周柏豪「玻璃杯」潮文10周年 網民「朝聖」大讚神預言
周柏豪在2012年一篇有感而發的「玻璃杯」潮文，令他被封為「大文豪」，這事到今年已是10周年，有不少網民都紛紛湧到當年的文章下「朝聖」，更大讚周柏豪這篇潮文「神預言」了去年熱爆的神曲《玻璃心》！
文：東方新地｜圖：[email protected]周柏豪 Pakho Chau、新傳媒照片庫
周柏豪 被指十年前已發現玻璃心的美
周柏豪的「玻璃杯」潮文發於2012年1月30日，今年正好是10周年，有不少網民都湧到這篇文章下「朝聖」，並留言說：「咁就十年」、「玻璃心碎了一地」、「十周年到此一遊」、「真係佩服柏豪，10年前已發現玻璃心的美」、「揣摩咗十年都係唔明」等等。
當年發潮文被狂抽水
周柏豪這段文字當年曾多次被翻炒和抽水，成爲網絡潮文。有網友提議柏豪：「下次貼條底褲出嚟，講吓啲漬形容吓陣味，應該仲多人Like。」亦有人翻文揶揄，如「今天不小心把心愛的木椅打碎了」等，連家具品牌宜家傢俬當年都抽埋一份，話有多款水杯發售，打爛咗可換過隻新嘅咁話。
「紅」到上C1：係我嘅運
不過這件事當年令周柏豪「紅」到上C1（娛樂頭條），他曾感慨說：「我覺得呢個係我嘅運，我搬屋嘅時候啱啱入行冇乜錢，屋企好多嘢，杯杯碟碟枱枱櫈櫈都係我阿婆畀錢我買，我係好珍惜，嗰日我婆婆入咗醫院，我咁啱打爛咗隻杯，射燈下睇閃令令，好似mirrorball咁，我攞相機影，影完成個過程，原來我唔係好記得我阿婆係入咗醫院，人生原來好糟糕嘅事，可以變成令你抽離、治療你嘅事，所以寫咗段嘢。」
發現原來呢一行咁得意
周柏豪續說：「我post咗段嘢之後，公司打畀我、記者朋友打畀我，facebook係咁彈嘢出嚟，做嘢啲記者個個都問、狗仔隊係咁跟，我覺得原來呢一行咁得意，以前我做完event冇記者搵我接受訪問，冇人會想訪問我，直到呢件事，我冇做錯嘢，但係畀狗仔隊跟、變C1、變封面，我覺得都係一個話題令到人記得我。」