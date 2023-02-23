周柏豪社交網用簡體字惹香港網民不滿 寸爆回應！
周柏豪北上離家半年
周柏豪去年赴長沙先後參與《聲生不息》、《披荆斩棘的哥哥2》和《大灣仔之夜2》等的綜藝節目錄影，為賺人仔闊別香港達半年。年初已返港過年的他，近日忙於為親自監製的新歌《小船大海》宣傳，向來惹是非的他，因為被網民抨擊用簡體字在社交網出po，又要公開解畫。
周柏豪解釋只為方便星馬粉絲
遭網民圍攻的周柏豪，昨日(22日)出席公開活動聲言因為新加坡與馬來西亞都是用簡體字，而他的Facebook粉絲最多是來自星馬，為方便當地人所以用簡體字，寫的時候無特別想法，只想用星馬人睇得舒服又習慣的字體去寫，總之想給甚麼人看便用哪一種字體。至於引發香港網民的極度不滿，周柏豪就話唔會為他帶來壓力，仲話其實對佢冇乜大影響，絕對唔會話驚怕有好多負面評論而拒絕Po一樣他覺得啱嘅嘢。
香港網民怒轟：佢依家連扮都唔扮
周柏豪連心底話都講埋出來，看來完全冇顧及過香港網民睇開繁體字的習慣，事實上周柏豪的Facebook本來一直都用繁體字，打從去年中決定全力北上開始，他的Facebook才轉用簡體字，而IG就仍然用繁體字。周柏豪改用簡體字出Po後，其實每個Po都有香港網民留言問他為何轉用簡體字，不過他未有在社交網回應過，而網民的抨擊亦愈來愈激烈。
全力支持無綫搞《大灣區音樂頒獎禮》
入行15年的周柏豪被陸化而是不爭的事實，他更透露已跟星夢（現名TVB Music Group）完約，希望脫離大公司後可嘗試新模式。至於無綫將舉辦《大灣區音樂頒獎禮》，而《勁歌金曲頒獎典禮》則變成兩年一屆，他大讚做法創新，並感到非常興奮，至於是否全力北上發展，他就直言只要有人喜歡他的地方，他都會去。
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