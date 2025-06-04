周杰倫演唱會2025香港站｜門票票價/購票日期/座位表/搶飛攻略一文睇清
周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會2025 – 香港站》將在6月27日(週五) – 6月29日(週日)啟德體育園主場館舉行，我吔整合演唱會門票價格、優先發售、公開售票、購票連結、座位表、歌單和搶飛攻略，粉絲們切勿錯過演唱會詳情！
周杰倫演唱會2025香港站目錄
周杰倫《嘉年華》巡迴演唱會詳情
|周杰倫《嘉年華》巡迴演唱會2025香港站｜啟德體育園主場館詳情
|演出日期
|2025年6月27-29日
|時間
|19:00
|地點
|啟德體育園主場館
|地址
|香港九龍啟德承啟道38號
|門票票價
|HK$1,880 / HK$1,680 / HK$1,380 / HK$980 / HK$680
門票購票日期
周杰倫香港演唱會2025｜滙豐信用卡優先訂票：
- 購票時間：2024年12月18日上午10時 – 12月20日晚上11時59分
- 購票方式： priority.cityline.com 或 致電 3761 6515
- *優先訂票場次：2025年6月27日至28日
周杰倫香港演唱會2025｜公開發售：
- 門票發售平台：Cityline
- 公開發售日期：2025年1月24日 15:00
周杰倫香港演唱會2025｜終極加推：
- 門票發售平台：Cityline
- 開售時間：3月27日 15:00
門票搶飛攻略
要在各大平台成功搶購門票，建議您在電腦上同時安裝多款不同的網頁瀏覽器，例如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。您可以同時啟用「Chrome」、「Firefox」和「Safari」，每個瀏覽器都代表一個獨立的入口，以確保您能嘗試多個機會，爭取一席之地。在門票發售當天，系統會要求您選擇購買「周杰倫演唱會2025香港站（門票加推）」的門票，然後將您引導到相應的排隊頁面。此外，我們建議您使用手機、iPad平板等多種設備，同時打開應用程序或網頁，以增加成功搶購的機會。（當然，請小心，不要在同一個WiFi網絡下使用太多設備，以免被封IP。）
更多演唱會搶飛攻略+事前準備
座位表
歌單
周杰倫演唱會2025香港站目前尚未公佈歌單，粉絲們在等待期間，可先參考周杰倫台北大巨蛋演唱會歌單：
- 黃金甲
- 本草綱目
- 說好不哭
- 我落淚情緒零碎
- 青花瓷
- 簡單愛
- 夜的第七章
- 威廉古堡
- 哭笑不得（柯有倫）+ 最後的戰役
- 花海
- 安靜
- 不能說的秘密（曹楊）
- 想你就寫信 （曹楊）
- 紅塵客棧
- 東風破
- 紅顏如霜
- 一路向北
- 園遊會 + 倒影
- 晴天
- 牛仔很忙
- 軌跡
- 稻香 + 熱帶雨林
- Mojito
- 前世情人 + 雙截棍
- 鬥牛
- 告白氣球
- 她的睫毛
- 開不了口
- 回到過去 ft. 陳傑憲（台下）
- 你不是真正的快樂 ft. 五月天
- 我是如此相信 ft. 五月天
- 突然好想你 ft. 五月天
- 如果你也聽說 ft. 張惠妹（台下）
- 連名帶姓 ft. 張惠妹（台下）
- 三天三夜 ft. 張惠妹（台下）
- 半島鐵盒
- 分裂
- 白色風車
- 擱淺
- 煙花易冷
- 超人不會飛
- 蒲公英的約定
- 浪漫手機
- 楓
- 反方向的鐘
- 陽光宅男
- 七里香
演唱會特色
啟德場館座位5萬人！周杰倫預備變色螢光棒贈入場歌迷
今次演唱會啟德體育園可以容納5萬人，主辦單位寶輝娛樂發言人表示，是次舞台規格與之前中環海濱不同，必定能讓大家有更新的視聽震憾，而表演嘉賓也是未知之數。周董則笑言自己「像小學生有了新鉛筆一樣的」會變顏色的螢光棒，更會全部以贈送形式送給每位入場歌迷紀念。
關鍵詞周杰倫演唱會香港站
圖片來源：寶輝娛樂 Best Shine｜Facebook、官方圖片、官方提供資料或影片來源：原文刊於新假期