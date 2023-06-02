周柏豪疑似出浴照被瘋傳 狀似被偷拍O晒嘴 經理人以7字回應

近日有一輯疑似周柏豪在更衣室出浴時被偷拍的照片在網上瘋傳，引起網民熱烈討論，不少人批評上載照片者十分缺德，亦有人猜測照片是用AI生成，或者只是將周柏豪的臉P落另一男子身上，而周柏豪的經理人亦有就此事作出回應。