周柏豪跳《大展鴻圖》被嘲似便秘 揭騎呢舞姿真相 與58歲「大前輩」合作感壓力

最新娛聞
東方新地

廣告

40歲周柏豪近年積極在內地發展，近日他與黃宗澤、何超蓮及內地影后孫儷一同盛裝出席品牌活動，分享了其最新動向。柏豪透露最近正忙於在內地多個城市進行巡迴演唱會及見面會，並表示非常希望能於明年重返香港舉行演唱會，與本地粉絲見面，更坦言這也是他的一大心願，因為他的一對子女從未在香港看過他的現場演出，甚至一度以為爸爸的職業是司機，直到親眼目睹他在澳門和廣州的演出後，才對爸爸的歌手身份有了概念。

周柏豪親解便秘式舞步真相

早前周柏豪現身內地綜藝與陳小春及林曉峰齊跳《大展鴻圖》，因跳舞時的獨特舞姿，被網民戲稱為「便秘式」舞步而引起熱議。對此，他笑言連兒子看完影片後也忍不住問他為何跳得如此古怪。柏豪親自解畫，表示這完全是為了營造喜劇效果，並非真的舞技不佳，他幽默地說：「都係想搞笑，唔通扮有型跳咩，都2025年啦，大家幽默感應該強啲！」，希望大家能看懂這份幽默感。

兒時偶像變隊長壓力爆燈

在內地綜藝節目中，周柏豪有機會與大18歲的前輩陳小春同台較量舞技。他坦言與陳小春合作壓力極大，因為對方不僅是他兒時的偶像，如今更在節目中擔任他的隊長。柏豪大讚陳小春非常專業，對舞台表演有極高要求，令他感到相當緊張。

感謝前輩提攜助成長

除了陳小春，周柏豪亦提及張智霖及林曉峰等前輩，稱讚他們對舞台充滿想法，並且要求嚴格。他非常感謝前輩們的無私幫助與提攜，讓他從中學習到很多，並認為參與內地綜藝的經驗令自己成長不少，獲益良多。

周柏豪 陳小春 周柏豪與兒時偶像合作感壓力（圖片來源：影片截圖）
周柏豪與兒時偶像合作感壓力（圖片來源：影片截圖）
周柏豪 陳小春 周柏豪與兒時偶像合作感壓力（圖片來源：影片截圖）
周柏豪與兒時偶像合作感壓力（圖片來源：影片截圖）
周柏豪 陳小春 周柏豪與兒時偶像合作感壓力（圖片來源：影片截圖）
周柏豪與兒時偶像合作感壓力（圖片來源：影片截圖）
周柏豪 陳小春 周柏豪與陳小春同台較量舞技（圖片來源：影片截圖）
周柏豪與陳小春同台較量舞技（圖片來源：影片截圖）
周柏豪 陳小春 周柏豪與陳小春同台較量舞技（圖片來源：影片截圖）
周柏豪與陳小春同台較量舞技（圖片來源：影片截圖）
周柏豪 陳小春 周柏豪與陳小春同台較量舞技（圖片來源：影片截圖）
周柏豪與陳小春同台較量舞技（圖片來源：影片截圖）
周柏豪 陳小春 張智霖驚喜現身（圖片來源：影片截圖）
張智霖驚喜現身（圖片來源：影片截圖）

「大灣仔」跳大展鴻圖網民反應

周柏豪 陳小春 （圖片來源：Threads）
（圖片來源：Threads）
周柏豪 陳小春 （圖片來源：Threads）
（圖片來源：Threads）
周柏豪 陳小春 （圖片來源：Threads）
（圖片來源：Threads）

圖片來源：影片截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 