周杰倫驚爆惡疾纏身！演唱會狂食12粒止痛藥｜王嘉慧示範測試意外大晒葫蘆身段 網民錯重點激讚！

樂壇天王周杰倫驚爆長年飽受「強直性脊椎炎」折磨，痛苦程度令人心酸！昨晚（21日）播出的無綫節目《健康新聞報道》中，披露周董曾為開騷頂硬上，狂食12粒止痛藥，更痛到無法抱起小朋友，情況令人擔憂。然而，節目中港姐出身的主持王嘉慧在示範相關自我檢測動作時，其貼身運動裝束下的超完美葫蘆身段卻意外成為全晚焦點，瞬間引發網民暴動式洗版！