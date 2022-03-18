周星馳獲藝術家出NFT致敬 破天荒明天與粉絲對談 網民爭住問星爺絕核問題
周星馳激罕直播會粉絲
周星馳多年來生活低調又神秘，更沒有開設社交帳戶， 原來早行先一大步，默默留意近年人氣交流平台Discord，數碼及實體收藏品創作平台 FWENCLUB 與西班牙藝術家 Joan Cornellà，週三 (3 月 16 日) 重磅推出其首個 NFT 系列《MOAR by Joan Cornellà》，備受全球注目，其中一個傳奇 NFT 作品獲得支持者們議論紛紛，驚覺星爺「現身」NFT，網民指Joan 絕對是星爺的重量級影迷。
星爺首次玩AMA 問乜都得﹗
周星馳於19 日(星期六)香港時間下午 2 時進入 FWENCLUB Discord，破天荒與粉絲及社群進行其全球首次 AMA(Ask Me Anything)，為 FWENCLUB 舉辦的首場 AMA 打響頭炮。星爺神隱多年後，以近期最新的廣播活動形式與 FWENs 互動，勢必引起其遍佈世界各地粉絲的哄動﹗
「網民一人一句想問乜？」反應熱烈
周星爺將破天荒與網民對談，屆時只能容納1萬會員同時登入，有討論區發起「一人一句最想問星爺乜？」反應熱烈，當中不少網民問星爺幾時復出幕前拍笑片，大家都好懷念過去經典廣東笑片﹗另外佔大多數有網民關心星爺感情生活，「最愛邊個星女郎？」、「會唔會結婚？」、「當年點解同朱茵分手？」、「最近有冇去船P？」等。
網民想星爺做特首
亦有網民問及娛樂圈的事「邊個導演最仆街？」、「邊套戲係被人威脅住要拍？」、亦有問及星爺的演藝事業，「最想邊條女合作？」、「係咪回塘？」、「覺唔覺得江郎才盡？」、「可唔可以拍番430穿梭機？」等，亦有網問星爺會否考慮選特首？各式各樣問題都有，大家對星爺都好好奇﹗
只供1萬會員同時登入
FWENCLUB DISCORD 現時有 23 萬會員，來自全球多個國家地區，更是全亞洲最大的 DISCORD Community。Discord AMA(Ask Me Anything)是供會員以語音廣播形式互動，並因系統設計所限，只能容納 1 萬會員同時登入，相信屆時大家爭先加入收聽周星馳對談﹗為讓更多粉絲可一同聆聽，FWENCLUB 屆時會在 YouTube 同步直播，請即日起預先登記成為 FWENCLUB Discord 的會員，並登入 FWENCLUB Discord ”ama- waiting-room”頻道,會有 AMA 及 YouTube 直播詳情。會員及粉絲亦歡迎在 ”ama-waiting- room”頻道，留低想向星爺提出的問題，將有機會被選中由星爺作答﹗周星馳被舊愛于文鳳入稟高院追討近8,000萬佣金，經審訊後去年12月終於有結果。