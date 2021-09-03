周星馳向Ukei發律師信 疑有人違反保密協議 怒轟行為低劣

周星馳(星爺)早前曾被拍得與曾面試今屆港姐的17歲張曉祺（Ukei）一起出海，事後他極速否認兼發聲明澄清，昨日（9月2日）更把行動升級，周星馳向Ukei發律師信，內容提及有人違反保密協議，行為低劣，同時要求Ukei盡快刪除相關的出海照片，否則採取進一步法律行動！

撰文：東方新地 ｜圖：[email protected]、新傳媒圖片、無綫娛樂新聞台截圖