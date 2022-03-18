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周星馳獲藝術家出NFT致敬 破天荒明天與粉絲對談 網民爭住問星爺絕核問題

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周星馳最近獲西班牙藝術家Joan Cornellà致敬，推出其經典電影《國產凌凌漆》造型NFT，星爺明天（19日）更激罕與全球粉絲進行首次網上對談﹗討論區發起「一人一句問乜」，網民反應熱烈竟然最想知星爺呢啲嘢﹗

周星馳激罕直播會粉絲

周星馳多年來生活低調又神秘，更沒有開設社交帳戶， 原來早行先一大步，默默留意近年人氣交流平台Discord，數碼及實體收藏品創作平台 FWENCLUB 與西班牙藝術家 Joan Cornellà，週三 (3 月 16 日) 重磅推出其首個 NFT 系列《MOAR by Joan Cornellà》，備受全球注目，其中一個傳奇 NFT 作品獲得支持者們議論紛紛，驚覺星爺「現身」NFT，網民指Joan 絕對是星爺的重量級影迷。

周星馳 周星馳在電影《國產凌凌漆》的經典造型﹗
周星馳在電影《國產凌凌漆》的經典造型﹗（圖片來源：官方圖片）
周星馳 近日以此造型推出NFT，令大家相當驚喜﹗
近日以此造型推出NFT，令大家相當驚喜﹗（圖片來源：官方圖片）

星爺首次玩AMA 問乜都得﹗

周星馳於19 日(星期六)香港時間下午 2 時進入 FWENCLUB Discord，破天荒與粉絲及社群進行其全球首次 AMA(Ask Me Anything)，為 FWENCLUB 舉辦的首場 AMA 打響頭炮。星爺神隱多年後，以近期最新的廣播活動形式與 FWENs 互動，勢必引起其遍佈世界各地粉絲的哄動﹗

周星馳 周星馳激罕與粉絲對談，以廣東話形式進行﹗
周星馳激罕與粉絲對談，全程將以廣東話形式進行﹗（圖片來源：官方圖片）

「網民一人一句想問乜？」反應熱烈

周星爺將破天荒與網民對談，屆時只能容納1萬會員同時登入，有討論區發起「一人一句最想問星爺乜？」反應熱烈，當中不少網民問星爺幾時復出幕前拍笑片，大家都好懷念過去經典廣東笑片﹗另外佔大多數有網民關心星爺感情生活，「最愛邊個星女郎？」、「會唔會結婚？」、「當年點解同朱茵分手？」、「最近有冇去船P？」等。

明年登六的周星馳，除了白髮斑白外，身型保持得好好﹗
周星馳的經典電影，是大家的集體回憶，雖然絕跡幕前多年，但人氣不減。（圖片來源：新傳媒圖片）

網民想星爺做特首

亦有網民問及娛樂圈的事「邊個導演最仆街？」、「邊套戲係被人威脅住要拍？」、亦有問及星爺的演藝事業，「最想邊條女合作？」、「係咪回塘？」、「覺唔覺得江郎才盡？」、「可唔可以拍番430穿梭機？」等，亦有網問星爺會否考慮選特首？各式各樣問題都有，大家對星爺都好好奇﹗

周星馳被舊愛于文鳳入稟高院追討7,000萬佣金，經審訊後終於有結果。
近年甚少公開露面的周星馳，最後一次公開露面已是前年與舊愛于文鳳對簿公堂時，包到冚的星爺現身法院，同時吸引粉絲去集郵﹗（圖片來源：新傳媒圖庫）

只供1萬會員同時登入

FWENCLUB DISCORD 現時有 23 萬會員，來自全球多個國家地區，更是全亞洲最大的 DISCORD Community。Discord AMA(Ask Me Anything)是供會員以語音廣播形式互動，並因系統設計所限，只能容納 1 萬會員同時登入，相信屆時大家爭先加入收聽周星馳對談﹗為讓更多粉絲可一同聆聽，FWENCLUB 屆時會在 YouTube 同步直播，請即日起預先登記成為 FWENCLUB Discord 的會員，並登入 FWENCLUB Discord ”ama- waiting-room”頻道,會有 AMA 及 YouTube 直播詳情。會員及粉絲亦歡迎在 ”ama-waiting- room”頻道，留低想向星爺提出的問題，將有機會被選中由星爺作答﹗周星馳被舊愛于文鳳入稟高院追討近8,000萬佣金，經審訊後去年12月終於有結果。

周星馳 每次星爺出席廣州政協會議，必定引起哄動，連出席政協都忍唔住集郵。
星爺生活低調又神秘，每次出席廣州政協會議，必定引起哄動，連其他出席政協都忍唔住集郵。（圖片來源：新傳媒圖庫）
周星馳 亦例必成為傳媒追訪目標，去年初出席完會議便「借尿盾」逃走。
亦例必成為傳媒追訪目標，前年初出席完會議便「借尿盾」逃走。（圖片來源：新傳媒圖庫）

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒圖庫

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