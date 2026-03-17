周曉彤親認與周永恆復合 曾控訴被叉頸威脅 轉頭甜蜜拍拖

前女團成員周曉彤與「世紀賤男」周永恆的感情糾葛再度成為全城熱話，兩人早前因港鐵攬女事件爆發激烈罵戰，周曉彤更公開指控對方滋擾威脅，豈料事隔不久竟被網民多次撞破甜蜜復合。這對備受爭議的情侶究竟發生什麼事，令原本勢成水火的關係出現戲劇性轉折。