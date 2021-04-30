周柏豪20年前做救生員舊照被曝光 髮型原來係抄考…

周柏豪日前有一張20年前做救生員時的舊照被曝光，相中周柏豪仲特登揭起自己上衫晒出自己的腹肌，不過比起現在的爆肌身形，當年的周柏豪顯得非常瘦削，周柏豪亦特別在社交網搵出自己在2019年演唱會上的晒肌照做對比，笑指自己是一個「改善身形的成功個案」！

文：東方部地 ｜圖：周柏豪IG、新傳媒圖庫、電影《色模》截圖、電影《四非》劇照、李悅彤IG