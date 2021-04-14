周柏豪獲欽點擔正新劇扮演… 女主角大有來頭

周柏豪在星夢變天後「一哥」地位有增無減，比起以往更受無綫重用，繼續歌、影、視三線發展的他，除了將於9月開拍無綫人氣系列作《法證先鋒V》外，更將會夥拍志偉新抱王敏奕擔正另一部新劇，扮演一名黑社會殺手！

文：東方新地｜圖：周柏豪、鍾嘉欣、佘詩曼、梅小青IG、微博圖片及新傳媒圖片庫