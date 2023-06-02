周柏豪

周柏豪疑似出浴照被瘋傳 狀似被偷拍O晒嘴 經理人以7字回應

最新娛聞
東方新地

廣告

近日有一輯疑似周柏豪在更衣室出浴時被偷拍的照片在網上瘋傳，引起網民熱烈討論，不少人批評上載照片者十分缺德，亦有人猜測照片是用AI生成，或者只是將周柏豪的臉P落另一男子身上，而周柏豪的經理人亦有就此事作出回應。

周柏豪 周柏豪近年北上發展成績理想，曾半年沒有在香港露面。
周柏豪近年主力北上發展。（圖片來源：[email protected]
周柏豪 周柏豪在內地節目《大灣區之夜2》被迫食蟲。
周柏豪在內地節目《大灣區之夜2》曾被迫食蟲。（圖片來源：微博@周柏豪Pakho）

周柏豪 疑被偷拍O嘴兼遮身

相中疑似周柏豪的男子面對鏡頭O晒嘴，似乎十分愕然，更立即搵衣物遮住身上重要部位，令人聯想到周柏豪在2018年亦曾經歷在更衣室被偷拍的事件。

周柏豪 網上瘋傳疑似周柏豪的男子在更衣室出浴時被偷拍。
網上瘋傳疑似周柏豪的男子在更衣室出浴時被偷拍。（圖片來源：網上圖片）

2018年曾被偷拍但已刪相

不過當日周柏豪指自己只是在更衣室門口被偷拍，對方只得18歲，被周柏豪發現及喝止後，偷拍者亦已刪除了相片，當時他曾發文嬲爆表示：「已是成年人，你要清楚知道自己能夠做什麼，不能做什麼。」

周柏豪 周柏豪近日重溫鴨仔夢，更po出自己10年前同鴨仔的合照作對比。
周柏豪近日重溫鴨仔夢，更po出自己10年前同鴨仔的合照作對比。（圖片來源：[email protected]
周柏豪 周柏豪10年前曾獲邀為黃鴨訪港拍慈善籌款相。
周柏豪10年前曾獲邀為黃鴨訪港拍慈善籌款相。（圖片來源：[email protected]

周柏豪爆Seed鬧：這是很嚴重的罪行

當時周柏豪還說︰「這是很嚴重的罪行，本身在更衣室內拍照已經是禁止的，而該人在我更衣時候偷拍我，這更是不能夠接受的……這可以是刑事罪行 ，絕不是『他都已經刪除了 幹什麼要留難他』，科技方便我們，但我們必須善用。」

周柏豪 周柏豪10年前係人氣歌手。
周柏豪10年前係人氣歌手。（圖片來源：新傳媒資料庫）
周柏豪 當日佢同鴨仔影咗唔少合照。
當日佢同鴨仔影咗唔少合照。（圖片來源：新傳媒資料庫）
周柏豪 仲幫鴨仔手泵氣。
仲幫鴨仔手泵氣。（圖片來源：新傳媒資料庫）

周柏豪經理人：已經聯絡咗律師

而周柏豪的經理人公司回應傳媒查問時，就表示「已經聯絡咗律師」，以尋求法律意見，因此現階段不方便回應，並指會保留一切的法律追究權力，多謝大家關心。

周柏豪 周柏豪不時都會在社交網大曬肌肉相。
周柏豪不時都會在社交網大曬肌肉相。（圖片來源：[email protected]
周柏豪 仲試過po埋自己2001年做救生員時期的舊照做對比。
仲試過po埋自己2001年做救生員時期的舊照做對比。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友劉德華Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒資料庫

讀者留言

熱門文章

 