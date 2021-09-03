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周星馳向Ukei發律師信 疑有人違反保密協議 怒轟行為低劣

東方新地 - 娛聞

周星馳(星爺)早前曾被拍得與曾面試今屆港姐的17歲張曉祺（Ukei）一起出海，事後他極速否認兼發聲明澄清，昨日（9月2日）更把行動升級，周星馳向Ukei發律師信，內容提及有人違反保密協議，行為低劣，同時要求Ukei盡快刪除相關的出海照片，否則採取進一步法律行動！

撰文：東方新地 ｜圖：[email protected]、新傳媒圖片、無綫娛樂新聞台截圖

周星馳立即劃清界線

周星馳早前出海玩樂，被影到與應屆面試港姐Ukei一起上船，事後女方更把在遊艇上的照片放上社交網，報導刊登後，周星馳透過助手火速與女方劃清界線，強調當日一大班人出海，之後女方曾主動約會他，但他未有理會。由於周星馳的感情生活一直備受關注，故今次出海事件旋即在中港兩地瘋傳。

周星馳發完聲明澄清後，再對Ukei採取進一步法律行動！（圖片來源：新傳媒資料庫）
周星馳發完聲明澄清後，再對Ukei採取進一步法律行動！（圖片來源：新傳媒資料庫）

上船前要守保密協議

周星馳於8月20日透過律師發出澄清啟示，指Ukei絕非「密友」，由於深感今次事件有人借機炒作，為了杜絕此事決定將行動升級，透過律師行向Ukei發律師信，內容指周星馳於滑水活動前，均會透過友人向Ukei等參與者講明，不可於其遊艇內或以其遊艇作背景進行任何拍攝，以保私隱，而Ukei等參與者亦答允，但上月卻傳出不實內容報導，更有大量Ukei在其遊艇內的自拍照放於Ukei的社交網，該批照片理應只存在女方的手機中，周星馳方面懷疑有人違反上述保密協議而流出，如屬實的話，行為低劣！

周星馳發信要求Ukei刪除社交網內的遊艇照，但Ukei的社交網仍有不少身穿泳衣在遊艇上的照片。（圖片來源：Ukei IG）
周星馳發信要求Ukei刪除社交網內的遊艇照，但Ukei的社交網仍有不少身穿泳衣在遊艇上的照片。（圖片來源：Ukei IG）
日前Ukei再上遊艇，今次還大晒超過十萬的Hermes手袋。（圖片來源：Ukei IG）
日前Ukei再上遊艇，今次還大晒超過十萬的Hermes手袋。（圖片來源：Ukei IG）

要求刪除所有遊艇照

據知由於此事已對周星馳造成不良影響，故他要求Ukei立即處理此事，將已於社交平台發布的滑水活動照片全部刪除，並承諾不再以任何方式發布滑水照及發文，如再發現，周星馳方面將採取法律行動，向女方申索由此而產生的一切法律費用及開支。對於周星馳對Ukei採取進一步法律行動，星爺助手表示律師信的內容已經寫得好清楚，冇任何補充。

周星馳發信要求Ukei刪除社交網內的遊艇照，但Ukei的社交網仍有不少身穿泳衣在遊艇上的照片。（圖片來源：Ukei IG）
周星馳發信要求Ukei刪除社交網內的遊艇照，但Ukei的社交網仍有不少身穿泳衣在遊艇上的照片。（圖片來源：Ukei IG）
除了頻頻上遊艇玩，Ukei還大晒坐超級豪華房車的照片，狂晒富貴生活。（圖片來源：Ukei IG）
除了頻頻上遊艇玩，Ukei還大晒坐超級豪華房車的照片，狂晒富貴生活。（圖片來源：Ukei IG）

周星馳發聲明澄清 無同Ukei拍過拖

星爺周星馳早前被雜誌影到出海玩滑水，同行三位女子中有今屆17歲落選港姐張曉褀（Ukei），消息曝光後，星爺激罕透過助手以「星爺同個女仔根本唔熟」來回應二人關係，日前星爺更發出律師信，澄清自己無同Ukei或報道中所講的另一個女仔Ceci拍過拖，亦無「力追」或安排過「電召專車接送」女方，以正視聽。

周星馳透過助手表示同Ukei唔熟﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
周星馳透過律師行發出聲明，澄清同Ukei或Ceci的關係。（圖片來源：新傳媒圖片）
周星馳 星爺 落選港姐
Ukei的IG相片見到，由三個月前開始貼出出海滑水照，次次不同款式水著﹗（圖片來源：[email protected]

周星馳早前已曾透過助理Chris回覆傳媒，指星爺同「嗰個女仔」Ukei根本唔熟，並指是女方做主動，日前還主動搵星爺出海wakesurf，不過星爺沒有回覆亦沒有理會，並一再強調星爺同Ukei根本唔熟，並指當日是一大班人出海玩，不明白為何報道變成如此！

明年登六的周星馳，除了白髮斑白外，身型保持得好好﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
星爺早前已曾透過助手作出澄清。（圖片來源：新傳媒圖片）
Ukei近月才開始貼出海美照﹗（圖片來源：Ukei@IG）
Ukei近月才開始貼出海美照﹗（圖片來源：[email protected]
周星馳 星爺 落選港姐
Ukei曾在豪華遊艇內打卡。（圖片來源：[email protected]
周星馳 星爺 落選港姐
Ukei與好友Ceci曾僅著內衣褲，在豪華遊艇內自拍。（圖片來源：[email protected]
周星馳 星爺 落選港姐
Ukei今年參加香港小姐面試時，樣子清純又嫩口，被封為「翻版沈月」。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
周星馳 星爺 落選港姐
Ukei成功獲香港小姐第二輪面試機會，打扮由首輪面試的清純學生妹，變成貼身超短裙騷長腿的戰鬥格現身，不過最後無緣晉身入圍﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台直播截圖）

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