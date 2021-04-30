周柏豪20年前做救生員舊照被曝光 髮型原來係抄考…
文：東方部地 ｜圖：周柏豪IG、新傳媒圖庫、電影《色模》截圖、電影《四非》劇照、李悅彤IG
周柏豪自認瘦奀茄
現年36歲的周柏豪自17歲開始做兼職模特兒入行，他曾透露在入行前做過暑假兼職救生員來幫補家計，日前就有網友貼出他在2001年做救生員時的舊照，相中他樣貌不變，但身形和髮型同現在就差天共地，連周柏豪都忍不住在自己社交網再貼出該張照片，用來和自己2019年演唱會上的晒肌照做對比，笑指這是一個「改善身形的成功個案」。
近年周柏豪愈操愈Fit，胸肌操到脹卜卜，但原來他在20年前雖然都有腹肌，但仍屬於偏瘦的鋼條身形。雖然周柏豪對自己身形改變充滿自豪，不過網友就更加關心他少年時的樣貌，指他以前「MK味濃」、「非洲饑民咁」、「似足泰國人」。
此外周柏豪當時的「怒髮衝冠」髮型，被Super Girls成員Jessica（蔡明思）笑指激似卡通馬騮仔「Monchichi」，周柏豪回應說：「我係用佢嚟做Ref.」。
周柏豪家中自設Gym房，多年來除了做Gym外，他又經常跑步、打波來Keep Fit，在演唱會籌備期間，周柏豪更試過一星期做7至8次Gym，並只以沙律、白烚雞肉及三文魚做主餐，非常勤力又有自制力。
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2009年仍是新人，當然有任何演出機會都唔會放過，接拍咗套笑片《我要做𡃁模》，片酬只有約10萬元，但部戲最後爛尾石沉大海。相隔6年，套戲又離奇翻生，重新加入露點情慾劇情，包裝成情色片《色模》，周柏豪無啦啦變咗鹹片主角，令男神形象蒙上污點。
男神周柏豪一向型英帥，平時張相唔型唔靚都唔擺上 IG，但喺2009年仍然係新人嘅佢，有任何演出機會都唔會放過，接拍咗套原本屬喜劇類型《我要做𡃁模》電影，片酬只有約10萬元。戲中周柏豪要豁出去扮女人，可惜造形騎呢十足人妖咁款，相信核突到連柏豪自己都唔想有人知，好彩套戲製作太過簡陋最後爛尾收場，放映無期。點知2015年電影公司將《我要做𡃁模》重新包裝再出籠，片名改埋做《色模》，搵嚟騎呢艷模前AD2成員艾美琦補拍多場露點大膽情慾戲，重組剪輯成「合拍片」，將原本嘅笑片「 升呢」到三級鹹片，周柏豪無啦啦做埋鹹片男主角，令男神形象蒙上重大污點。
挑戰極限全裸上陣
周柏豪今年在各大頒獎禮中表現出色，在《十大中文金曲》奪得男歌手金獎外，又在《勁歌金曲頒獎典禮》上獲得「最受歡迎男歌星」獎，在樂壇大放異彩。其實在電影方面，周柏豪也曾賣力拍攝多部電影，而2015年上映的三級電影《四非》，絕對是柏豪演戲以來角色最為突破的一部作品。
戲中周柏豪同被封最強「小三」的李悅彤（Liddy）有唔少挑戰道德尺度嘅情慾戲，還有意識大膽的自瀆和自慰場面。當年周柏豪一改型男形象，飾演臉上長着畸形腫瘤的冷血殺手，戴住口罩像過街老鼠般生活，在電影尾段一幕中槍戲，周柏豪更要挑戰極限全裸上陣，一絲不掛瞓喺垃圾堆上，靠大脾遮蓋重要部位，拍攝時慘被烏蠅不斷「圍攻」下體，柏豪為藝術而犧牲的精神實在令人欽敬！