周柏豪獲欽點擔正新劇扮演… 女主角大有來頭
文：東方新地｜圖：周柏豪、鍾嘉欣、佘詩曼、梅小青IG、微博圖片及新傳媒圖片庫
周柏豪 演繹6、70年代黑社會
有指今次周柏豪即將開拍的新劇名為《黑社會》，劇集題材是由金像獎最佳編劇兼《使徒行者》系列編審葉天成所構思，內容主要講述6、70年代的香港黑社會和警察，而周柏豪將會在劇中扮演一名黑社會殺手。
據知這部周柏豪即將主演的新劇是一部中港合拍劇，除了有志偉新抱王敏奕做拍檔外，同劇還將有黃智雯、湯洛雯、何廣沛、黃庭鋒、敖嘉年及林利等參演。
周柏豪在07年加盟華納唱片後歌唱事業一帆風順，更在14年的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中首奪「叱咤樂壇男歌手金獎」，風頭一時無兩。17年選擇轉投星夢做「一哥」，銳意進軍內地賺人仔。但周柏豪立場不停改變而飽受抨擊，更被本地粉絲割席、內地網民又不賣帳，連番做錯決定變成兩頭唔到岸！
周柏豪早前被指慘變人球，觸發不少網友幸災樂禍，不過何麗全在接替何哲圖擔任星夢CEO後即開腔護柏豪，聲稱：「我第一個係見柏豪，大家無分彼此。」又表示會將周柏豪、吳若希等歌手推向音樂更高層次，但柏豪在星夢變天後公布的第一Job原來並非出新歌，而係接拍無綫人氣系列作新一輯《法證先鋒V》。
周柏豪有份主演的《多功能老婆》早前重播，帶挈柏豪人氣再度升溫，加上他在內地主演的網絡電影《混世四猴：神猴歸來》頭3日播放量已突破2,100萬，進佔排行榜榜首，因此令他備受無綫看重，欽點他主演新一輯《法證先鋒V》。
對於接拍無綫《法證先鋒V》，周柏豪回應時表示已收到公司通知，他表示自己一直都在整理時間表和準備拍攝的事宜，但拍攝詳細內容由TVB公布比較適合。而主力戲劇製作及節目發展的無綫副總經理杜之克就話好開心將會睇到柏豪參與劇集拍攝。星夢CEO何麗全亦承認柏豪所屬的經理人公司有同星夢度期拍劇，據知這部劇集將於今年9月開拍。
《法證先鋒V》無金牌監製梅小青
全劇平均收視36.3點、大結局收視更高達39.6點的《法證先鋒IV》，是無綫「金牌監製」梅小青的告別作，原來在拍攝《法證IV》期間，小青姐突然發現左腦血管栓塞了95％，隨時有中風危險，在她接受手術期間，又發現塞了的血管位置在轉彎位，增加手術風險，最終逃出鬼門關的她，答應了兒子退休的請求。
雖然《法證先鋒》系列是由小青姐一手打造，但她表示好享受現在的退休生活，不會再出山拍攝《法證V》，而是改由之前和小青姐合作監製過《宮心計2深宮計》和《法證IV》的方俊華上陣負責監製，小青姐直言很相信方俊華的能力，認為他必定能令《法證》系列很好地延續下去。
佘詩曼鍾嘉欣有望回巢助陣
雖然小青姐無份監製新一輯《法證V》，但有指她已為無綫密斟了兩大御用愛將佘詩曼及鍾嘉欣回巢助陣客串，據知情者透露：「雖然阿佘同嘉欣都已經約滿離巢，但兩個一路以嚟都係小青姐嘅御用愛將，關係好密切，再加上佢哋都曾經係《法證》系列嘅主角，見證住呢個劇嘅輝煌成績 ，有機會再參與當然開心，不過都要出晒劇本同遷就到檔期先。」
同場加映：張曦雯傳踢走李施嬅擔正《法證V》
小丑幾乎是每輯《法證先鋒》裡出現的人物，去年2月首播的《法證IV》中，小丑更成為暗示再拍第五輯的重要關鍵。據知情者透露：「當小青姐得知公司會開《法證V》，已經決定將小丑再加落去，原本佢諗住加Kelly（張曦雯）落去做Big Boss，係真正殺人犯，所以諗住要Kelly化小丑妝，增加神秘感，但後尾改咗結局，原來小青姐另有安排，決定將本來單元中一個角色嘅張曦雯喺《法證V》擔正，頂替已經約滿嘅李施嬅，所以唔可以做殺人犯，一定係忠嘅角色！」
湯洛雯越演越順有得留低
《法證先鋒IV》收視創佳績，一班主角都希望能夠在新一輯繼續留低，據悉除了張曦雯外，近年已成小青姐愛將的陳煒、譚俊彥、朱晨麗及黃浩然都會繼續留低，而之前頂替黃心穎演出的湯洛雯，亦得小青姐稱讚有得再拍。據知情者透露：「重拍初期，小青姐都擔心靚湯（湯洛雯）臨時入組會唔會唔適應，都有諗過將戲份加重落去黃浩然同Yumiko（鄭希怡）呢一對度，不過Yumiko度唔到期再拍，靚湯亦愈演愈順，依家出嚟反應又咁好，小青姐都決定畀靚湯再拍《法證V》。」