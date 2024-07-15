周柏豪即興Rap騷世一勇氣 網民狠批：好X老尷！
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現年39歲的周柏豪近年活躍於內地娛樂圈，更多次亮相各類綜藝節目，如《聲生不息》、《披荊斬棘2》及《大灣仔的夜2》等，努力吸金兼賺人氣。不過周栢豪最近在新節目《我在橫店打籃球》中，就因為一段即興Rap表演，意外引起網民熱議……
周柏豪即興Rap 觀眾困惑質疑是否稱得上是Rap
《我在橫店打籃球》是一個以籃球為主題的真人秀節目，旨在推廣運動及健康生活。節目邀請了多位藝人參與，其中包括了以「籃球癡」身份著稱的周柏豪。節目中，藝人們通過籃球比賽展現運動精神，並分享他們的健康生活方式。在節目的第5集中，一個明星們透過Rap來打氣的環節，周柏豪嘗試了即興Rap，他的表演內容包括：「大家好大家好，我就是那個周柏豪，我現在rap，你是不是覺得很好笑，我哇哦，你們每一個都好像小寶寶，快來讓叔叔給你抱一抱。」這段表演雖然展現了他的勇氣和幽默感，但由於其Rap技巧尚屬初學階段，加上內容上的自由發揮，使得不少觀眾感到困惑，甚至質疑這是否能稱得上是Rap。
網民：不是說話快一點就是rap
周柏豪的這次表演在網上引起了廣泛討論，網民的評價兩極。有些人認為他的表演很有創意和娛樂性，支持他的嘗試和表現。然而，也有不少網民表示不買帳，留言批評說：「過去攬佢果個真係好兄弟，撐到盡 好想睇下全部人無反應會有幾尷」、「好_老尷」、「不是說話快一點就是rap」、「被水杯耽誤嘅Rapper, 簡直係Rape God，老強大家的耳朵到達神級」、「佢都係唱返櫻花樹下好啲」、「好彩最後有人攬佢咋」、「這不是Rap，這是RMB」
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撰文：東方新地圖片來源：《我在橫店打籃球》