山寨周杰倫「黑倫」驚現演唱會起騷動 TVB綠葉王楊證樺神救援獲網民激讚
TVB綠葉楊證樺為謝霆鋒做保安被狂集郵 原來兩人另有呢層關係
「黑倫」現身引現場大混亂
演唱會進行期間，一位外貌酷似周杰倫的神秘人物突然出現在觀眾席中，瞬間引起現場觀眾的注意和騷動。這位被網民稱為「黑倫」的相似人一出現，立即成為全場焦點，不少觀眾紛紛湧向他拍照，現場秩序一度陷入混亂。
「黑倫」神級撞樣周杰倫
「黑倫」的真實身份其實是一位內地網紅，他因為天生擁有與周杰倫極為相似的外貌而在網絡上爆紅。從五官輪廓到身形比例，「黑倫」都與周杰倫有著驚人的相似度，加上他刻意模仿周杰倫的穿衣風格和髮型，遠看之下幾乎可以以假亂真。正因為這種神級的撞樣程度，「黑倫」在周杰倫演唱會現場一出現，立即吸引了大批觀眾的注意，甚至有人真的以為是周杰倫本人出現在觀眾席中。
楊證樺機智應對展現專業
正當現場情況越來越混亂時，TVB藝員楊證樺挺身而出，以冷靜專業的態度處理這個突發狀況。楊證樺表示當時見到疑似周杰倫的人出現引起騷動，他立即上前了解情況，並呼籲旁邊的觀眾不要聚集在通道上，確認對方並非真正的周杰倫後，便禮貌地請他回到座位上，整個過程沒有驅散或趕走對方。
觀眾危險舉動令人擔心
除了「黑倫」事件外，楊證樺還透露了另一個令人擔心的現場狀況。有觀眾為了吸引周杰倫的注意，竟然帶同手抱嬰兒入場，更在台下將嬰兒高舉，希望讓周杰倫看到。雖然周杰倫確實注意到了，但這個舉動相當危險，因為當時有很多人推擠到那個位置，楊證樺和工作人員需要盡力控制人群，並走到小朋友身邊保護嬰兒的安全。
網民對「黑倫」事件的有趣反應
對於「黑倫」在演唱會現場引起騷動的事件，網民們的反應相當有趣和多元化。有網民幽默地留言「毒完了姨奶~我很快就離開😂😂😂不錯喔~」，也有網民好奇地問「俾人趕走？」，想了解具體的處理過程。更有網民直接表達「都係男人，我寧願睇佢」，顯示對這位相似人的有趣態度，還有網民留言「真係好似佢😂😂」，對「黑倫」與周杰倫的相似度表示驚訝。對於楊證樺在演唱會現場對「黑倫」事件的專業處理，有網民留言表示「他旁邊的還是真保安，不是演員哦」，認為楊證樺的表現非常專業，像真正的保安人員一樣。
TVB綠葉楊證樺轉行做保安？真實身份曝光 網民力撐：都係搵食啫！
現年49歲的楊證樺早前被發現穿著一身保安造型，出現在啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽中，引起不少網民熱烈討論，有網民更好奇地詢問他：「唔做TVB啦？」引起網民熱議，有不少網民紛紛都以為楊證樺已經轉行，力撐他：「人哋腳踏實地返工又關你事？」、「都係搵食啫！」、「演員係一份職業保安都係一份職業，最緊要係做好每一份工作」、「職業無分貴賤，加油」、「好爸爸好男人，撐！」、「正當職業，有錢搵，夠擔當」、「之前公司人工咁奀，依家分分鐘仲家高～」、「做看更好過係大台做茄喱啡」、「大台嘅人工養自己都未夠！唔做多份點有可能養家？」等。
楊證樺真實身份原來係保安公司老闆
不過楊證樺就澄清他並未離開演藝圈，而是與商業夥伴合作投資了多個生意，包括一家保安管理公司，在七人欖球賽期間，楊證樺的保安公司就負責啟德體育園的保安工作，他不僅是公司的老闆，還擔任公共關係科的代表，親自到場館監場，更表示能夠參與國際大型活動，覺得非常自豪和滿足。 賽事結束後，他在社交網站上表示「任務完成」，可以鬆一口氣，從相片中可見，他的太太沈可欣和兩名兒子也有到現場表達支持。除了在演藝界的活躍表現，楊證樺還涉足多種商業投資，包括動物醫院、美容店以及廚具和食品等行業，展現出他的商業才能。