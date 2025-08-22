周杰倫驚爆惡疾纏身！演唱會狂食12粒止痛藥｜王嘉慧示範測試意外大晒葫蘆身段 網民錯重點激讚！
王嘉慧緊身運動裝上陣 網民錯重點
昨晚節目探討「強直性脊椎炎」時，邀來風濕科專科醫生余嘉龍講解，並由主持王嘉慧（Cathy）親身示範兩種初步實測方法。畫面所見，Cathy換上一身超貼身運動裝束，大方騷出零贅肉小蠻腰及完美S曲線。在示範「腰椎靈活度」及「站姿測試」時，其標準的動作及柔軟度固然專業，但觀眾及網民的焦點完全落在其玲瓏浮凸的身材上。Cathy曾是2021年香港小姐五強，當年已勇奪「健美體態佳麗」獎，本身更擁有私人瑜伽教練牌照，難怪身形線條如此完美，意外搶鏡令健康資訊節目秒變「福利圖」時間，引起網上熱話。
周杰倫自揭惡疾之苦 曾痛到無法走路
節目焦點本應是天王周杰倫的健康狀況，報道指他多年來一直被「強直性脊椎炎」困擾，這是一種免疫系統疾病，會因基因、吸煙、壓力大或病毒感染等因素誘發。周董的病情相當嚴重，除了曾在演唱會期間要狂食12粒止痛藥才能完成演出，更試過因劇痛難耐，由睡房走到大門迎接朋友，短短距離竟要花上超過十分鐘時間！報道更引述周董曾慨歎病情已嚴重到抱不動自己的小朋友，字句間流露無奈與心酸，讓一眾歌迷極為心痛。
一罐啤酒已超標？亂做深蹲恐腎衰竭
除了周杰倫的健康警號，節目亦探討了其他貼身健康議題。其中一則新聞提到英國有男子因半小時內喝光一瓶半白蘭地而「酒精中毒」猝逝，專家陳舜宏博士警告，以一罐含5%酒精濃度的啤酒為例，女士只要喝下四分之三罐便已達到每日10克純酒精的攝取上限，換言之喝光一罐已屬超標！另外，節目亦提及山東一名14歲青年被罰做1,000下深蹲，結果做到200下已不適，最終證實患上「橫紋肌溶解」，急症科醫生楊小鳴指此情況可引致肌肉細胞死亡，嚴重者更會造成急性腎衰竭，絕對不能輕視。
網民錯重點洗版 激讚王嘉慧身材太屈機
節目播出後，網民討論焦點卻出現巨大偏差，討論區及社交媒體被有關王嘉慧身材的留言瘋狂洗版！大批網民一面倒激讚Cathy身形太屈機，紛紛留言：「個重點係周杰倫好慘，但對眼完全離唔開王嘉慧！」、「不愧係健美體態佳麗，條腰幼到癲！」、「呢個身材太屈機，教人點專心睇健康資訊？」、「Cathy示範得好專業，但個Body仲專業！」、「睇到嘩嘩聲，TVB應該開個運動節目俾佢！」，完美身段成功蓋過所有健康資訊，成為昨晚節目最大亮點。