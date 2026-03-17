周曉彤親認與周永恆復合 曾控訴被叉頸威脅 轉頭甜蜜拍拖
啟德商場十指緊扣被直擊
上周一有週刊發現周永恆與周曉彤在啟德大型商場十指緊扣甜蜜拍拖，完全顛覆了早前兩人互相指控的形象。當日兩人行為親密，周永恆更送上花束令周曉彤笑逐顏開，之後更一起分享麥當勞早餐，形影不離如連體嬰一般。最令人震驚的是，兩人乘搭扶手電梯時情不自禁激吻，其後更走到附近公園卿卿我我，周曉彤甚至主動低頭狼吻男友，場面極度甜蜜。據了解周永恆現時任職物流判頭，收入可觀足以養活自己和周曉彤，甚至支付前妻贍養費。
周曉彤親認復合兩星期澄清誤會
面對復合傳聞，周曉彤透過WhatsApp向傳媒承認「是的」，並附上合十表情符號確認關係。她進一步解釋「我想澄清少少嘢，首先我要好多謝嗰個網民嗰張相，就係因為嗰張相先至引發咗呢一場風波，由頭到尾我冇講過大話，我講嘅所有嘢都係事實」。周曉彤表示一直以來兩人之間存在很多誤會，事件曝光後令所有問號都得到答案，而周永恆所指的情慾短訊是因為當時他父親過身，她出於安撫才發出。她強調「最後大家有共識咗，復合大約兩個星期了，我早已退出娛樂圈，希望可以平靜咁繼續生活」，並主動提供與周永恆的最新合照。
周永恆情史回顧爭議不斷
回顧周永恆的感情史可謂爭議不斷，2017年與趙頌茹離婚時被爆出軌及家暴，當時網民封他為「世紀賤男」稱號。2018年他與內地妻子陳薇奉子成婚育有一子，但至2023年兩人再爆家暴事件並鬧上法庭，最終離婚收場。早前周曉彤曾在公開活動中大爆周永恆用兒子作情緒勒索，做出各種滋擾行為包括在家門口發癲、不停按門鐘和報假警，甚至被叉頸恐嚇「會即刻殺死你」，令她擔心安全而換手機號碼。周永恆則反擊指周曉彤求愛不遂因愛成恨，更公開兩人情慾短訊作證據，雙方關係一度惡劣至極。
網民熱議真假難辨頻撞破拍拖
曾在地鐵偶遇周永恆的網民再次撞破兩人拍拖，在社交平台激動留言「究竟周永恆同周曉彤呢兩個人有幾癲？女嘅就上晒新聞話叫周永恆唔好再騷擾佢，但又俾我撞到佢哋兩個一齊喎，兩個都大話精嚟嘅，究竟要俾我撞到佢哋幾多次？」。其他網民亦紛紛留言熱議，有人質疑「其實你係咪J永痕啲打手」，亦有人諷刺「姣婆遇著脂粉客」、「最好永遠起埋一齊唔好放生出嚟害人」。部分網民則分析「愛到難捨難離」、「吸引力法則」，認為兩人關係複雜難以理解，但普遍對這對爭議情侶的真實關係感到困惑。