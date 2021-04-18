周柏豪張敬軒 櫻花樹下

聲夢傳奇｜周柏豪評冼靖峰唱〈櫻花樹下〉 直言：呢首歌曾經都考起我！

東方新地 - 娛聞

近日在無綫選秀騷《聲夢傳奇》擔任導師的周柏豪，日前在第2集中遇上選唱張敬軒〈櫻花樹下〉的學員冼靖峰（Archie），令周柏豪感觸重提八年前在其演唱會上與張敬軒合唱〈櫻花樹下〉一事，這事曾多次被網民回帶，取笑周柏豪的唱功被當時作為嘉賓的張敬軒完全比下去！

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》截圖、音樂會片段及討論區截圖

周柏豪：軒仔叫我將難唱嘅畀晒佢

冼靖峰日前在《聲夢傳奇》第2集打頭陣上台，獻唱張敬軒的〈櫻花樹下〉，之後導師之一的周柏豪表示該曲難度甚高，自己亦曾被考起。

聲夢傳奇｜周柏豪評冼靖峰唱〈櫻花樹下〉
冼靖峰當晚選唱張敬軒的〈櫻花樹下〉，表現被指不過不失。

周柏豪憶述：「呢首歌曾經都考起過我，當時合唱嘅時候，軒仔叫我將難唱嘅畀晒佢唱，因為首歌係屬於佢。佢話嚟（演唱會）係減輕我壓力，但係結果反而增加咗我唔少壓力！」

周柏豪直言當年與張敬軒合唱這首歌時，亦曾經被考起過。
周柏豪直言當年與張敬軒合唱這首歌時，亦曾經被考起過。

八年前與張敬軒合唱〈櫻花樹下〉片段多次被回帶

多次被網民回帶的〈櫻花樹下〉片段，出自周柏豪八年前舉行的《Imperfect Live 2013 Collection》音樂會中，當時周柏豪邀請張敬軒擔任其音樂會嘉賓，一齊合唱張敬軒歌曲〈櫻花樹下〉。

周柏豪被網民再回帶 開騷唱〈櫻花樹下〉被嘉賓張敬軒KO
周柏豪邊請軒仔做音樂會嘉賓合唱一曲，卻成為他多年來都搣唔甩嘅網上笑料。
周柏豪被網民再回帶 開騷唱〈櫻花樹下〉被嘉賓張敬軒KO
每講到周柏豪嘅唱功，他和軒仔合唱〈櫻花樹下〉嘅片段就會一再被網民回帶。

網友精闢留言：「柏豪完美咁示範點樣喺舞台上做一個FreeRider！」

網民指周柏豪在合唱時明顯避唱高音部分，就算唱亦唱得十分勉強，紛紛取笑他似在為張敬軒演唱會做嘉賓。

周柏豪被網民再回帶 開騷唱〈櫻花樹下〉被嘉賓張敬軒KO
周柏豪被指唱〈櫻花樹下〉時，邊句難唱就留邊句畀軒仔； 1分23秒嗰下「唉」真係完美演繹到俾人perfect KO嗰種無奈⋯⋯
周柏豪被網民再回帶 開騷唱〈櫻花樹下〉被嘉賓張敬軒KO
軒仔獲網民大讚唱高音同假音都完勝周柏豪。
周柏豪被網民再回帶 開騷唱〈櫻花樹下〉被嘉賓張敬軒KO
網民搞笑話周柏豪請人KO自己。

不過亦有網民指周柏豪唱低音時甚有個人成熟特色，更有網民搞笑話柏豪唱「唉」嗰吓完美演繹到被軒仔KO嗰種無奈。

周柏豪被網民再回帶 開騷唱〈櫻花樹下〉被嘉賓張敬軒KO
網民讚柏豪唱「唉」嗰吓真係好有感情。
周柏豪被網民再回帶 開騷唱〈櫻花樹下〉被嘉賓張敬軒KO
網民對於like唔like柏豪同軒仔呢個合唱片段好掙扎。
周柏豪被網民再回帶 開騷唱〈櫻花樹下〉被嘉賓張敬軒KO
亦有網民話唱K時周柏豪版本嘅〈櫻花樹下〉易唱過張敬軒版。

去片：周柏豪&張敬軒〈櫻花樹下〉

2014年上載的影片，至今已有超過80萬views，網民翻睇再翻睇！

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