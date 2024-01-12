周柏豪北美巡演臨時取消怒斥主辦方違背合約 網民呻損失慘重

近年主力在內地發展的周柏豪，原定由1月19日開始舉行首個美加巡迴演唱會，但1月12日凌晨他突然在社交網發長文宣布取消今次巡演，並直言「非常憤怒和失望」，怒斥主辦公司不僅多次違背合約和安排失當，且已經解散，令已購票的網民非常擔心冇法退款！