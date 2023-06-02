周柏豪疑似出浴照被瘋傳 狀似被偷拍O晒嘴 經理人以7字回應
周柏豪 疑被偷拍O嘴兼遮身
相中疑似周柏豪的男子面對鏡頭O晒嘴，似乎十分愕然，更立即搵衣物遮住身上重要部位，令人聯想到周柏豪在2018年亦曾經歷在更衣室被偷拍的事件。
2018年曾被偷拍但已刪相
不過當日周柏豪指自己只是在更衣室門口被偷拍，對方只得18歲，被周柏豪發現及喝止後，偷拍者亦已刪除了相片，當時他曾發文嬲爆表示：「已是成年人，你要清楚知道自己能夠做什麼，不能做什麼。」
周柏豪爆Seed鬧：這是很嚴重的罪行
當時周柏豪還說︰「這是很嚴重的罪行，本身在更衣室內拍照已經是禁止的，而該人在我更衣時候偷拍我，這更是不能夠接受的……這可以是刑事罪行 ，絕不是『他都已經刪除了 幹什麼要留難他』，科技方便我們，但我們必須善用。」
周柏豪經理人：已經聯絡咗律師
而周柏豪的經理人公司回應傳媒查問時，就表示「已經聯絡咗律師」，以尋求法律意見，因此現階段不方便回應，並指會保留一切的法律追究權力，多謝大家關心。
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