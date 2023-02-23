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周柏豪社交網用簡體字惹香港網民不滿 寸爆回應！

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近年專注在內地發展的周柏豪，賺人仔賺到唔想返香港，可能長期在內地生活成習慣，周柏豪近月在Facebook開始以簡體字出帖文，此舉引起不少香港網民不滿，紛紛留言指他已放棄香港市場，現在連扮都唔扮。身在香港的周柏豪回應此事時不以為然，聲言用簡體字是為了迎合星馬的粉絲，更表示網民的不滿對自己沒有太影響。

周柏豪 周柏豪近年北上發展成績理想，曾半年沒有在香港露面。
周柏豪近年北上發展成績理想，曾半年沒有在香港露面。（圖片來源：[email protected]

周柏豪北上離家半年

周柏豪去年赴長沙先後參與《聲生不息》、《披荆斩棘的哥哥2》和《大灣仔之夜2》等的綜藝節目錄影，為賺人仔闊別香港達半年。年初已返港過年的他，近日忙於為親自監製的新歌《小船大海》宣傳，向來惹是非的他，因為被網民抨擊用簡體字在社交網出po，又要公開解畫。

周柏豪 早前已返港的周柏豪，近日四出為新歌宣傳，表示錯過了與子女相處的時間感到可惜。
早前已返港的周柏豪，近日四出為新歌宣傳，表示錯過了與子女相處的時間感到可惜。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
周柏豪 周柏豪去年加入陳小春為首的《大灣仔之夜2》，正式成為大灣仔成員。
周柏豪去年加入陳小春為首的《大灣仔之夜2》，正式成為大灣仔成員。（圖片來源：[email protected]

周柏豪解釋只為方便星馬粉絲

遭網民圍攻的周柏豪，昨日(22日)出席公開活動聲言因為新加坡與馬來西亞都是用簡體字，而他的Facebook粉絲最多是來自星馬，為方便當地人所以用簡體字，寫的時候無特別想法，只想用星馬人睇得舒服又習慣的字體去寫，總之想給甚麼人看便用哪一種字體。至於引發香港網民的極度不滿，周柏豪就話唔會為他帶來壓力，仲話其實對佢冇乜大影響，絕對唔會話驚怕有好多負面評論而拒絕Po一樣他覺得啱嘅嘢。

周柏豪 周柏豪解釋用簡體字是因為方使星馬粉絲。
周柏豪解釋用簡體字是因為方使星馬粉絲。（圖片來源：微博@周柏豪Pakho）
周柏豪 寫微博用簡體字都好合理。
寫微博用簡體字都好合理。（圖片來源：微博@周柏豪Pakho）

香港網民怒轟：佢依家連扮都唔扮

周柏豪連心底話都講埋出來，看來完全冇顧及過香港網民睇開繁體字的習慣，事實上周柏豪的Facebook本來一直都用繁體字，打從去年中決定全力北上開始，他的Facebook才轉用簡體字，而IG就仍然用繁體字。周柏豪改用簡體字出Po後，其實每個Po都有香港網民留言問他為何轉用簡體字，不過他未有在社交網回應過，而網民的抨擊亦愈來愈激烈。

周柏豪 周柏豪一年前的Facebook仍用繁體字。
周柏豪一年前的Facebook仍用繁體字。（圖片來源：[email protected]周柏豪）
周柏豪 自北上發展後，周柏豪的Facebook已轉用簡體字。
自北上發展後，周柏豪的Facebook已轉用簡體字。（圖片來源：[email protected]周柏豪）
周柏豪 網民鬧周柏豪依家扮都唔扮了。
網民鬧周柏豪依家扮都唔扮了。（圖片來源：[email protected]周柏豪）
周柏豪 網民覺得周柏豪好嘔心。
網民覺得周柏豪好嘔心。（圖片來源：[email protected]周柏豪）
周柏豪 嬲到要爆粗。
嬲到要爆粗。（圖片來源：[email protected]周柏豪）
周柏豪 大家都睇得出現在的周柏豪非常愛國。
大家都睇得出現在的周柏豪非常愛國。（圖片來源：[email protected]周柏豪）
周柏豪 網民都幾心水清。
網民都幾心水清。（圖片來源：[email protected]周柏豪）

全力支持無綫搞《大灣區音樂頒獎禮》

入行15年的周柏豪被陸化而是不爭的事實，他更透露已跟星夢（現名TVB Music Group）完約，希望脫離大公司後可嘗試新模式。至於無綫將舉辦《大灣區音樂頒獎禮》，而《勁歌金曲頒獎典禮》則變成兩年一屆，他大讚做法創新，並感到非常興奮，至於是否全力北上發展，他就直言只要有人喜歡他的地方，他都會去。

周柏豪 周柏豪全身投入大灣區。
周柏豪全身投入大灣區。（圖片來源：微博@周柏豪Pakho）
周柏豪 周柏豪在內地節目《大灣區之夜2》被迫食蟲。
周柏豪在內地節目《大灣區之夜2》被迫食蟲。（圖片來源：微博@周柏豪Pakho）
周柏豪 為搵人仔半年冇見過對仔女，周柏豪一返港即做返個好爸爸，陪囡囡去海洋公園餵熊貓。
為搵人仔半年冇見過對仔女，周柏豪一返港即做返個好爸爸，陪囡囡去海洋公園餵熊貓。（圖片來源：微博@周柏豪Pakho）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]周柏豪、微博@周柏豪Pakho

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