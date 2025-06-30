山寨周杰倫「黑倫」驚現演唱會起騷動 TVB綠葉王楊證樺神救援獲網民激讚

台灣天王周杰倫一連三日在香港啟德體育園舉辦《嘉年華》世界巡迴演唱會，除了台上精彩演出外，台下竟然也上演了一場意想不到的戲碼。在現場竟然出現了一位山寨周杰倫，而這位被網民稱為「黑倫」的神秘人物，因為外貌與周杰倫極度相似，瞬間在現場引起巨大騷動，連保安都要出動維持秩序。