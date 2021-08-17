周柏豪突然宣布再做老竇 老婆順利誕下7.5磅囝囝湊成好字

36歲周柏豪19年與拍拖多年女友Stephanie（朱敏君）布吉低調結婚，前年尾太太為他誕下囡囡芯悅﹗日前周柏豪向外公布再做老竇，為大女添了一名弟弟，成功湊成好字，不過一貫柏豪式低調，未有BB正面相，未知似爸爸定媽媽多啲呢？﹗

文：東方新地｜圖：周柏豪IG