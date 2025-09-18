周柏豪跳《大展鴻圖》被嘲似便秘 揭騎呢舞姿真相 與58歲「大前輩」合作感壓力

40歲周柏豪近年積極在內地發展，近日他與黃宗澤、何超蓮及內地影后孫儷一同盛裝出席品牌活動，分享了其最新動向。柏豪透露最近正忙於在內地多個城市進行巡迴演唱會及見面會，並表示非常希望能於明年重返香港舉行演唱會，與本地粉絲見面，更坦言這也是他的一大心願，因為他的一對子女從未在香港看過他的現場演出，甚至一度以為爸爸的職業是司機，直到親眼目睹他在澳門和廣州的演出後，才對爸爸的歌手身份有了概念。