網民嚴選7大周星馳喜劇接班人！鄭中基、張家輝齊齊上榜
1. 杜汶澤被嫌唔入流（代表作：低俗喜劇、豪情3D、頭文字D）
樓主就先拋磚引玉，指到2000年代的喜劇到杜汶澤等人發圍。杜汶澤在2000年代拍過包括《頭文字D》、《無間道》等多套電影。雖然杜汶澤在大多都以配角形式登場，但其搞笑演技加上經典金句，讓他成功吸引到觀眾們的眼球，其後更憑《低俗喜劇》獲提名金像獎、金馬獎「最佳男主角」。
不過大部分網民都認為，杜汶澤搞笑方式太低俗兼唔入流，根本未夠班獲稱為周星馳接班人：「杜汶澤完全唔入流」、「杜一味粗俗低级誇張式表現方法，仲低級過王晶，自以為世界級演技，我淨係覺得佢好嘈」、「講幾句粗口加大聲講幾句就以為好笑」等。
2. 鄭中基勝在多笑位（代表作：龍咁威系列、行運超人、闔家辣）
除了杜汶澤之外，樓主亦有提到鄭中基也是在2000年代成功發圍的喜劇演員之一。鄭中基在多年來拍過多套大熱喜劇，包括《行運超人》、《我要做Model》、《龍咁威》系列、《低俗喜劇》和近年的《闔家辣》等，更2次獲提名金像獎的「最佳男配角」和1次「最佳男主角」。
網民們留言表示雖然鄭中基依然同周星馳爭幾班，但依然高度評價其喜劇演技：「鄭中基我覺得得《龍咁威》係好笑，但係都要有張達明同李燦琛助攻先有效果」、「鄭中基有D位幾好笑」、「幾乎一直周星馳玩哂， 之後比較好笑都係鄭中基」等。
3. 張家輝可以獨當一面（代表作：流氓師表 、化骨龍與千年蟲、走投有路）
其中，最多網民認為張家輝最能夠獲稱為「周星馳接班人」。張家輝如今貴為金像影帝，但不少人記得他作為喜感古惑仔的佼佼者，套套岀品都足以令港産片迷津津樂道：「好掛住賤賤格格嘅渣渣輝」、「我覺得周星馳後，只有張家輝可以獨當一面，佢嗰種搞笑有自己風格得嚟真係好笑，好多套都好好笑」、「張家輝先係第二把膠椅」、「周之後應該得張家輝，不過佢唔走搞笑路線好耐了」等。
4. 張繼聰有喜感受肯定（代表作：飯戲攻心）
張繼聰早年憑TVB劇集《老表，你好Hea！》成功入屋，以「震波」一角成功彈起，之後更轉戰影壇，去年憑《窄路微塵》和《飯戲攻心》分別角逐「最佳男主角」與「最佳男配角」獎項，演技備受肯定。網民們都表示張繼聰演喜劇有一種獨有的喜感：「張繼聰喜感幾好」、「的確好，但要他獨力擔大旗又好似差啲」、「90年後張家輝，2010年後張繼聰」等。
5. 黃子華唔再係票房毒藥（代表作：一蚊雞保鑣、棟篤特工、飯戲攻心）
講到喜劇又點少得「子華神」黃子華。黃子華雖然曾經一度有「票房毒藥」之稱，但《一蚊雞保鑣》、《棟篤特工》等電影都深得影迷喜愛：「我覺得2000年代係黃子華發圍，不過變成票房毒藥」、「黃子華套《一蚊雞保標》都好好笑」、「怎可能沒有子華神？！」、「星爺笑話最觸動到全世界所有階層笑點，子華係比較針對有深度既知識分子」等。
6. 張衛健沒有個人風格（代表作：齊天大聖孫悟空、功夫足球）
網民亦有提到北上發展多年的張衛健，張衛健早年憑《西遊記》、《齊天大聖孫悟空》、《功夫足球》等多套作品人氣急升，劇中多句對白至今依然是深受網民喜愛，亦是一班8、90後的集體回憶。
不過網民們對他的喜劇演技評價兩極，不分網民認為其功力未夠深厚，一味只靠模仿周星馳演技方式，沒有個人風格：「點解冇人講張衛健？我真係覺得佢拍得住周星馳㗎喎。不過星爺係比較有遠見有深度」、「張衛健只係抄周星馳嘅山寨版，星爺乜嘢角色戲路出位佢就照抄，無自己特別風格」、「幕後嘅人的確係經常搵佢拍星爺的戲路，但佢演繹完全自成一格，例如星爺演繹方式通常係嚴肅表情講無厘頭，張衛健就自信加插深情」等。
7. 王祖藍為電視圈代表（代表作：老表，你好嘢！、矮仔多情）
至於電視圈方面就有王祖藍做代表，王祖藍雖然近年已經北上發展，主要往綜藝節目方面發展，但早年在TVB所演出的《老表，你好嘢！》、《老表，你好Hea！》等作品都話題性十足，網民都留言認為王祖藍有潛質成為周星馳喜劇接班人：「王祖藍其實都唔錯既，睇福祿壽時都知佢多才多藝，可惜樣同高度爭啲」、「如果我話2000年係王祖蓝，會唔會俾人打」、「點解會冇王祖藍，其實佢OK」等。
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