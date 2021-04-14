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周柏豪獲欽點擔正新劇扮演… 女主角大有來頭

東方新地 - 娛聞

周柏豪在星夢變天後「一哥」地位有增無減，比起以往更受無綫重用，繼續歌、影、視三線發展的他，除了將於9月開拍無綫人氣系列作《法證先鋒V》外，更將會夥拍志偉新抱王敏奕擔正另一部新劇，扮演一名黑社會殺手！

文：東方新地｜圖：周柏豪、鍾嘉欣、佘詩曼、梅小青IG、微博圖片及新傳媒圖片庫

周柏豪 演繹6、70年代黑社會

有指今次周柏豪即將開拍的新劇名為《黑社會》，劇集題材是由金像獎最佳編劇兼《使徒行者》系列編審葉天成所構思，內容主要講述6、70年代的香港黑社會和警察，而周柏豪將會在劇中扮演一名黑社會殺手。

周柏豪將在新劇飾演一名殺手，據知角色演繹上將會有好大發揮機會。
周柏豪將在新劇飾演一名殺手，據知角色演繹上將會有好大發揮機會。

據知這部周柏豪即將主演的新劇是一部中港合拍劇，除了有志偉新抱王敏奕做拍檔外，同劇還將有黃智雯、湯洛雯、何廣沛、黃庭鋒、敖嘉年及林利等參演。

周柏豪早在2018年就同王敏奕合作拍過廣告，扮演一對年輕恩愛夫婦，獲網友大讚感覺非常Sweet。
周柏豪早在2018年就同王敏奕合作拍過廣告，扮演一對年輕恩愛夫婦，獲網友大讚感覺非常Sweet。

周柏豪在07年加盟華納唱片後歌唱事業一帆風順，更在14年的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中首奪「叱咤樂壇男歌手金獎」，風頭一時無兩。17年選擇轉投星夢做「一哥」，銳意進軍內地賺人仔。但周柏豪立場不停改變而飽受抨擊，更被本地粉絲割席、內地網民又不賣帳，連番做錯決定變成兩頭唔到岸！

周柏豪力保一哥地位 獲欽點拍《法證先鋒V》
為賺人仔而不停改變立場的周柏豪，選擇留在無綫同何哲圖決裂，早前曾被指慘變人球。

周柏豪早前被指慘變人球，觸發不少網友幸災樂禍，不過何麗全在接替何哲圖擔任星夢CEO後即開腔護柏豪，聲稱：「我第一個係見柏豪，大家無分彼此。」又表示會將周柏豪、吳若希等歌手推向音樂更高層次，但柏豪在星夢變天後公布的第一Job原來並非出新歌，而係接拍無綫人氣系列作新一輯《法證先鋒V》。

周柏豪力保一哥地位 獲欽點拍《法證先鋒V》
周柏豪早前話自己正在錄音，疑似有新歌出，但並未正式公布消息。

周柏豪有份主演的《多功能老婆》早前重播，帶挈柏豪人氣再度升溫，加上他在內地主演的網絡電影《混世四猴：神猴歸來》頭3日播放量已突破2,100萬，進佔排行榜榜首，因此令他備受無綫看重，欽點他主演新一輯《法證先鋒V》。

周柏豪力保一哥地位 獲欽點拍《法證先鋒V》
周柏豪的內地網絡電影《混世四猴》近日上架，頭3日播放量已突破2,100萬。

對於接拍無綫《法證先鋒V》，周柏豪回應時表示已收到公司通知，他表示自己一直都在整理時間表和準備拍攝的事宜，但拍攝詳細內容由TVB公布比較適合。而主力戲劇製作及節目發展的無綫副總經理杜之克就話好開心將會睇到柏豪參與劇集拍攝。星夢CEO何麗全亦承認柏豪所屬的經理人公司有同星夢度期拍劇，據知這部劇集將於今年9月開拍。

周柏豪力保一哥地位 獲欽點拍《法證先鋒V》
據知《法證先鋒V》正在籌備中，將於今年9月正式開拍。

《法證先鋒V》無金牌監製梅小青

全劇平均收視36.3點、大結局收視更高達39.6點的《法證先鋒IV》，是無綫「金牌監製」梅小青的告別作，原來在拍攝《法證IV》期間，小青姐突然發現左腦血管栓塞了95％，隨時有中風危險，在她接受手術期間，又發現塞了的血管位置在轉彎位，增加手術風險，最終逃出鬼門關的她，答應了兒子退休的請求。

