周柏豪跳《大展鴻圖》被嘲似便秘 揭騎呢舞姿真相 與58歲「大前輩」合作感壓力
40歲周柏豪近年積極在內地發展，近日他與黃宗澤、何超蓮及內地影后孫儷一同盛裝出席品牌活動，分享了其最新動向。柏豪透露最近正忙於在內地多個城市進行巡迴演唱會及見面會，並表示非常希望能於明年重返香港舉行演唱會，與本地粉絲見面，更坦言這也是他的一大心願，因為他的一對子女從未在香港看過他的現場演出，甚至一度以為爸爸的職業是司機，直到親眼目睹他在澳門和廣州的演出後，才對爸爸的歌手身份有了概念。
周柏豪親解便秘式舞步真相
早前周柏豪現身內地綜藝與陳小春及林曉峰齊跳《大展鴻圖》，因跳舞時的獨特舞姿，被網民戲稱為「便秘式」舞步而引起熱議。對此，他笑言連兒子看完影片後也忍不住問他為何跳得如此古怪。柏豪親自解畫，表示這完全是為了營造喜劇效果，並非真的舞技不佳，他幽默地說：「都係想搞笑，唔通扮有型跳咩，都2025年啦，大家幽默感應該強啲！」，希望大家能看懂這份幽默感。
兒時偶像變隊長壓力爆燈
在內地綜藝節目中，周柏豪有機會與大18歲的前輩陳小春同台較量舞技。他坦言與陳小春合作壓力極大，因為對方不僅是他兒時的偶像，如今更在節目中擔任他的隊長。柏豪大讚陳小春非常專業，對舞台表演有極高要求，令他感到相當緊張。
感謝前輩提攜助成長
除了陳小春，周柏豪亦提及張智霖及林曉峰等前輩，稱讚他們對舞台充滿想法，並且要求嚴格。他非常感謝前輩們的無私幫助與提攜，讓他從中學習到很多，並認為參與內地綜藝的經驗令自己成長不少，獲益良多。
「大灣仔」跳大展鴻圖網民反應
