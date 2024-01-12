周柏豪北美巡演臨時取消怒斥主辦方違背合約 網民呻損失慘重
周柏豪美加見面會最新消息：
關於美加見面會：
大家好
我現在在清遠演唱會的舞台上
準備明天的奔赴演唱會
我跟團隊會一直會跟進美加見面會的主辦和票務公司的退票情況
有最新的消息一定會第一時間update大家
我知道這件事一定讓很多朋友失望 抱歉
但是我一定要好好的保護大家 還有我自己
我會加油 放心
周柏豪：保護我愛和愛我的人永遠都是首要
今次的《周柏豪一起聲沙》北美巡演，原定由2024年1月19日開始，在紐約、多倫多、聖荷西和洛杉磯舉行，不過在臨開騷的一周前，周柏豪突然宣布被逼取消今次巡演，更怒斥主辦方多次違背合約、安排失當，且連公司都已經解散，他強調現在首要是「保護我愛和愛我的人」，因此會盡全力敦促主辦方安排退票：
本應滿心歡喜 準備好出發的行李
懷著喜悅和熱血 跟大家在美加見面
但現在要告訴大家一個令我非常憤怒和失望的消息
在多方協調無果情況下 美加見面會 不得不取消
基於保密責任 不能透露太多細節
但簡單原因是
主辦公司不僅多次違背合約和安排失當
另外 我方有理由相信該公司在12月底
在隱瞞我方情況下 已經解散
是一間不存在的公司
在過程當中我們一直奮力尋求法律協助
以此確保這次演出如期舉行
但結果讓我們非常痛心和無奈 也無能為力
我要跟每一位已購票的朋友 說聲抱歉
我們會盡全力敦促主辦方
讓各票務公司 安排沿路退票
再次深表歉意
保護我愛和愛我的人
永遠都是我的首要
沒有人能夠傷害他們
沒有人
種星堂解釋取消原因：與主辦方出現合約問題
周柏豪又轉發了其所屬公司種星堂的「演出取消通告」，當中解釋取消原因是「與主辦方 Nextou LLC 出現合約問題」，因此即使「彩排進行得如火如荼，籌備亦已達最後階段」，仍要遺憾地取消，並指「門票退款安排會由 Nextou LLC 一方負責」。
主辦方反擊 指責種星堂「0溝通」取消巡演
其後主辦方卻發文反擊，指他們公司是周柏豪的粉絲，抱著「為愛發電」的心情去舉辦今次巡演，又指他們至今仍在嘗試推進即將在聖荷西舉行的演唱會，對於種星堂發出的「演出取消通告」，他們的驚訝程度和各位粉絲一樣。之後主辦方更對種星堂列出5點質疑，主要指責對方拒絕溝通，並強調不涉及周柏豪本身：
網民質疑演唱會取消全因門票賣不出
不少已購票網民都紛紛詢問退票安排，更有網民聲稱已訂好機票酒店和門票，哭訴損失慘重，亦有不少網民質疑是因為門票賣不出要蝕錢，所以才取消演唱會，紛紛大呻：「藝人同公司都好有問題，處理到亂七八糟咁」、「感覺是不滿意上座率而導致取消，畢竟才賣了不到三成」、「VIP都還有好多票剩」、「實在太失望了！解決方案超級無敵糟糕」等等。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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