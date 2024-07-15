周柏豪即興Rap騷世一勇氣 網民狠批：好X老尷！

現年39歲的周柏豪近年活躍於內地娛樂圈，更多次亮相各類綜藝節目，如《聲生不息》、《披荊斬棘2》及《大灣仔的夜2》等，努力吸金兼賺人氣。不過周栢豪最近在新節目《我在橫店打籃球》中，就因為一段即興Rap表演，意外引起網民熱議……

