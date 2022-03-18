周星馳獲藝術家出NFT致敬 破天荒明天與粉絲對談 網民爭住問星爺絕核問題

周星馳最近獲西班牙藝術家Joan Cornellà致敬，推出其經典電影《國產凌凌漆》造型NFT，星爺明天（19日）更激罕與全球粉絲進行首次網上對談﹗討論區發起「一人一句問乜」，網民反應熱烈竟然最想知星爺呢啲嘢﹗