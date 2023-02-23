周柏豪社交網用簡體字惹香港網民不滿 寸爆回應！

近年專注在內地發展的周柏豪，賺人仔賺到唔想返香港，可能長期在內地生活成習慣，周柏豪近月在Facebook開始以簡體字出帖文，此舉引起不少香港網民不滿，紛紛留言指他已放棄香港市場，現在連扮都唔扮。身在香港的周柏豪回應此事時不以為然，聲言用簡體字是為了迎合星馬的粉絲，更表示網民的不滿對自己沒有太影響。