聲夢傳奇｜周柏豪評冼靖峰唱〈櫻花樹下〉 直言：呢首歌曾經都考起我！
近日在無綫選秀騷《聲夢傳奇》擔任導師的周柏豪，日前在第2集中遇上選唱張敬軒〈櫻花樹下〉的學員冼靖峰（Archie），令周柏豪感觸重提八年前在其演唱會上與張敬軒合唱〈櫻花樹下〉一事，這事曾多次被網民回帶，取笑周柏豪的唱功被當時作為嘉賓的張敬軒完全比下去！
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》截圖、音樂會片段及討論區截圖
周柏豪：軒仔叫我將難唱嘅畀晒佢
冼靖峰日前在《聲夢傳奇》第2集打頭陣上台，獻唱張敬軒的〈櫻花樹下〉，之後導師之一的周柏豪表示該曲難度甚高，自己亦曾被考起。
周柏豪憶述：「呢首歌曾經都考起過我，當時合唱嘅時候，軒仔叫我將難唱嘅畀晒佢唱，因為首歌係屬於佢。佢話嚟（演唱會）係減輕我壓力，但係結果反而增加咗我唔少壓力！」
八年前與張敬軒合唱〈櫻花樹下〉片段多次被回帶
多次被網民回帶的〈櫻花樹下〉片段，出自周柏豪八年前舉行的《Imperfect Live 2013 Collection》音樂會中，當時周柏豪邀請張敬軒擔任其音樂會嘉賓，一齊合唱張敬軒歌曲〈櫻花樹下〉。
網友精闢留言：「柏豪完美咁示範點樣喺舞台上做一個FreeRider！」
網民指周柏豪在合唱時明顯避唱高音部分，就算唱亦唱得十分勉強，紛紛取笑他似在為張敬軒演唱會做嘉賓。
不過亦有網民指周柏豪唱低音時甚有個人成熟特色，更有網民搞笑話柏豪唱「唉」嗰吓完美演繹到被軒仔KO嗰種無奈。
去片：周柏豪&張敬軒〈櫻花樹下〉
2014年上載的影片，至今已有超過80萬views，網民翻睇再翻睇！