多人留言希望與周星馳合照見面，而星爺幾乎每個都會配合該人的背景回覆，絕不馬虎。例如《想見你》女主角柯佳嬿留言「想見到星爺」，周星馳亦回應「我也想見你」，食正劇名。少爺占留言「想見到你真人！」星爺又會回覆「大浪灣滑水見」，少爺占正是西頁區居民！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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