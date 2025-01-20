周杰倫演唱會門票1月24日公開發售 每人限購4張留意1重點揀位免煩惱
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亞洲天王周杰倫將於6月27至29日在啟德體育園主場館連開3場《嘉年華》演唱會，繼早前優先訂票後，公開訂票將於1月24日展開，今次有過半數門票都將會公開發售，大家想買到靚位，就要留意1個重點！
周杰倫演唱會門票1月24日公開發售
主辦單位寶輝娛樂公布公售日期為1月24日（本周五）下午3點，售票網站為 Cityline.com。到下午5點，更有 trip.com 旅遊套票供一眾粉絲搶票。今次演唱會公出售約38,000張門票，而公售的開票將有過半數，即超過19,000張門票。
早前周董優先訂票開訂之日，門票被秒速搶完，今次主辦方將開放過半數門票公開發售，座位表是以顏色分區，每人限買4張，進入挑選區域後，座位將經電腦隨機發放。
買票前留意要揀定想要區域顏色
因此大家買票前只要睇定想要的區域顏色，可以加快購票速度，而不用煩惱揀哪個位置。從座位的顏色分布圖可見，最貴的$1,880紅色門票，是圍著T型舞台的3方座位，但同一價錢，當中卻分為最近舞台的2個長方形區域，和較遠的U型區域，能買到哪一種要靠彩數。
其次是$1,680的橙色區域，主要為正對舞台的位置，分別只是階梯高低遠近的問題，但也有機會買中旁邊一行對著舞台側邊的座位。而$1,380的藍色區域是舞台左右兩邊的座位。
$980的綠色區域則是最外圍的3方座位，有機會買中最遠一行的「山頂位」。值得留意的是最平$680的粉紅色門票，只佔「山頂」一行2個小區域，數量相當稀少。
啟德主場館《周杰倫嘉年華》精華版香港站演唱會資訊 :
公開發售日期：2025年1月24日下午3點
地點：啟德主場館
票價：HK$1,880 / HK$1,680 / HK$1,380 / HK$980 / HK$680
門票發售平台：Cityline.com
撰文：東方新地圖片來源：官方圖片資料或影片來源：原文刊於新假期