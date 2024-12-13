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周杰倫明年6月搶攻啟德體育園！連開3場最貴飛$1,880 撲飛潮勢再起

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亞洲天王周杰倫宣佈明年6月將搶攻香港啟德開騷，成為繼樂隊Coldplay後，首位在啟德體育園開騷的男歌手！
周杰倫 周董剛創下紀錄，成為首位在台北大巨蛋開騷的歌手。（圖片來源：官方提供）
周董剛創下紀錄，成為首位在台北大巨蛋開騷的歌手。（圖片來源：官方提供）

周杰倫 一連3晚搶攻啟德體育園

剛於台北攻破大巨蛋創下歷史的周杰倫，宣布將於2025年6月27、 28、29日在啟德體育園連開三場演唱會，令香港歌迷都欣喜若狂，也勢將再掀起一輪撲飛潮！去年5月，周杰倫曾到香港中環海濱舉行《嘉年華世界巡迴演唱會》，即使受盡風雨之苦，前後7場仍有共14萬觀眾捧場，場外場內同樣逼爆，可見叫座力驚人！

周杰倫 港迷又要爭崩頭撲飛！（圖片來源：官方提供）
港迷又要爭崩頭撲飛！（圖片來源：官方提供）

預備變色螢光棒贈入場歌迷

而今次啟德體育園可以容納5萬人，主辦單位寶輝娛樂發言人表示，是次舞台規格與之前中環海濱不同，必定能讓大家有更新的視聽震憾，而表演嘉賓也是未知之數。周董則笑言自己像小學生有了新鉛筆一樣的會變顏色的螢光棒，更會全部以贈送形式送給每位入場歌迷紀念。

周杰倫 每個入場欣賞過大巨蛋周杰倫嘉年華演唱會的歌迷，都大喊後勁太大，走不出來。（圖片來源：官方提供）
每個入場欣賞過大巨蛋周杰倫嘉年華演唱會的歌迷，都大喊後勁太大，走不出來。（圖片來源：官方提供）
周杰倫 周董在尾場結束後也在IG story上留言，表示後勁太大讓他走不出來，有點演唱會後群症。（圖片來源：IG@jaychou）
周董在尾場結束後也在IG story上留言，表示後勁太大讓他走不出來，有點演唱會後群症。（圖片來源：IG@jaychou）
周杰倫 周董向阿信炫耀他送給粉絲的螢光棒會變色。（圖片來源：IG@jaychou）
周董向阿信炫耀他送給粉絲的螢光棒會變色。（圖片來源：IG@jaychou）
周杰倫 台北場周董請來不少嘉賓，有五月天、江蕙、張惠妹等。（圖片來源：官方提供）
台北場周董請來不少嘉賓，有五月天、江蕙、張惠妹等。（圖片來源：官方提供）
周杰倫 連山下智久都有現身周董的演唱會。（圖片來源：官方提供）
連山下智久都有現身周董的演唱會。（圖片來源：官方提供）

即睇啟德體育園主場館《周杰倫嘉年華》精華版香港站演唱會資訊 :

場次及時間：2025年6月27日至28日（晚上7時）
地點：啟德體育園主場館
票價： HK$1,880 / HK$1,680 / HK$1,380 / HK$980/ HK$680

【滙豐信用卡獨家優先訂購周杰倫啟德首演門票詳情】
日期及時間：2024年12月18日上午10時至12月20日晚上11時59分
購票方法： priority.cityline.com 或致電 3761 6515 購票

周杰倫 周董將來港連開3場演唱會。（圖片來源：官方提供）
周董將來港連開3場演唱會。（圖片來源：官方提供）
周杰倫 最貴票價$1,880港元。（圖片來源：官方提供）
最貴票價$1,880港元。（圖片來源：官方提供）
周杰倫 有港迷表示要去啟德明渠霸定位！（圖片來源：官方提供）
有港迷表示要去啟德明渠霸定位！（圖片來源：官方提供）

撰文：東方新地圖片來源：IG@jaychou、官方提供

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