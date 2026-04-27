YT周殷廷再爆公關災難！梁詠琪「親筆簽名CD」竟遭放售 網見「心碎成交價」激憤：太不尊重Gigi！

周殷廷近日因新歌宣傳風波備受關注，豈料又有新爆料浮出水面。有網民在二手交易平台發現一張梁詠琪親筆簽名專輯正以200元放售，而專輯上的簽名竟然寫著「Dear Yan Ting」，正好與周殷廷的英文名相符。更巧合的是，這張專輯周殷廷本人亦有參與製作，令人懷疑這張簽名碟原本是梁詠琪贈予他的紀念品，如今卻被放上網出售。