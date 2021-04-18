聲夢傳奇｜周柏豪評冼靖峰唱〈櫻花樹下〉 直言：呢首歌曾經都考起我！

近日在無綫選秀騷《聲夢傳奇》擔任導師的周柏豪，日前在第2集中遇上選唱張敬軒〈櫻花樹下〉的學員冼靖峰（Archie），令周柏豪感觸重提八年前在其演唱會上與張敬軒合唱〈櫻花樹下〉一事，這事曾多次被網民回帶，取笑周柏豪的唱功被當時作為嘉賓的張敬軒完全比下去！

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》截圖、音樂會片段及討論區截圖