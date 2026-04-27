YT周殷廷再爆公關災難！梁詠琪「親筆簽名CD」竟遭放售 網見「心碎成交價」激憤：太不尊重Gigi！
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周殷廷近日因新歌宣傳風波備受關注，豈料又有新爆料浮出水面。有網民在二手交易平台發現一張梁詠琪親筆簽名專輯正以200元放售，而專輯上的簽名竟然寫著「Dear Yan Ting」，正好與周殷廷的英文名相符。更巧合的是，這張專輯周殷廷本人亦有參與製作，令人懷疑這張簽名碟原本是梁詠琪贈予他的紀念品，如今卻被放上網出售。
二手平台驚現梁詠琪簽名碟
在網上交易平台Carousell中，一個名為「淺見 眼開」的帳號以「梁詠琪親筆簽名 PRELUDIO 用音樂說故事豪華限定版CD」為題，作價200元放售該專輯。從貨品相片可見，梁詠琪在專輯上親筆寫下「Dear Yan Ting, Thank you for your help！加油！」的字句，而Yan Ting正好是周殷廷的英文名，令人質疑這張簽名碟的來源。專輯封面亦清楚標示周殷廷有份參與聲演工作，進一步印證了簽名的真實性。
周殷廷曾參與梁詠琪專輯製作
這張名為《Preludio》的專輯是梁詠琪於2020年加盟環球唱片後推出的首張唱片，專輯名字在西班牙語中有「序幕」的意思。梁詠琪在專輯中化身說書人，以音樂形式向聽眾講述童話故事，專輯收錄了四首歌曲及六個音樂故事。當中的故事部分找來環球唱片旗下六位歌手合作聲演，包括涂毓麟、陳凱詠、文迪、Kerryta、趙浚承以及周殷廷，而周殷廷參與聲演的故事名為《籃球架》。
梁詠琪親筆感謝字句曝光
從網上流傳的相片可見，梁詠琪在專輯上寫下「Thank you for your help！加油！」的感謝字句，這與周殷廷曾參與專輯製作的事實完全吻合。專輯的鳴謝部分亦有特別標示周殷廷的參與，顯示他在製作過程中確實有所貢獻。這張簽名碟原本應該是梁詠琪對合作夥伴的一份心意，如今卻出現在二手交易平台上，令人不禁好奇背後的原因。
網民熱議簽名碟流出原因
消息曝光後，網民紛紛在社交平台討論這張簽名碟的流出原因。有網民表示「咁都拎去賣，真係無情」，亦有人質疑「係咪YT自己放出嚟賣」。部分網民則認為可能是其他途徑流出，「可能係工作人員或者朋友拎咗去賣」。目前該張專輯已在平台上被人購買，但周殷廷本人暫未就此事作出回應。
圖片來源：網上圖片、IG@whoisyanting、IG@gigileungwingkei資料或影片來源：原文刊於新假期