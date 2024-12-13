周杰倫明年6月搶攻啟德體育園！連開3場最貴飛$1,880 撲飛潮勢再起
廣告
亞洲天王周杰倫宣佈明年6月將搶攻香港啟德開騷，成為繼樂隊Coldplay後，首位在啟德體育園開騷的男歌手！
周杰倫 一連3晚搶攻啟德體育園
剛於台北攻破大巨蛋創下歷史的周杰倫，宣布將於2025年6月27、 28、29日在啟德體育園連開三場演唱會，令香港歌迷都欣喜若狂，也勢將再掀起一輪撲飛潮！去年5月，周杰倫曾到香港中環海濱舉行《嘉年華世界巡迴演唱會》，即使受盡風雨之苦，前後7場仍有共14萬觀眾捧場，場外場內同樣逼爆，可見叫座力驚人！
預備變色螢光棒贈入場歌迷
而今次啟德體育園可以容納5萬人，主辦單位寶輝娛樂發言人表示，是次舞台規格與之前中環海濱不同，必定能讓大家有更新的視聽震憾，而表演嘉賓也是未知之數。周董則笑言自己像小學生有了新鉛筆一樣的會變顏色的螢光棒，更會全部以贈送形式送給每位入場歌迷紀念。
即睇啟德體育園主場館《周杰倫嘉年華》精華版香港站演唱會資訊 :
場次及時間：2025年6月27日至28日（晚上7時）
地點：啟德體育園主場館
票價： HK$1,880 / HK$1,680 / HK$1,380 / HK$980/ HK$680
【滙豐信用卡獨家優先訂購周杰倫啟德首演門票詳情】
日期及時間：2024年12月18日上午10時至12月20日晚上11時59分
購票方法： priority.cityline.com 或致電 3761 6515 購票
撰文：東方新地圖片來源：IG@jaychou、官方提供