周柏豪力保一哥地位 獲欽點拍《法證先鋒V》
《法證IV》要剪走黃心穎戲份由湯洛雯頂上重拍，當時動完腦部手術不久，梅小青已親自帶隊飛台灣補拍，要求嚴謹的她事事親力親為。

雖然《法證先鋒》系列是由小青姐一手打造，但她表示好享受現在的退休生活，不會再出山拍攝《法證V》，而是改由之前和小青姐合作監製過《宮心計2深宮計》和《法證IV》的方俊華上陣負責監製，小青姐直言很相信方俊華的能力，認為他必定能令《法證》系列很好地延續下去。

周柏豪力保一哥地位 獲欽點拍《法證先鋒V》
監製方俊華以往編導過佘詩曼和鍾嘉欣有份主演的《公主嫁到》及《溏心風暴之家好月圓》等劇，早前鍾嘉欣特別回巢擔演的新劇《兒科醫生》亦是由方俊華負責監製。

佘詩曼鍾嘉欣有望回巢助陣

雖然小青姐無份監製新一輯《法證V》，但有指她已為無綫密斟了兩大御用愛將佘詩曼及鍾嘉欣回巢助陣客串，據知情者透露：「雖然阿佘同嘉欣都已經約滿離巢，但兩個一路以嚟都係小青姐嘅御用愛將，關係好密切，再加上佢哋都曾經係《法證》系列嘅主角，見證住呢個劇嘅輝煌成績 ，有機會再參與當然開心，不過都要出晒劇本同遷就到檔期先。」

周柏豪力保一哥地位 獲欽點拍《法證先鋒V》
佘詩曼在《法證先鋒II》演硬朗的Madam Ma大受歡迎，開拍《法證IV》之初，唔少觀眾已經好期待阿佘能參與演出，雖然《法證IV》冇份，但《法證V》傳來好消息，觀眾肯定最開心。
周柏豪力保一哥地位 獲欽點拍《法證先鋒V》
鍾嘉欣有份演出《法證先鋒》頭兩輯，雖然其角色在第二輯就因救好姊妹蒙嘉慧而被炸死，不過《法證 V》已是全新一輯故事和人物，有指鍾嘉欣會以另一角色登場。

同場加映：張曦雯傳踢走李施嬅擔正《法證V》

小丑幾乎是每輯《法證先鋒》裡出現的人物，去年2月首播的《法證IV》中，小丑更成為暗示再拍第五輯的重要關鍵。據知情者透露：「當小青姐得知公司會開《法證V》，已經決定將小丑再加落去，原本佢諗住加Kelly（張曦雯）落去做Big Boss，係真正殺人犯，所以諗住要Kelly化小丑妝，增加神秘感，但後尾改咗結局，原來小青姐另有安排，決定將本來單元中一個角色嘅張曦雯喺《法證V》擔正，頂替已經約滿嘅李施嬅，所以唔可以做殺人犯，一定係忠嘅角色！」

周柏豪力保一哥地位 獲欽點拍《法證先鋒V》
去年2月首播的《法證IV》曾被監製梅小青急改結局，為開拍新一輯而埋下伏線。
周柏豪力保一哥地位 獲欽點拍《法證先鋒V》
張曦雯演的高善與失散廿三年的劇中哥哥高安（黃浩然）及妹妹高靖（朱晨麗）終在結局篇相認，三人角色會延續到新一輯聯手查案。

湯洛雯越演越順有得留低

《法證先鋒IV》收視創佳績，一班主角都希望能夠在新一輯繼續留低，據悉除了張曦雯外，近年已成小青姐愛將的陳煒、譚俊彥、朱晨麗及黃浩然都會繼續留低，而之前頂替黃心穎演出的湯洛雯，亦得小青姐稱讚有得再拍。據知情者透露：「重拍初期，小青姐都擔心靚湯（湯洛雯）臨時入組會唔會唔適應，都有諗過將戲份加重落去黃浩然同Yumiko（鄭希怡）呢一對度，不過Yumiko度唔到期再拍，靚湯亦愈演愈順，依家出嚟反應又咁好，小青姐都決定畀靚湯再拍《法證V》。」

周柏豪力保一哥地位 獲欽點拍《法證先鋒V》
臨危受命頂替黃心穎拍《法證 IV》的湯洛雯，拍攝初期更因壓力爆煲，引致面上長滿粒粒，減肥又愈減愈肥！幸好她成功演活徐意一角，得觀眾喜愛，令她有得留低！
周柏豪力保一哥地位 獲欽點拍《法證先鋒V》
陳煒與譚俊彥這一對得觀眾喜愛，新一輯《法證V》亦有得留低。

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