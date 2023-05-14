周杰倫演唱會︱超過2萬群眾聚集現場超瘋狂 周董稱未收山會再開演唱會
周杰倫演唱會目測有2萬人聚集場外
周杰倫時隔三年於中環海濱活動中心舉行一連7場演唱會，每晚都有大批群眾聚集於摩天輪碼頭等地湊熱鬧。昨晚來到第六場更吸引了超過2萬人聚集場外睇騷，人潮洶湧超級誇張。主辦單位指雖然明白觀眾想把握最後機會欣賞周杰倫的歌聲，但太多人聚集場外容易釀成意外，呼籲大家唔好再擠進摩天輪附近聽歌。
警方預告或封閉中環海濱
為了讓觀眾能夠安全參與今晚周杰倫尾場演唱會，警方於社交平台發文指將會根據風險評估，在適當時候實施人群管理措施，封閉過於擁擠的地方以及疏導人群，呼籲市民避免停留於中環海濱附近的擠迫區域。以下為警方於社交平台發佈的全文：
為了令市民能夠安全地參與今晚(5月14日)於中環海濱一帶的活動，警方會根據風險評估，適時實施人群管理措施，包括在人多擠迫的路段實施單向人群管理，或暫時封閉過於擠擁的地方以疏導人群及減低風險。
市民應避免停留在擠迫區域，並跟隨警方指示盡量前往較空曠的地方。活動進行期間，市民切勿攀爬圍欄、花槽及建築物以觀賞活動。
警方呼籲市民，應盡量乘搭公共交通工具前往上述地點及避免駕駛；違例停泊的車輛有可能會在不予任何警告的情況下被票控或拖走，市民應遵從在場警務人員指示。
周董稱未收山會再開演唱會
周杰倫亦非常感激大家的熱情支持，表示希望大家今晚回家慶祝母親節，唔好再到外圍聽歌，自己暫時未有收山計劃，所以將會再到香港開演唱會。大會亦溫馨提醒大家要小心安全，小心避免人迫人跌倒、搶刼及小偷，特別係帶同小朋友到場的家長，必須照顧好同行小朋友，以防小朋友被推到或走失。
搶飛賊現身場外 搶走兩張門票
周杰倫演唱會人氣高企，演唱會門票一票難求，近日更成為劫匪的目標。上星期就有一名中年男子報案，聲稱在場外被搶走兩張總值1,760元的門票。大會發言人表示透過報導才知道有如此瘋狂的搶劫行為，並且再三提醒觀眾，可以在入場前拍下手持的有效門票，假如遺失門票可以聯絡大會尋求協助。
內地人氣男團TFBOYS隊長王俊凱獲邀合唱
周杰倫每晚都邀請台下觀眾跟他合唱，昨晚第六場就邀請到內地天團TFBOYS隊長王俊凱合唱，兩人高唱《雨下一整晚》，不過有現場觀眾就認唔出王俊凱，更高呼「乜水」，搞到場面非常尷尬。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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